Через атаки РФ є нові знеструмлення на Харківщині та Донеччині, в столичному регіоні значний дефіцит електроенергії, - Міненерго

Внаслідок нічних ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі на Харківщині та Донеччині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Ситуація в столичному регіоні

Як зазначається, у Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуація залишається складною, діють екстрені відключення. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі ( за даними ДТЕК, Київщина вже повертається до стабілізаційних відключень. - Ред.).

Застосовуються графіки відключень

"В усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах вимушено застосовуються аварійні відключення. Головною причиною вимушених відключень є наслідки масованих обстрілів електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії", - наголошують у Міненерго.

Довгостроково знеструмленими залишаються споживачі у прифронтових і прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.

Через несприятливі погодні умови знеструмленні населенні пункти у Київській та Тернопільській областях, ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній.

У зв’язку з масованими атаками російської федерації в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, що забезпечує максимальну координацію дій усіх служб.

