Ветерани Третього армійського корпусу запустили у Києві мобільні пункти незламності
Військовослужбовці та ветерани Третього армійського корпусу організували мобільні пункти незламності у районах Києва з тривалими відключеннями світла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Ветерани Третього армійського корпусу допомагають киянам
Кияни допомагають військовим донатами, військові - допомагають містянам пережити холоди з відключенням світла, води і тепла. Фудтраки працюють щодня - тут можна погрітися біля багаття, випити гарячі напої та зарядити телефон. Так ветерани Третьої штурмової розвозять містом гарячу їжу і тепло.
"Захисники знають, як виживати у надважких умовах, і не могли залишитись осторонь. Це наша особиста ініціатива, яку підтримав командир Андрій Білецький. Поки посадовці шукають винних, військові діють",- каже голова ветеранського корпусу Трійки Ян Клішаєв.
Фудтраки з гарячою їжею та теплом працюють у районах із блекаутами
24 січня до ініціативи приєдналася патронатна служба "Янголи" Третього армійського корпусу зі своїм фудтраком.
"Комусь потрібна реабілітація та протезування. Комусь - просто тепло, гарячий чай і зарядка для телефона. Допомагаємо всім, чим можемо", - каже керівниця служби Олена Толкачова.
У планах Трійки - запустити стаціонарні пункти незламності.
