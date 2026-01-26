Укрзализныця обустроила пункт несокрушимости в польском Холме
В польском городе Холм на железнодорожной станции "Укрзализныця" развернула первый пункт несокрушимости для пассажиров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "УЗ".
Этот сервис обустроен на фоне реконструкции здания вокзала, которая продолжается с 2024 года, и из-за которой пассажиры вынуждены ждать своих поездов под открытым небом. Накануне открытия более сотни человек уже воспользовались этим пространством, где можно согреться и отдохнуть.
Как работает пункт несокрушимости
На третьей платформе станции установлены специальные вагоны-обогреватели, предназначенные для комфорта пассажиров в холодное время. Один из вагонов оборудован игровой зоной для детей, отдельными местами для кормления и пеленания малышей, а также устройствами для подзарядки гаджетов. Здесь всех посетителей в теплой атмосфере угощают горячим чаем.
Второй вагон посвящен культуре: в нем представлена часть фоторабот Говарда Баффетта, которая ранее была частью Художественного поезда. Такое пространство создано не только для отдыха, но и для поддержания морального состояния путешественников, ожидающих рейсы в Украину и в другие направления.
Пункты несокрушимости от УЗ
Станция Холм является важным транспортным узлом для украинских поездов: через нее курсируют пять пар поездов из Харькова, Днепра, Киева и других городов. Также это ключевой хаб для путешествий в Берлин, Варшаву, Лодзь, Познань и по многим другим направлениям. Ежедневно через Холм проходит ориентировочно до трех тысяч пассажиров.
В то же время "Укрзализныця" продолжает расширять сеть пунктов несокрушимости на железнодорожных вокзалах Украины и за рубежом. Эти сервисы работают круглосуточно и открыты для всех, кто нуждается в помощи, в частности в возможности согреться, отдохнуть или зарядить мобильные устройства.
- Ранее мы сообщали, что военнослужащие и ветераны Третьего армейского корпуса организовали мобильные пункты несокрушимости в районах Киева с длительными отключениями света.
Боже, за що нам така ганьба ?
Реєстрація: 30.01.2025
пан алєнєрогий з Нарьян-Мара за цілий рік не доїхав до Перемешля аби подивитись на сервіс Polskie Koleje Państwowe (PKP) ?
