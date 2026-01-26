Поранені військовослужбовці Третього армійського корпусу отримали квартири в Ужгороді
Поранені військовослужбовці Третього армійського корпусу Олександр Бриндін, Олесь Мосенко і Юрій Жиляк отримали двокімнатні квартири в новобудовах Ужгорода. Передачу сертифікатів приурочили до Дня Соборності України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Житло захисникам передали відповідальні забудовники Михайло Павловський, Віталій Вайда та Іван Копинець.
"Для поранених бійців надзвичайно важливі спокій і відновлення. Саме тому житло було обрано в мирному Ужгороді — місті, де є всі умови для реабілітації та повернення до нормального життя. Ветерани мають не на словах, а на ділі відчувати повагу й підтримку держави та суспільства", - написав Юрій Жиляк в Instagram.
Чоловік гостро потребував житла, адже власне залишив на тимчасово окупованій території. Завдяки партнерству Третього армійського корпусу і відповідального бізнесу, військовослужбовець отримав квартиру у новому будинку.
"Цей приклад повинен сформувати культуру відповідальності та поваги до тих, хто захищає наше вільне майбутнє, в нашій Україні", - заявив військовослужбовець.
Добрі справі треба робити тихо.