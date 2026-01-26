Новости
2 760 7

Раненые военнослужащие Третьего армейского корпуса получили квартиры в Ужгороде

Раненые военнослужащие Третьего армейского корпуса Александр Брындин, Олесь Мосенко и Юрий Жиляк получили двухкомнатные квартиры в новостройках Ужгорода. Передачу сертификатов приурочили ко Дню Соборности Украины.

Жилье защитникам передали ответственные застройщики Михаил Павловский, Виталий Вайда и Иван Копинец.

"Для раненых бойцов чрезвычайно важны покой и восстановление. Именно поэтому жилье было выбрано в мирном Ужгороде — городе, где есть все условия для реабилитации и возвращения к нормальной жизни. Ветераны должны не на словах, а на деле чувствовать уважение и поддержку государства и общества", — написал Юрий Жиляк в Instagram.

Мужчина остро нуждался в жилье, ведь свое он оставил на временно оккупированной территории. Благодаря партнерству Третьего армейского корпуса и ответственного бизнеса, военнослужащий получил квартиру в новом доме.

"Этот пример должен сформировать культуру ответственности и уважения к тем, кто защищает наше свободное будущее, в нашей Украине", - заявил военнослужащий.

Военные 3 армейского корпуса получили квартиры
жилье (922) помощь (8293) военнослужащие (6441) Третий армейский корпус (121)
Ветерани аають відчувати підтримку держави - це правда. Але чомусь квартири дають підприємці, а держава мрій лише краде.
26.01.2026 13:06 Ответить
Держава, може давати в порядку черговості, а це років 10-15, а в деяких регіонах до 20-25 років, від держави можна але не так просто, а потім 7 кругів аду для розслужеблювання.
26.01.2026 13:10 Ответить
На трьох верхніх фото збоку стоїть голова обласної адміністрації Білецький
26.01.2026 13:43 Ответить
Піар піаром але називати місце проживання не доречно
26.01.2026 13:10 Ответить
А інші підрозділи теж отримують як вони?
26.01.2026 13:21 Ответить
у других пидроздилов нет спонсора ахметки))))0)
26.01.2026 15:07 Ответить
Я рада. Але це піар, давайте кащати чесно.
Добрі справі треба робити тихо.
26.01.2026 13:43 Ответить
 
 