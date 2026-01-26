Экстренные отключения введены в части Броварского и Бориспольского районов Киевской области, - ДТЭК
Вечером понедельника, 26 января, в части Броварского и Бориспольского районов применены аварийные отключения света.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.
Применены экстренные отключения
"Киевская область: в части Броварского и Бориспольского районов по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", - говорится в сообщении.
Графики не действуют
В ДТЭК добавили, что во время экстренных отключений графики не действуют.
- Напомним, что днем 26 января сообщалось, что энергетики возвращают на всю территорию Киевской области стабилизационные отключения.
Бо вже 3+ тижня взагалі немає світла (ті пару годин на добу, коли вмикають 160-170В на фазу, я не рахую, все одно насоси не працюють)