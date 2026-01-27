В сети появились фейковые каналы Нацгвардии, - МВД
В сети зафиксировано появление фейковых информационных площадок, которые имитируют официальные каналы коммуникации Национальной гвардии Украины, используя похожие названия и визуальное оформление.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций МВД.
Распространение дезинформации
"Официально сообщаем: эти ресурсы не имеют никакого отношения к Национальной гвардии Украины и могут использоваться врагом для распространения дезинформации, манипуляций общественным мнением, а также вовлечения граждан в мошеннические схемы", - говорится в сообщении.
МВД призывает украинцев быть бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам, проверять источники информации и доверять исключительно официальным ресурсам.
Где правдивая информация?
Официальные каналы коммуникации Национальной гвардии Украины:
