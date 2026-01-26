Новини
Екстрені відключення запроваджено в частині Броварського та Бориспільського районів Київщини, - ДТЕК

У двох районах Київщини запроваджено екстрені відключення світла

Ввечері понеділка, 26 січня, у частині Броварського та Бориспільського районів застосовані аварійні відключення світла.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

Застосовано екстрені відключення

"Київщина: в частині Броварського та Бориспільського районів за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - сказано в повідомленні.

Графіки не діють

У ДТЕК додали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Читайте також: Через атаки РФ є нові знеструмлення на Харківщині та Донеччині, в столичному регіоні значний дефіцит електроенергії, - Міненерго

Мешканці нашого села (Бориспільский рн) дуже здивовано читають "вводяться-міняються-відміняються графіки"
Бо вже 3+ тижня взагалі немає світла (ті пару годин на добу, коли вмикають 160-170В на фазу, я не рахую, все одно насоси не працюють)
26.01.2026 20:19 Відповісти
Фуйню якусь пишуть. По 17,5 год не буває світла . Теж Бориспільський
26.01.2026 23:11 Відповісти
 
 