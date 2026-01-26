Екстрені відключення запроваджено в частині Броварського та Бориспільського районів Київщини, - ДТЕК

Ввечері понеділка, 26 січня, у частині Броварського та Бориспільського районів застосовані аварійні відключення світла.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

Застосовано екстрені відключення

"Київщина: в частині Броварського та Бориспільського районів за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - сказано в повідомленні.



Графіки не діють

У ДТЕК додали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Нагадаємо, що вдень 26 січня повідомлялося, що енергетики повертають на всю територію Київської області стабілізаційні відключення.

