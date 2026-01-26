Новости Отключение электроэнергии
Экстренные отключения введены в части Броварского и Бориспольского районов Киевской области, - ДТЭК

Вечером понедельника, 26 января, в части Броварского и Бориспольского районов применены аварийные отключения света.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

Применены экстренные отключения

"Киевская область: в части Броварского и Бориспольского районов по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", - говорится в сообщении.

Графики не действуют

В ДТЭК добавили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Читайте также: Из-за атак РФ есть новые отключения электроэнергии на Харьковщине и Донетчине, в столичном регионе значительный дефицит электроэнергии, - Минэнерго

Мешканці нашого села (Бориспільский рн) дуже здивовано читають "вводяться-міняються-відміняються графіки"
Бо вже 3+ тижня взагалі немає світла (ті пару годин на добу, коли вмикають 160-170В на фазу, я не рахую, все одно насоси не працюють)
26.01.2026 20:19 Ответить
Фуйню якусь пишуть. По 17,5 год не буває світла . Теж Бориспільський
26.01.2026 23:11 Ответить
 
 