Новости Российская дезинформация против Украины
В сети появились фейковые каналы Нацгвардии, - МВД

В сети зафиксировано появление фейковых информационных площадок, которые имитируют официальные каналы коммуникации Национальной гвардии Украины, используя похожие названия и визуальное оформление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций МВД.

Распространение дезинформации

"Официально сообщаем: эти ресурсы не имеют никакого отношения к Национальной гвардии Украины и могут использоваться врагом для распространения дезинформации, манипуляций общественным мнением, а также вовлечения граждан в мошеннические схемы", - говорится в сообщении.

МВД призывает украинцев быть бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам, проверять источники информации и доверять исключительно официальным ресурсам.

Где правдивая информация?

Официальные каналы коммуникации Национальной гвардии Украины:

І як їх відрізняти від справжніх? Чи це вже не проблема МВС?
27.01.2026 06:38 Ответить
Здоровий глузд і чуйка на кацапів має допомогти
27.01.2026 07:40 Ответить
Я й офіційний не читаю
27.01.2026 08:50 Ответить
Вся *мережа* - суцільний фейк. Довіряти не можна нічому.
27.01.2026 06:40 Ответить
мені можна
27.01.2026 07:05 Ответить
Гер Мюллер?
27.01.2026 07:18 Ответить
Дуууже сумнівне твердження пане Генріх 🤔
27.01.2026 07:20 Ответить
а довіряти відключенням світла води і тепла можна?
27.01.2026 11:46 Ответить
Алкашам не можна точно.
28.01.2026 15:44 Ответить
камісарьська робота - катувать і забивать.
хочя в цьому разу я зовсім не проти...
уявіть собі шо вони з нашими роблять
27.01.2026 11:57 Ответить
 
 