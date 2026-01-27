У мережі з’явилися фейкові канали Нацгвардії, - МВС

У мережі зафіксовано появу фейкових інформаційних майданчиків, які імітують офіційні канали комунікації Національної гвардії України, використовуючи схожі назви та візуальне оформлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій МВС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Поширення дезінформації

"Офіційно повідомляємо: ці ресурси не мають жодного стосунку до Національної гвардії України та можуть використовуватися ворогом для поширення дезінформації, маніпуляцій громадською думкою, а також втягування громадян у шахрайські схеми", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Видавали себе за "українських нацистів": В Австрії викрито мережу ФСБ, - ЗМІ

МВС закликає українців бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями, перевіряти джерела інформації та довіряти виключно офіційним ресурсам.

Де правдива інформація?

Офіційні канали комунікації Національної гвардії України:

Також читайте: Пропагандисти РФ готують нові фейки про Україну, - ЦПД