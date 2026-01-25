УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7510 відвідувачів онлайн
Новини Робота пунктів незламності Укрзалізниця розгорнула вагони незламності
2 950 14

Укрзалізниця облаштувала пункт незламності у польському Холмі

Пункт незламності від Укрзалізниці у Польщі

У польському місті Холм на залізничній станції "Укрзалізниця" розгорнула перший пункт незламності для пасажирів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє "УЗ". 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Цей сервіс облаштовано на тлі реконструкції будівлі вокзалу, яка триває з 2024 року, і через яку пасажири змушені очікувати своїх поїздів просто неба. Напередодні відкриття понад сотню людей вже скористались цим простором, де можна зігрітись та перепочити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" призначає новий поїзд із Одеси в Карпати. На нього можна взяти безкоштовні квитки

Як працює пункт незламності

На третій платформі станції встановлено спеціальні вагони-обігрівачі, призначені для комфорту пасажирів у холодну пору. Один із вагонів обладнано ігровою зоною для дітей, окремими місцями для годування та сповивання малюків, а також пристроями для підзарядки гаджетів. Тут усіх відвідувачів у теплій атмосфері частують гарячим чаєм.

Другий вагон присвячений культурі: у ньому представлена частина фоторобіт Говарда Баффетта, що раніше була частиною Мистецького поїзда. Такий простір створено не лише для відпочинку, а й для підтримки морального стану мандрівників, які очікують на рейси до України та в інші напрямки.

Читайте: У ДСНС пояснили, які пристрої дозволено заряджати в Пунктах незламності

Пункти незламності від УЗ

Станція Холм є важливим транспортним вузлом для українських поїздів: через неї курсують п’ять пар потягів з Харкова, Дніпра, Києва та інших міст. Також це ключовий хаб для подорожей до Берліна, Варшави, Лодзя, Познані та у багатьох інших напрямках. Щодоби через Холм проходить орієнтовно до трьох тисяч пасажирів.

Водночас "Укрзалізниця" продовжує розширювати мережу пунктів незламності на залізничних вокзалах України та за кордоном. Ці сервіси працюють цілодобово й відкриті для всіх, хто потребує допомоги, зокрема можливості зігрітись, перепочити чи зарядити мобільні пристрої.

Також читайте: "Укрзалізниця" отримала партію рейок від Японії в межах програми екстреного відновлення. ФОТО

Автор: 

Польща (9256) Укрзалізниця (7153) пункт незламності (92)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
В Тель-Авиве ещё не открыли? Надо бы. Там тоже наших много.
показати весь коментар
25.01.2026 23:49 Відповісти
+6
Там тільки кіно знімають про нові пригоди невловимих.
показати весь коментар
25.01.2026 23:56 Відповісти
+5
І там був родинний замк князя а потім і першого короля Русі, Данила!!!!
показати весь коментар
25.01.2026 23:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За часів Русі Холм був Русью!!! Це для тих хто думає що захід України належить Польщі!!!!!!
показати весь коментар
25.01.2026 23:32 Відповісти
І там був родинний замк князя а потім і першого короля Русі, Данила!!!!
показати весь коментар
25.01.2026 23:36 Відповісти
Русью? А чому не Україною?))
показати весь коментар
25.01.2026 23:58 Відповісти
Тому що 800 років назад земді України називали Рус!!!
показати весь коментар
26.01.2026 00:17 Відповісти
відкрили щоб на ідіотів подивились ?

Боже, за що нам така ганьба ?

.
показати весь коментар
26.01.2026 00:31 Відповісти
В Тель-Авиве ещё не открыли? Надо бы. Там тоже наших много.
показати весь коментар
25.01.2026 23:49 Відповісти
Там тільки кіно знімають про нові пригоди невловимих.
показати весь коментар
25.01.2026 23:56 Відповісти
і поддружка кульоби, роздає там не тільки поради, як можна зігріти тіло? )
показати весь коментар
26.01.2026 00:17 Відповісти
взагалі подляки мали б це зробити. Відошення до пасажирів у них як до бидла
показати весь коментар
26.01.2026 01:29 Відповісти
workinghard #600963
Реєстрація: 30.01.2025

пан алєнєрогий з Нарьян-Мара за цілий рік не доїхав до Перемешля аби подивитись на сервіс https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Polskie+Koleje+Pa%C5%84stwowe&mstk=AUtExfCxtX8DxDdLoeOrA6-hiIHcydiuHMPRd3E-ofa3LAthA4vuIcOttS3H3VmR79H_IgSDHoxQxVFi_KeEd37DeIT3iXYPCTmLnBKeOMlOblp9nJX6ezjhv4N_LimFLtr2363guljW0iJUfROVuSDYnGf4Ywr06TOuJyxk2UHTD1vEQec&csui=3&ved=2ahUKEwjb9NOPjaiSAxVxFhAIHZ41PEkQgK4QegQIARAC Polskie Koleje Państwowe (PKP) ?

пічаль

.
показати весь коментар
26.01.2026 03:59 Відповісти
То це там поставили оті 400 генераторів ? Правильно
показати весь коментар
26.01.2026 09:24 Відповісти
 
 