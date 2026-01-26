Экстренные отключения введены в части Броварского и Бориспольского районов Киевской области, - ДТЭК

Вечером понедельника, 26 января, в части Броварского и Бориспольского районов применены аварийные отключения света.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

Применены экстренные отключения

"Киевская область: в части Броварского и Бориспольского районов по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", - говорится в сообщении.



Графики не действуют

В ДТЭК добавили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Напомним, что днем 26 января сообщалось, что энергетики возвращают на всю территорию Киевской области стабилизационные отключения.

