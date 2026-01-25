Карни ответил на таможенные угрозы Трампа: Канада не будет заключать торговое соглашение с Китаем

Правительство Канады не намерено заключать соглашение о свободной торговле с Китаем.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает CBS News Canada, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы исправили некоторые проблемы с Китаем, которые возникли за последние несколько лет. Мы уважаем свои обязательства по Соглашению между Канадой, США и Мексикой", - заявил Карни.

Отмечается, что соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой предусматривает обязательство не заключать соглашения о свободной торговле с нерыночными экономиками без предварительного информирования.

Что предшествовало

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести 100-процентные таможенные тарифы на все канадские импортные товары в случае заключения Канадой торгового соглашения с Китаем, обвинив Пекин в стремлении использовать страну как транзитный хаб для экспорта в США.

