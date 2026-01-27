Из-за российских ударов 80% Харькова и области обесточены, - ОВА
В результате комбинированной российской атаки вечером 26 января значительная часть Харькова и области осталась без электроснабжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в соцсетях.
По предварительным данным, оккупанты применили ракеты и ударные беспилотники. В результате обстрела пострадали по меньшей мере двое гражданских, которым оказывают необходимую медицинскую помощь.
Последствия удара и ситуация с электроснабжением
По словам главы ОВА, российские удары привели к повреждению объекта энергетической инфраструктуры, что и привело к масштабным отключениям электроэнергии. Также зафиксировано повреждение двух школ в Индустриальном районе Харькова.
"Это была комбинированная атака — ракетные удары и БПЛА. Около 80% города Харькова и области сейчас без электроэнергии, поскольку у нас действуют аварийные графики отключений", — заявил Олег Синегубов.
Он уточнил, что из-за серьезных повреждений энергетических объектов специалисты вынуждены применять аварийные графики, а восстановительные работы продолжаются в усиленном режиме.
- Российские войска продолжают системные удары по гражданской и критической инфраструктуре Харьковщины, пытаясь оставить регион без света в условиях зимнего периода.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Казано:
«Ми не можемо просто закрити ТЕС, не давши громадам нову надію. Декарбонізація має бути інклюзивною, інакше ми отримаємо революцію знизу».
Роблено:
Ми бомбим ТЕС і вбиваємо всіх, хто здатен на революцію.
Что же вы это так, сразу с козырей заходите?
поміряв ... напруга 180-170
господі покарай ахмєтова та земорду!!!
вночі було 350
підар ахметов мені винен купу грошей **** зелена 🤑
ус отклеилсяноль отвалился.
звідки ви знаєте що вночі у вас було 350в? ви навмисно не спали, і повключали лампочки?
зате прилади спалили
сусід сказав що в нього вночі станція зафіксуівала 350 вольт
ви з якої області?
у нас поряд омбундсмен денисова та полкан сбу
може через них
а може тому що поряд реабіл. центр та військові частини
я не знаю точно чому