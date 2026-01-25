Карні відповів на митні погрози Трампа: Канада не укладатиме торговельну угоду з Китаєм

Уряд Канади не має наміру укладати угоду про вільну торгівлю з Китаєм.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє CBS News Canada, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми виправили деякі проблеми з Китаєм, які виникли за останні кілька років. Ми поважаємо свої зобов’язання щодо Угоди між Канадою, США та Мексикою",- заявив Карні.

Зазначається, що угода про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою передбачає зобов'язання не укладати угоди про вільну торгівлю з неринковими економіками без попереднього інформування.

Що передувало

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити 100-відсоткові митні тарифи на всі канадські імпортні товари у разі укладення Канадою торговельної угоди з Китаєм, звинувативши Пекін у прагненні використати країну як транзитний хаб для експорту до США.

