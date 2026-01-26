РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15441 посетитель онлайн
Новости Работа пунктов несокрушимости Укрзализныця развернула вагоны несокрушимости
2 950 14

Укрзализныця обустроила пункт несокрушимости в польском Холме

Пункт несокрушимости от Укрзализныци в Польше

В польском городе Холм на железнодорожной станции "Укрзализныця" развернула первый пункт несокрушимости для пассажиров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "УЗ". 

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Этот сервис обустроен на фоне реконструкции здания вокзала, которая продолжается с 2024 года, и из-за которой пассажиры вынуждены ждать своих поездов под открытым небом. Накануне открытия более сотни человек уже воспользовались этим пространством, где можно согреться и отдохнуть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" назначает новый поезд из Одессы в Карпаты. На него можно взять бесплатные билеты

Как работает пункт несокрушимости

На третьей платформе станции установлены специальные вагоны-обогреватели, предназначенные для комфорта пассажиров в холодное время. Один из вагонов оборудован игровой зоной для детей, отдельными местами для кормления и пеленания малышей, а также устройствами для подзарядки гаджетов. Здесь всех посетителей в теплой атмосфере угощают горячим чаем.

Второй вагон посвящен культуре: в нем представлена часть фоторабот Говарда Баффетта, которая ранее была частью Художественного поезда. Такое пространство создано не только для отдыха, но и для поддержания морального состояния путешественников, ожидающих рейсы в Украину и в другие направления.

Читайте: В ГСЧС объяснили, какие устройства разрешено заряжать в Пунктах несокрушимости

Пункты несокрушимости от УЗ

Станция Холм является важным транспортным узлом для украинских поездов: через нее курсируют пять пар поездов из Харькова, Днепра, Киева и других городов. Также это ключевой хаб для путешествий в Берлин, Варшаву, Лодзь, Познань и по многим другим направлениям. Ежедневно через Холм проходит ориентировочно до трех тысяч пассажиров.

В то же время "Укрзализныця" продолжает расширять сеть пунктов несокрушимости на железнодорожных вокзалах Украины и за рубежом. Эти сервисы работают круглосуточно и открыты для всех, кто нуждается в помощи, в частности в возможности согреться, отдохнуть или зарядить мобильные устройства.

Читайте также: "Укрзализныця" получила партию рельсов из Японии в рамках программы экстренного восстановления. ФОТО

Автор: 

Польша (9007) Укрзализныця (2866) пункт несокрушимости (47)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
В Тель-Авиве ещё не открыли? Надо бы. Там тоже наших много.
показать весь комментарий
25.01.2026 23:49 Ответить
+6
Там тільки кіно знімають про нові пригоди невловимих.
показать весь комментарий
25.01.2026 23:56 Ответить
+5
І там був родинний замк князя а потім і першого короля Русі, Данила!!!!
показать весь комментарий
25.01.2026 23:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За часів Русі Холм був Русью!!! Це для тих хто думає що захід України належить Польщі!!!!!!
показать весь комментарий
25.01.2026 23:32 Ответить
І там був родинний замк князя а потім і першого короля Русі, Данила!!!!
показать весь комментарий
25.01.2026 23:36 Ответить
Русью? А чому не Україною?))
показать весь комментарий
25.01.2026 23:58 Ответить
Тому що 800 років назад земді України називали Рус!!!
показать весь комментарий
26.01.2026 00:17 Ответить
відкрили щоб на ідіотів подивились ?

Боже, за що нам така ганьба ?

.
показать весь комментарий
26.01.2026 00:31 Ответить
В Тель-Авиве ещё не открыли? Надо бы. Там тоже наших много.
показать весь комментарий
25.01.2026 23:49 Ответить
Там тільки кіно знімають про нові пригоди невловимих.
показать весь комментарий
25.01.2026 23:56 Ответить
і поддружка кульоби, роздає там не тільки поради, як можна зігріти тіло? )
показать весь комментарий
26.01.2026 00:17 Ответить
взагалі подляки мали б це зробити. Відошення до пасажирів у них як до бидла
показать весь комментарий
26.01.2026 01:29 Ответить
workinghard #600963
Реєстрація: 30.01.2025

пан алєнєрогий з Нарьян-Мара за цілий рік не доїхав до Перемешля аби подивитись на сервіс https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Polskie+Koleje+Pa%C5%84stwowe&mstk=AUtExfCxtX8DxDdLoeOrA6-hiIHcydiuHMPRd3E-ofa3LAthA4vuIcOttS3H3VmR79H_IgSDHoxQxVFi_KeEd37DeIT3iXYPCTmLnBKeOMlOblp9nJX6ezjhv4N_LimFLtr2363guljW0iJUfROVuSDYnGf4Ywr06TOuJyxk2UHTD1vEQec&csui=3&ved=2ahUKEwjb9NOPjaiSAxVxFhAIHZ41PEkQgK4QegQIARAC Polskie Koleje Państwowe (PKP) ?

пічаль

.
показать весь комментарий
26.01.2026 03:59 Ответить
То це там поставили оті 400 генераторів ? Правильно
показать весь комментарий
26.01.2026 09:24 Ответить
 
 