Екстрені відключення запроваджено в частині Броварського та Бориспільського районів Київщини, - ДТЕК
Ввечері понеділка, 26 січня, у частині Броварського та Бориспільського районів застосовані аварійні відключення світла.
Про це йдеться у повідомленні ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
Застосовано екстрені відключення
"Київщина: в частині Броварського та Бориспільського районів за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - сказано в повідомленні.
Графіки не діють
У ДТЕК додали, що під час екстрених відключень графіки не діють.
- Нагадаємо, що вдень 26 січня повідомлялося, що енергетики повертають на всю територію Київської області стабілізаційні відключення.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо вже 3+ тижня взагалі немає світла (ті пару годин на добу, коли вмикають 160-170В на фазу, я не рахую, все одно насоси не працюють)