РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9871 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Харьковщина Атака беспилотников на Харьков
1 095 0

Рашисты атаковали Харьков и 11 населенных пунктов Харьковщины: погиб человек, есть пострадавшие и много повреждений

За прошедшие сутки, 26 января, вражеским ударам подверглись г. Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Жертвы

Как отмечается, в результате обстрелов один человек погиб, 8 - пострадали.

В г. Харьков пострадали 40-летняя и 52-летняя женщины и 73-летний и 78-летний мужчины; в пгт. Золочев погиб 35-летний мужчина, пострадали мужчины 25 и 42 лет; в с. Николаевка Пролисненской громады пострадали 62-летняя женщина и 63-летний мужчина.

Враг атаковал ракетами и БПЛА Немишлянский и Индустриальный районы Харькова.

Чем оккупанты били по Харьковщине?

По данным ОВА, враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • ракеты (тип и количество устанавливается);
  • 1 КАБ;
  • 8 БПЛА типа "Герань-2";
  • 1 БПЛА типа "Молния";
  • 1 fpv-дрон;
  • 9 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в г. Харьков повреждены 11 многоквартирных домов, 2 учебных заведения, электросети, 2 автомобиля;
  • в Богодуховском районе повреждены электросети (с. Шлях, пгт. Золочев), здание (с. Ковяги);
  • в Купянском районе повреждены 2 частных дома (с. Серый Яр), частный дом (с. Горожановка);
  • в Лозовском районе повреждены 6 частных домов, 2 хозяйственные постройки (с. Червоное), 4 автомобиля, прицеп (с. Бурбулатово);
  • в Чугуевском районе поврежден частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Мартовое), частный дом (с. Николаевка).

Обстрел Харьковской области
Обстрел Харьковской области
Обстрел Харьковской области

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские войска атаковали Николаевщину: ранены четверо детей

Автор: 

обстрел (32405) Харьков (7818) Харьковская область (2596)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 