Поранені військовослужбовці Третього армійського корпусу отримали квартири в Ужгороді

Поранені військовослужбовці Третього армійського корпусу Олександр Бриндін, Олесь Мосенко і Юрій Жиляк отримали двокімнатні квартири в новобудовах Ужгорода. Передачу сертифікатів приурочили до Дня Соборності України.

Житло захисникам передали відповідальні забудовники Михайло Павловський, Віталій Вайда та Іван Копинець.

"Для поранених бійців надзвичайно важливі спокій і відновлення. Саме тому житло було обрано в мирному Ужгороді — місті, де є всі умови для реабілітації та повернення до нормального життя. Ветерани мають не на словах, а на ділі відчувати повагу й підтримку держави та суспільства", - написав Юрій Жиляк в Instagram.

Чоловік гостро потребував житла, адже власне залишив на тимчасово окупованій території. Завдяки партнерству Третього армійського корпусу і відповідального бізнесу, військовослужбовець отримав квартиру у новому будинку.

"Цей приклад повинен сформувати культуру відповідальності та поваги до тих, хто захищає наше вільне майбутнє, в нашій Україні", - заявив військовослужбовець.

