РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7545 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии Удары по энергетике
571 0

Из-за атак РФ есть новые отключения электроэнергии на Харьковщине и Донетчине, в столичном регионе значительный дефицит электроэнергии, - Минэнерго

Новая помощь от G7+: итоги "энергетического Рамштайна"

В результате ночных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры обесточены потребители в Харьковской и Донецкой областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ситуация в столичном регионе

Как отмечается, в Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация остается сложной, действуют экстренные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме (по данным ДТЭК, Киевская область уже возвращается к стабилизационным отключениям. - Ред.).

Применяются графики отключений

"Во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В нескольких регионах вынужденно применяются аварийные отключения. Главной причиной вынужденных отключений являются последствия массированных обстрелов электростанций и подстанций системы передачи и распределения электроэнергии", - отмечают в Минэнерго.

Читайте также: Из резервов Минэнерго направят дополнительные 50 тонн дизеля для генераторов в Киеве, - Шмыгаль

  • Долгосрочно обесточенными остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.
  • Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены населенные пункты в Киевской и Тернопольской областях, ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных линий.
  •  В связи с массированными атаками Российской Федерации в энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации, который обеспечивает максимальную координацию действий всех служб.

Читайте также: Свириденко: Эта неделя стала одной из самых сложных для украинской энергетики со времен блэкаута 2022 года

Автор: 

энергетика (3434) Минэнерго (579) отключение света (773)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 