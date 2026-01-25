УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6998 відвідувачів онлайн
Новини Вимоги Трампа до Канади Тарифна війна між США та Канадою
5 643 20

Карні відповів на митні погрози Трампа: Канада не укладатиме торговельну угоду з Китаєм

Канада відмовилася від торговельної угоди з Китаєм

Уряд Канади не має наміру укладати угоду про вільну торгівлю з Китаєм.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє CBS News Canada, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Канада не укладатиме угоду з КНР

"Ми виправили деякі проблеми з Китаєм, які виникли за останні кілька років. Ми поважаємо свої зобов’язання щодо Угоди між Канадою, США та Мексикою",- заявив Карні.

Зазначається, що угода про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою передбачає зобов'язання не укладати угоди про вільну торгівлю з неринковими економіками без попереднього інформування.

Читайте також: Трамп більше не хоче анексувати Канаду, - Карні

Що передувало

  • Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити 100-відсоткові митні тарифи на всі канадські імпортні товари у разі укладення Канадою торговельної угоди з Китаєм, звинувативши Пекін у прагненні використати країну як транзитний хаб для експорту до США.

Читайте також: Трамп пригрозив Канаді 100% митами, якщо вона укладе торговельну угоду з Китаєм

Автор: 

Канада (2268) Китай (5201) мито (1250) Трамп Дональд (8785) Карні Марк (71)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Зате тромб укладае торгiвельнi угоди з кремлем! Эта другое!
показати весь коментар
25.01.2026 21:27 Відповісти
+6
Це своєрідна помста за те що у Давосі головним спікером виявився саме Карні а не Трамп.
показати весь коментар
25.01.2026 21:36 Відповісти
+3
Марк Карні заявив, що Канада "не має наміру" домагатися угоди про вільну торгівлю з Китаєм, оскільки не може цього зробити згідно із зобов'язаннями по договору USMCA.

"Ми виправили деякі проблеми з Китаєм, які виникли за останні кілька років", - сказав Карні журналістам, маючи на увазі такі товари, як електромобілі китайського виробництва, сільськогосподарська продукція та рибні продукти.

Канада "поважає свої зобов'язання" щодо Угоди між Канадою, США та Мексикою. Документ вимагає від будь-якої з трьох країн заздалегідь повідомити інші, якщо вони хочуть укласти угоду про вільну торгівлю з державою, що не має ринкових відносин, такою як Китай.
показати весь коментар
25.01.2026 21:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Марк Карні заявив, що Канада "не має наміру" домагатися угоди про вільну торгівлю з Китаєм, оскільки не може цього зробити згідно із зобов'язаннями по договору USMCA.

"Ми виправили деякі проблеми з Китаєм, які виникли за останні кілька років", - сказав Карні журналістам, маючи на увазі такі товари, як електромобілі китайського виробництва, сільськогосподарська продукція та рибні продукти.

Канада "поважає свої зобов'язання" щодо Угоди між Канадою, США та Мексикою. Документ вимагає від будь-якої з трьох країн заздалегідь повідомити інші, якщо вони хочуть укласти угоду про вільну торгівлю з державою, що не має ринкових відносин, такою як Китай.
показати весь коментар
25.01.2026 21:20 Відповісти
Трамп із початку року вже кілька разів погрожував ударами по позиціях мексиканських наркокартелів, після атаки на Венесуелу його слова стали сприймати серйозно по обидва боки кордону. За зауваженням американських ЗМІ, зараз глава Білого дому «більш агресивний і амбітний, ніж будь-коли раніше».

