Новини Третя штурмова стала Третім армійським корпусом
3 370 14

Ветерани Третього армійського корпусу запустили у Києві мобільні пункти незламності

пункт незламності

Військовослужбовці та ветерани Третього армійського корпусу організували мобільні пункти незламності у районах Києва з тривалими відключеннями світла.

Ветерани Третього армійського корпусу допомагають киянам

Кияни допомагають військовим донатами, військові - допомагають містянам пережити холоди з відключенням світла, води і тепла. Фудтраки працюють щодня - тут можна погрітися біля багаття, випити гарячі напої та зарядити телефон. Так ветерани Третьої штурмової розвозять містом гарячу їжу і тепло.

"Захисники знають, як виживати у надважких умовах, і не могли залишитись осторонь. Це наша особиста ініціатива, яку підтримав командир Андрій Білецький. Поки посадовці шукають винних, військові діють",- каже голова ветеранського корпусу Трійки Ян Клішаєв.

Фудтраки з гарячою їжею та теплом працюють у районах із блекаутами

24 січня до ініціативи приєдналася патронатна служба "Янголи" Третього армійського корпусу зі своїм фудтраком.

"Комусь потрібна реабілітація та протезування. Комусь - просто тепло, гарячий чай і зарядка для телефона. Допомагаємо всім, чим можемо", - каже керівниця служби Олена Толкачова.

У планах Трійки - запустити стаціонарні пункти незламності.

Боротьба триває...
25.01.2026 13:46 Відповісти
Краще б думали б про фронт! Боротьба за місця в парламенті триває. «Нас врятує тільки абсолютна військова диктатура» - Андрій Білецький.
25.01.2026 14:42 Відповісти
Ще можна додати суди трійки і загороджувальні загони. Україна летить в прірву
25.01.2026 14:45 Відповісти
А хто це за один, такий бравий вояка в однострої???)
25.01.2026 15:01 Відповісти
Кацапи звуть його "Алоiзич".
25.01.2026 16:11 Відповісти
Что вы скромничаете."Фудтраки працюють щодня -" пишите уже"фудтраки працюють everydays"..." "everybody -гайда пити гарячу гарбату"..
25.01.2026 14:59 Відповісти
Цезор, велике прохання - на тлі всього цього та іншіх новин - не треба згадувати про день народження однієї людини.
25.01.2026 13:52 Відповісти
Не людини, а сволоти.
25.01.2026 14:48 Відповісти
Ветеран - майже святе слово. Але скільки з тих ветеранів вже продалися або готові продатися зебанді???
25.01.2026 14:52 Відповісти
За такі слова можна відповісти.. ніколи не продамся ніколи не піду під прапори влади.
25.01.2026 18:33 Відповісти
А ума не вистачає назвати просто- " Пункти допомоги, обов*язково влупити дешевий пафос.
25.01.2026 16:09 Відповісти
Символи корупції мародерства недієздатномті
25.01.2026 19:34 Відповісти
ну це краще, ніж їздити і рекетувати таких же ветеранів
25.01.2026 16:42 Відповісти
у мени мешкае одна хнида от белецкого , серхии власенко така хнида шо понимаю хто такое белецкий, мразоты из мразот , утекли с нулевки в тыл , и проклянают украину
25.01.2026 17:12 Відповісти
 
 