138 боев за сутки на фронте: враг наиболее активен на Покровском направлении, - Генштаб

В целом, за прошедшие сутки, 25 января 2026 года, на фронте было зафиксировано 138 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

По уточненной информации, вчера противник нанес 89 авиационных ударов, сбросив 237 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил 3681 обстрел, в том числе 63 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 7789 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Алексеево-Дружковка Донецкой области; Гавриловка Днепропетровской области; Зеленое, Рождественка, Новое Поле, Зорница, Юрковка, Павловка Запорожской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и четыре других важных объекта российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1020 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, боевую бронированную машину, 32 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, 917 беспилотных летательных аппаратов, 147 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отразили одну атаку оккупантов, противник нанес один авиационный удар, применив при этом три управляемые авиабомбы и осуществил 80 обстрелов.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Зеленое, Волчанск, Прилепка, Старица и в сторону Избицкого.

На Купянском направлении вчера произошло семь вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Песчаного и Петропавловки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг провел 12 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Сергиевка, Дробышево, Колодези, Новоселовка и Заречное.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Платоновки и в сторону Ямполя.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Орехово-Васильевка и в сторону Бондарного.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил девять атак вблизи населенных пунктов Плещиевка, Клебан-Бык, Щербиновка и в сторону Константиновки и Софиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовую операцию агрессора вблизи населенных пунктов Шахово, Дорожное, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филии и Новопавловки", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Также Генштаб информирует, что на Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил семь атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Снежное, Вербовое, Красногорское и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов - в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Варваровки, Зеленого и Прилук.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районах Плавней и Степового.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили вражескую атаку в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.