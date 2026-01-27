У мережі з’явилися фейкові канали Нацгвардії, - МВС

фейкові сторінки Нацгвардії

У мережі зафіксовано появу фейкових інформаційних майданчиків, які імітують офіційні канали комунікації Національної гвардії України, використовуючи схожі назви та візуальне оформлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій МВС.

Поширення дезінформації

"Офіційно повідомляємо: ці ресурси не мають жодного стосунку до Національної гвардії України та можуть використовуватися ворогом для поширення дезінформації, маніпуляцій громадською думкою, а також втягування громадян у шахрайські схеми", - йдеться у повідомленні.

МВС закликає українців бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями, перевіряти джерела інформації та довіряти виключно офіційним ресурсам.

Де правдива інформація?

Офіційні канали комунікації Національної гвардії України:

Топ коментарі
+4
Здоровий глузд і чуйка на кацапів має допомогти
27.01.2026 07:40 Відповісти
+2
І як їх відрізняти від справжніх? Чи це вже не проблема МВС?
27.01.2026 06:38 Відповісти
+1
Вся *мережа* - суцільний фейк. Довіряти не можна нічому.
27.01.2026 06:40 Відповісти
Я й офіційний не читаю
27.01.2026 08:50 Відповісти
мені можна
27.01.2026 07:05 Відповісти
Гер Мюллер?
27.01.2026 07:18 Відповісти
Дуууже сумнівне твердження пане Генріх 🤔
27.01.2026 07:20 Відповісти
а довіряти відключенням світла води і тепла можна?
27.01.2026 11:46 Відповісти
Алкашам не можна точно.
28.01.2026 15:44 Відповісти
камісарьська робота - катувать і забивать.
хочя в цьому разу я зовсім не проти...
уявіть собі шо вони з нашими роблять
27.01.2026 11:57 Відповісти
 
 