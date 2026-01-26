Новини Третя штурмова стала Третім армійським корпусом
Поранені військовослужбовці Третього армійського корпусу отримали квартири в Ужгороді

Поранені військовослужбовці Третього армійського корпусу Олександр Бриндін, Олесь Мосенко і Юрій Жиляк отримали двокімнатні квартири в новобудовах Ужгорода. Передачу сертифікатів приурочили до Дня Соборності України.

Житло захисникам передали відповідальні забудовники Михайло Павловський, Віталій Вайда та Іван Копинець.

"Для поранених бійців надзвичайно важливі спокій і відновлення. Саме тому житло було обрано в мирному Ужгороді — місті, де є всі умови для реабілітації та повернення до нормального життя. Ветерани мають не на словах, а на ділі відчувати повагу й підтримку держави та суспільства", - написав Юрій Жиляк в Instagram.

Чоловік гостро потребував житла, адже власне залишив на тимчасово окупованій території. Завдяки партнерству Третього армійського корпусу і відповідального бізнесу, військовослужбовець отримав квартиру у новому будинку.

"Цей приклад повинен сформувати культуру відповідальності та поваги до тих, хто захищає наше вільне майбутнє, в нашій Україні", - заявив військовослужбовець.

Військові 3 армійського корпусу отримали квартири
житло допомога військовослужбовці Третій армійський корпус
Ветерани аають відчувати підтримку держави - це правда. Але чомусь квартири дають підприємці, а держава мрій лише краде.
26.01.2026 13:06 Відповісти
Держава, може давати в порядку черговості, а це років 10-15, а в деяких регіонах до 20-25 років, від держави можна але не так просто, а потім 7 кругів аду для розслужеблювання.
26.01.2026 13:10 Відповісти
На трьох верхніх фото збоку стоїть голова обласної адміністрації Білецький
26.01.2026 13:43 Відповісти
Піар піаром але називати місце проживання не доречно
26.01.2026 13:10 Відповісти
А інші підрозділи теж отримують як вони?
26.01.2026 13:21 Відповісти
у других пидроздилов нет спонсора ахметки))))0)
26.01.2026 15:07 Відповісти
Я рада. Але це піар, давайте кащати чесно.
Добрі справі треба робити тихо.
26.01.2026 13:43 Відповісти
 
 