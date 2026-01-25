Карни ответил на таможенные угрозы Трампа: Канада не будет заключать торговое соглашение с Китаем

Канада відмовилась від торгового соглашения с Китаем

Правительство Канады не намерено заключать соглашение о свободной торговле с Китаем.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает CBS News Canada, информирует Цензор.НЕТ.

Канада не будет заключать соглашение с КНР

"Мы исправили некоторые проблемы с Китаем, которые возникли за последние несколько лет. Мы уважаем свои обязательства по Соглашению между Канадой, США и Мексикой", - заявил Карни.

Отмечается, что соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой предусматривает обязательство не заключать соглашения о свободной торговле с нерыночными экономиками без предварительного информирования.

Читайте также: Трамп больше не хочет аннексировать Канаду, - Карни

Что предшествовало

  • Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести 100-процентные таможенные тарифы на все канадские импортные товары в случае заключения Канадой торгового соглашения с Китаем, обвинив Пекин в стремлении использовать страну как транзитный хаб для экспорта в США.

Читайте также: Трамп пригрозил Канаде 100% пошлинами, если она заключит торговое соглашение с Китаем

Топ комментарии
+15
Зате тромб укладае торгiвельнi угоди з кремлем! Эта другое!
25.01.2026 21:27 Ответить
+6
Це своєрідна помста за те що у Давосі головним спікером виявився саме Карні а не Трамп.
25.01.2026 21:36 Ответить
+3
Марк Карні заявив, що Канада "не має наміру" домагатися угоди про вільну торгівлю з Китаєм, оскільки не може цього зробити згідно із зобов'язаннями по договору USMCA.

"Ми виправили деякі проблеми з Китаєм, які виникли за останні кілька років", - сказав Карні журналістам, маючи на увазі такі товари, як електромобілі китайського виробництва, сільськогосподарська продукція та рибні продукти.

Канада "поважає свої зобов'язання" щодо Угоди між Канадою, США та Мексикою. Документ вимагає від будь-якої з трьох країн заздалегідь повідомити інші, якщо вони хочуть укласти угоду про вільну торгівлю з державою, що не має ринкових відносин, такою як Китай.
25.01.2026 21:20 Ответить
25.01.2026 21:20 Ответить
Трамп із початку року вже кілька разів погрожував ударами по позиціях мексиканських наркокартелів, після атаки на Венесуелу його слова стали сприймати серйозно по обидва боки кордону. За зауваженням американських ЗМІ, зараз глава Білого дому «більш агресивний і амбітний, ніж будь-коли раніше».

У відповідь на тиск адміністрація президента Клаудії Шейнбаум обрала тактику «заспокоєння» Трампа. У вівторок, 20 січня, мексиканська сторона видала північному сусіду 37 членів злочинних угруповань. А 23 січня до США в наручниках відправилися двоє людей, що входили до списку десяти найбільш розшукуваних ФБР втікачів.
Це відбулося на тлі візиту до Мексики керівника бюро Кеша Пателя. У всіх заявах уряду Шейнбаум тепер зазначається «координована робота з США на благо обох країн за повної поваги до суверенітету та територіальної цілісності».
25.01.2026 22:00 Ответить
При цьому односторонні дії США різко загострять відносини з урядом Шейнбаум і підриватимуть перспективи співпраці.
Як зазначав мексиканський колумніст і письменник Хорхе Сепеда Паттерсон, у такому випадку у мексиканської влади буде два сценарії дій: «З одного боку, пасивне і смиренне прийняття, ніби це чергова витівка потужного сусіда, якого краще не дратувати, щоб він не зробив чогось гіршого…
Протилежний сценарій теж здається мені неправильним: істеричний популістський жест, що апелює до гасел "Батьківщина або смерть" і мучеництва заради образливої честі.
 Це означало б прийняття рішень, які вдарять по відносинах двох країн у інших сферах, а значить - по життю та економіці багатьох мексиканців. Ще гірше, це може призвести до ескалації авторитарних заходів з боку Вашингтона, де всім керує людина, оп'яніла владою».
25.01.2026 22:06 Ответить
Н, да
25.01.2026 21:23 Ответить
Зазначається, що угода про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою передбачає зобов'язання не укладати угоди про вільну торгівлю з неринковими економіками без попереднього інформування.

Це Китай неринкова економіка???
25.01.2026 21:25 Ответить
Почитайте, что такое рыночная экономика и как она сосуществует с коммунистической партией. Начните с ключевых слов: конкуренция, гос.поддержка, госплан, рабский труд.
26.01.2026 01:05 Ответить
Прокляті комуністи диктують виробникам скільки трусів якого кольору продавати в США?
26.01.2026 01:11 Ответить
Я не хочу вам объяснять, и.к вы не хотите воспользоваться Гуглом.
26.01.2026 01:39 Ответить
Прокляті комуністи диктують тобі не користуватися гуглом.
26.01.2026 04:15 Ответить
25.01.2026 21:27 Ответить
Амерiка вам нiчiво нi далжна. ((С) Цензор, 2019-2024). Помятайте це.
25.01.2026 21:36 Ответить
Бла-бла-бла, не укладає америка торгівельних угод з кремлем, ботику.
26.01.2026 04:16 Ответить
good boy
25.01.2026 21:36 Ответить
25.01.2026 21:36 Ответить
Фраєр із задньою передачею.
25.01.2026 22:05 Ответить
A як спiвав, як спiвав!
25.01.2026 22:50 Ответить
Правильно. Угоди з Китаєм та китайськими сателітами типу Сосії і Бульбосрані буде укладати сам Тромб. Ми живемо в світі диктаторів, терору і погроз. Тромб фактично зі всього світу робить свій кишеньковий гольфклуб. Через скільки часу весь світ вибухне?
25.01.2026 23:38 Ответить
виходить канада не суверенна країна і не може укладати угоди з ким хоче. Спробував б трамп сказати це росії
26.01.2026 01:34 Ответить
Виходить, що у ********* світі суверенним країнам треба враховувати інтереси своїх партнерів. Але ж куди знати про це інфантильним суб'єктам на кшталт тебе, які керуються лише своїми забаганками "з ким хочу-не хочу".
26.01.2026 04:20 Ответить
 
 