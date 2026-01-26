Из-за атак РФ есть новые отключения электроэнергии на Харьковщине и Донетчине, в столичном регионе значительный дефицит электроэнергии, - Минэнерго

В результате ночных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры обесточены потребители в Харьковской и Донецкой областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Ситуация в столичном регионе

Как отмечается, в Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация остается сложной, действуют экстренные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме (по данным ДТЭК, Киевская область уже возвращается к стабилизационным отключениям. - Ред.).

Применяются графики отключений

"Во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В нескольких регионах вынужденно применяются аварийные отключения. Главной причиной вынужденных отключений являются последствия массированных обстрелов электростанций и подстанций системы передачи и распределения электроэнергии", - отмечают в Минэнерго.

Долгосрочно обесточенными остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.

Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены населенные пункты в Киевской и Тернопольской областях, ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных линий.

В связи с массированными атаками Российской Федерации в энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации, который обеспечивает максимальную координацию действий всех служб.

