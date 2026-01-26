Раненые военнослужащие Третьего армейского корпуса получили квартиры в Ужгороде
Раненые военнослужащие Третьего армейского корпуса Александр Брындин, Олесь Мосенко и Юрий Жиляк получили двухкомнатные квартиры в новостройках Ужгорода. Передачу сертификатов приурочили ко Дню Соборности Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Жилье защитникам передали ответственные застройщики Михаил Павловский, Виталий Вайда и Иван Копинец.
"Для раненых бойцов чрезвычайно важны покой и восстановление. Именно поэтому жилье было выбрано в мирном Ужгороде — городе, где есть все условия для реабилитации и возвращения к нормальной жизни. Ветераны должны не на словах, а на деле чувствовать уважение и поддержку государства и общества", — написал Юрий Жиляк в Instagram.
Мужчина остро нуждался в жилье, ведь свое он оставил на временно оккупированной территории. Благодаря партнерству Третьего армейского корпуса и ответственного бизнеса, военнослужащий получил квартиру в новом доме.
"Этот пример должен сформировать культуру ответственности и уважения к тем, кто защищает наше свободное будущее, в нашей Украине", - заявил военнослужащий.