У відповідь на тиск адміністрація президента Клаудії Шейнбаум обрала тактику «заспокоєння» Трампа. У вівторок, 20 січня, мексиканська сторона видала північному сусіду 37 членів злочинних угруповань. А 23 січня до США в наручниках відправилися двоє людей, що входили до списку десяти найбільш розшукуваних ФБР втікачів.
Це відбулося на тлі візиту до Мексики керівника бюро Кеша Пателя. У всіх заявах уряду Шейнбаум тепер зазначається «координована робота з США на благо обох країн за повної поваги до суверенітету та територіальної цілісності».
показати весь коментар
25.01.2026 22:00 Відповісти
При цьому односторонні дії США різко загострять відносини з урядом Шейнбаум і підриватимуть перспективи співпраці.
Як зазначав мексиканський колумніст і письменник Хорхе Сепеда Паттерсон, у такому випадку у мексиканської влади буде два сценарії дій: «З одного боку, пасивне і смиренне прийняття, ніби це чергова витівка потужного сусіда, якого краще не дратувати, щоб він не зробив чогось гіршого…
Протилежний сценарій теж здається мені неправильним: істеричний популістський жест, що апелює до гасел "Батьківщина або смерть" і мучеництва заради образливої честі.
 Це означало б прийняття рішень, які вдарять по відносинах двох країн у інших сферах, а значить - по життю та економіці багатьох мексиканців. Ще гірше, це може призвести до ескалації авторитарних заходів з боку Вашингтона, де всім керує людина, оп'яніла владою».
показати весь коментар
25.01.2026 22:06 Відповісти
Н, да
показати весь коментар
25.01.2026 21:23 Відповісти
Зазначається, що угода про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою передбачає зобов'язання не укладати угоди про вільну торгівлю з неринковими економіками без попереднього інформування. Джерело: https://censor.net/ua/n3597202

Це Китай неринкова економіка???
показати весь коментар
25.01.2026 21:25 Відповісти
Почитайте, что такое рыночная экономика и как она сосуществует с коммунистической партией. Начните с ключевых слов: конкуренция, гос.поддержка, госплан, рабский труд.
показати весь коментар
26.01.2026 01:05 Відповісти
Прокляті комуністи диктують виробникам скільки трусів якого кольору продавати в США?
показати весь коментар
26.01.2026 01:11 Відповісти
Я не хочу вам объяснять, и.к вы не хотите воспользоваться Гуглом.
показати весь коментар
26.01.2026 01:39 Відповісти
Прокляті комуністи диктують тобі не користуватися гуглом.
показати весь коментар
26.01.2026 04:15 Відповісти
Зате тромб укладае торгiвельнi угоди з кремлем! Эта другое!
показати весь коментар
25.01.2026 21:27 Відповісти
Амерiка вам нiчiво нi далжна. ((С) Цензор, 2019-2024). Помятайте це.
показати весь коментар
25.01.2026 21:36 Відповісти
Бла-бла-бла, не укладає америка торгівельних угод з кремлем, ботику.
показати весь коментар
26.01.2026 04:16 Відповісти
good boy
показати весь коментар
25.01.2026 21:36 Відповісти
Це своєрідна помста за те що у Давосі головним спікером виявився саме Карні а не Трамп.
показати весь коментар
25.01.2026 21:36 Відповісти
Фраєр із задньою передачею.
показати весь коментар
25.01.2026 22:05 Відповісти
A як спiвав, як спiвав!
показати весь коментар
25.01.2026 22:50 Відповісти
Правильно. Угоди з Китаєм та китайськими сателітами типу Сосії і Бульбосрані буде укладати сам Тромб. Ми живемо в світі диктаторів, терору і погроз. Тромб фактично зі всього світу робить свій кишеньковий гольфклуб. Через скільки часу весь світ вибухне?
показати весь коментар
25.01.2026 23:38 Відповісти
виходить канада не суверенна країна і не може укладати угоди з ким хоче. Спробував б трамп сказати це росії
показати весь коментар
26.01.2026 01:34 Відповісти
Виходить, що у ********* світі суверенним країнам треба враховувати інтереси своїх партнерів. Але ж куди знати про це інфантильним суб'єктам на кшталт тебе, які керуються лише своїми забаганками "з ким хочу-не хочу".
показати весь коментар
26.01.2026 04:20 Відповісти
 
 