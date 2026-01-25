Карни ответил на таможенные угрозы Трампа: Канада не будет заключать торговое соглашение с Китаем
Правительство Канады не намерено заключать соглашение о свободной торговле с Китаем.
Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает CBS News Canada, информирует Цензор.НЕТ.
Канада не будет заключать соглашение с КНР
"Мы исправили некоторые проблемы с Китаем, которые возникли за последние несколько лет. Мы уважаем свои обязательства по Соглашению между Канадой, США и Мексикой", - заявил Карни.
Отмечается, что соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой предусматривает обязательство не заключать соглашения о свободной торговле с нерыночными экономиками без предварительного информирования.
Что предшествовало
- Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести 100-процентные таможенные тарифы на все канадские импортные товары в случае заключения Канадой торгового соглашения с Китаем, обвинив Пекин в стремлении использовать страну как транзитный хаб для экспорта в США.
"Ми виправили деякі проблеми з Китаєм, які виникли за останні кілька років", - сказав Карні журналістам, маючи на увазі такі товари, як електромобілі китайського виробництва, сільськогосподарська продукція та рибні продукти.
Канада "поважає свої зобов'язання" щодо Угоди між Канадою, США та Мексикою. Документ вимагає від будь-якої з трьох країн заздалегідь повідомити інші, якщо вони хочуть укласти угоду про вільну торгівлю з державою, що не має ринкових відносин, такою як Китай.
У відповідь на тиск адміністрація президента Клаудії Шейнбаум обрала тактику «заспокоєння» Трампа. У вівторок, 20 січня, мексиканська сторона видала північному сусіду 37 членів злочинних угруповань. А 23 січня до США в наручниках відправилися двоє людей, що входили до списку десяти найбільш розшукуваних ФБР втікачів.
Це відбулося на тлі візиту до Мексики керівника бюро Кеша Пателя. У всіх заявах уряду Шейнбаум тепер зазначається «координована робота з США на благо обох країн за повної поваги до суверенітету та територіальної цілісності».
Як зазначав мексиканський колумніст і письменник Хорхе Сепеда Паттерсон, у такому випадку у мексиканської влади буде два сценарії дій: «З одного боку, пасивне і смиренне прийняття, ніби це чергова витівка потужного сусіда, якого краще не дратувати, щоб він не зробив чогось гіршого…
Протилежний сценарій теж здається мені неправильним: істеричний популістський жест, що апелює до гасел "Батьківщина або смерть" і мучеництва заради образливої честі.
Це означало б прийняття рішень, які вдарять по відносинах двох країн у інших сферах, а значить - по життю та економіці багатьох мексиканців. Ще гірше, це може призвести до ескалації авторитарних заходів з боку Вашингтона, де всім керує людина, оп'яніла владою».
Це Китай неринкова економіка???