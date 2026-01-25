Карні відповів на митні погрози Трампа: Канада не укладатиме торговельну угоду з Китаєм
Уряд Канади не має наміру укладати угоду про вільну торгівлю з Китаєм.
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє CBS News Canada, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що угода про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою передбачає зобов'язання не укладати угоди про вільну торгівлю з неринковими економіками без попереднього інформування.
Що передувало
- Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити 100-відсоткові митні тарифи на всі канадські імпортні товари у разі укладення Канадою торговельної угоди з Китаєм, звинувативши Пекін у прагненні використати країну як транзитний хаб для експорту до США.
"Ми виправили деякі проблеми з Китаєм, які виникли за останні кілька років", - сказав Карні журналістам, маючи на увазі такі товари, як електромобілі китайського виробництва, сільськогосподарська продукція та рибні продукти.
Канада "поважає свої зобов'язання" щодо Угоди між Канадою, США та Мексикою. Документ вимагає від будь-якої з трьох країн заздалегідь повідомити інші, якщо вони хочуть укласти угоду про вільну торгівлю з державою, що не має ринкових відносин, такою як Китай.
Це Китай неринкова економіка???