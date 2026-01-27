Из-за российских ударов 80% Харькова и области обесточены, - ОВА

В результате комбинированной российской атаки вечером 26 января значительная часть Харькова и области осталась без электроснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в соцсетях.

По предварительным данным, оккупанты применили ракеты и ударные беспилотники. В результате обстрела пострадали по меньшей мере двое гражданских, которым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Последствия удара и ситуация с электроснабжением

По словам главы ОВА, российские удары привели к повреждению объекта энергетической инфраструктуры, что и привело к масштабным отключениям электроэнергии. Также зафиксировано повреждение двух школ в Индустриальном районе Харькова.

"Это была комбинированная атака — ракетные удары и БПЛА. Около 80% города Харькова и области сейчас без электроэнергии, поскольку у нас действуют аварийные графики отключений", — заявил Олег Синегубов.

Он уточнил, что из-за серьезных повреждений энергетических объектов специалисты вынуждены применять аварийные графики, а восстановительные работы продолжаются в усиленном режиме.

Российские войска продолжают системные удары по гражданской и критической инфраструктуре Харьковщины, пытаясь оставить регион без света в условиях зимнего периода.

