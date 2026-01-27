Рашисты атаковали Харьков и 11 населенных пунктов Харьковщины: погиб человек, есть пострадавшие и много повреждений
За прошедшие сутки, 26 января, вражеским ударам подверглись г. Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Жертвы
Как отмечается, в результате обстрелов один человек погиб, 8 - пострадали.
В г. Харьков пострадали 40-летняя и 52-летняя женщины и 73-летний и 78-летний мужчины; в пгт. Золочев погиб 35-летний мужчина, пострадали мужчины 25 и 42 лет; в с. Николаевка Пролисненской громады пострадали 62-летняя женщина и 63-летний мужчина.
Враг атаковал ракетами и БПЛА Немишлянский и Индустриальный районы Харькова.
Чем оккупанты били по Харьковщине?
По данным ОВА, враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- ракеты (тип и количество устанавливается);
- 1 КАБ;
- 8 БПЛА типа "Герань-2";
- 1 БПЛА типа "Молния";
- 1 fpv-дрон;
- 9 БПЛА (тип устанавливается).
Последствия
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харьков повреждены 11 многоквартирных домов, 2 учебных заведения, электросети, 2 автомобиля;
- в Богодуховском районе повреждены электросети (с. Шлях, пгт. Золочев), здание (с. Ковяги);
- в Купянском районе повреждены 2 частных дома (с. Серый Яр), частный дом (с. Горожановка);
- в Лозовском районе повреждены 6 частных домов, 2 хозяйственные постройки (с. Червоное), 4 автомобиля, прицеп (с. Бурбулатово);
- в Чугуевском районе поврежден частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Мартовое), частный дом (с. Николаевка).
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Россия атаковала Херсонскую ТЭЦ дронами и артиллерией.
- Из-за российских ударов 80% Харькова и области остались без электричества.
