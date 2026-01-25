Укрзалізниця облаштувала пункт незламності у польському Холмі
У польському місті Холм на залізничній станції "Укрзалізниця" розгорнула перший пункт незламності для пасажирів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє "УЗ".
Цей сервіс облаштовано на тлі реконструкції будівлі вокзалу, яка триває з 2024 року, і через яку пасажири змушені очікувати своїх поїздів просто неба. Напередодні відкриття понад сотню людей вже скористались цим простором, де можна зігрітись та перепочити.
Як працює пункт незламності
На третій платформі станції встановлено спеціальні вагони-обігрівачі, призначені для комфорту пасажирів у холодну пору. Один із вагонів обладнано ігровою зоною для дітей, окремими місцями для годування та сповивання малюків, а також пристроями для підзарядки гаджетів. Тут усіх відвідувачів у теплій атмосфері частують гарячим чаєм.
Другий вагон присвячений культурі: у ньому представлена частина фоторобіт Говарда Баффетта, що раніше була частиною Мистецького поїзда. Такий простір створено не лише для відпочинку, а й для підтримки морального стану мандрівників, які очікують на рейси до України та в інші напрямки.
Пункти незламності від УЗ
Станція Холм є важливим транспортним вузлом для українських поїздів: через неї курсують п’ять пар потягів з Харкова, Дніпра, Києва та інших міст. Також це ключовий хаб для подорожей до Берліна, Варшави, Лодзя, Познані та у багатьох інших напрямках. Щодоби через Холм проходить орієнтовно до трьох тисяч пасажирів.
Водночас "Укрзалізниця" продовжує розширювати мережу пунктів незламності на залізничних вокзалах України та за кордоном. Ці сервіси працюють цілодобово й відкриті для всіх, хто потребує допомоги, зокрема можливості зігрітись, перепочити чи зарядити мобільні пристрої.
- Раніше ми повідомляли, що військовослужбовці та ветерани Третього армійського корпусу організували мобільні пункти незламності у районах Києва з тривалими відключеннями світла.
