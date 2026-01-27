Новости Обстрел Харькова
2 701 25

Из-за российских ударов 80% Харькова и области обесточены, - ОВА

Отключение электроэнергии в Харькове из-за российских обстрелов

В результате комбинированной российской атаки вечером 26 января значительная часть Харькова и области осталась без электроснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в соцсетях.

По предварительным данным, оккупанты применили ракеты и ударные беспилотники. В результате обстрела пострадали по меньшей мере двое гражданских, которым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Последствия удара и ситуация с электроснабжением

По словам главы ОВА, российские удары привели к повреждению объекта энергетической инфраструктуры, что и привело к масштабным отключениям электроэнергии. Также зафиксировано повреждение двух школ в Индустриальном районе Харькова.

"Это была комбинированная атака — ракетные удары и БПЛА. Около 80% города Харькова и области сейчас без электроэнергии, поскольку у нас действуют аварийные графики отключений", — заявил Олег Синегубов.

Он уточнил, что из-за серьезных повреждений энергетических объектов специалисты вынуждены применять аварийные графики, а восстановительные работы продолжаются в усиленном режиме.

  • Российские войска продолжают системные удары по гражданской и критической инфраструктуре Харьковщины, пытаясь оставить регион без света в условиях зимнего периода.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Топ комментарии
+4
ротшильди наказали путіну бомбити ТЕС? вірно?
показать весь комментарий
27.01.2026 08:34 Ответить
+3
в мене вночи три лампочки сгоріло та судячи по всьому роутер та блок живлення
поміряв ... напруга 180-170
господі покарай ахмєтова та земорду!!!
показать весь комментарий
27.01.2026 06:02 Ответить
+2
++++
Что же вы это так, сразу с козырей заходите?
показать весь комментарий
27.01.2026 08:56 Ответить
И 100% Одессы
показать весь комментарий
27.01.2026 02:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DH_SmrXfteg Клаус Шваб. Від пандемії до декарбонізації.
показать весь комментарий
27.01.2026 02:33 Ответить
Основним спікером від родини Ротшильдів на майданчиках ВЕФ є Лінн Форестер де Ротшильд (засновниця Ради з інклюзивного капіталу). Її виступи у 2025-2026 роках базуються на концепції «Нової реальності», кінця неолібералізму.

Казано:
«Ми не можемо просто закрити ТЕС, не давши громадам нову надію. Декарбонізація має бути інклюзивною, інакше ми отримаємо революцію знизу».

Роблено:
Ми бомбим ТЕС і вбиваємо всіх, хто здатен на революцію.
показать весь комментарий
27.01.2026 02:59 Ответить
Очі бачать, а в черепну коробку все одно не влазить.
показать весь комментарий
27.01.2026 09:29 Ответить
очі бачать що путін бомбить тес. при чому тут ротшильди?
показать весь комментарий
27.01.2026 09:43 Ответить
Функцонал як у риби, що очі не бачать питань не виникає.
показать весь комментарий
27.01.2026 14:54 Ответить
ну так дай відповідь на питання, поясни.
показать весь комментарий
27.01.2026 14:58 Ответить
Державну охорону коло Міндіча в Ізраїлі очі бачать? Бомбардування мостів, залізниці, газоводів очі бачать? Ракетних інженерів в телеефірі Пінчука очі бачатьhttps://t.me/ukr_politics/42 ?
показать весь комментарий
27.01.2026 15:12 Ответить
це ротшільди роблять? чи моргани?
показать весь комментарий
27.01.2026 15:18 Ответить
Компанія Rothschild & Co є ключовим радником Міністерства фінансів України з питань управління державним боргом та реструктуризації. Ротшильди координують фінансові потоки для післявоєнного відновлення через Ukraine Development Fund. Український бізнес, який хоче отримати західне фінансування, зобов'язаний відповідати стандартам ESG (Environment, Social, Governance) імені Лінн Форестер де Ротшильд. Ротшильди у повній симфонії зі швабами у заміні ТЕС біогазом. Ротшильди це голова над руками BlackRock, якими прибирають землі і надра.
показать весь комментарий
27.01.2026 16:58 Ответить
ок, до чого тут путін з розбомбленими тес?
показать весь комментарий
27.01.2026 17:01 Ответить
t.me/ukr_politics
показать весь комментарий
27.01.2026 17:43 Ответить
Перед вимкненням був сильний перепад напруги. Все замигало, аж злякалася) Відразу з розетки вимкнула комп'ютер і роутер.
показать весь комментарий
27.01.2026 08:35 Ответить
від 170 не згорає. може 270? брехати потрібно так, щоб інші вірили.
показать весь комментарий
27.01.2026 08:35 Ответить
ти ідіот? це зараз
вночі було 350
підар ахметов мені винен купу грошей **** зелена 🤑
показать весь комментарий
27.01.2026 08:47 Ответить
350 по одной фазе? Дружище у вас ус отклеился ноль отвалился.
показать весь комментарий
27.01.2026 09:00 Ответить
я не електрик, не їби мені мізки
показать весь комментарий
27.01.2026 11:35 Ответить
звідки у вас стільки ел.енрегії? і вночі є, і вдень, вам її не відключають?

звідки ви знаєте що вночі у вас було 350в? ви навмисно не спали, і повключали лампочки?
показать весь комментарий
27.01.2026 09:42 Ответить
на дачах поки що не вимикають
зате прилади спалили

сусід сказав що в нього вночі станція зафіксуівала 350 вольт
показать весь комментарий
27.01.2026 11:34 Ответить
з якого це дива на дачах не вимикають? у вас дача в Козині?

ви з якої області?
показать весь комментарий
27.01.2026 12:44 Ответить
біля Лютежа
у нас поряд омбундсмен денисова та полкан сбу
може через них
а може тому що поряд реабіл. центр та військові частини
я не знаю точно чому
показать весь комментарий
27.01.2026 17:56 Ответить
Правда, правда. 170 ни светодиодная лампа ни телевизор плохо не реагируют. Шоб не было светомузыки зубров опустил до 170.
показать весь комментарий
27.01.2026 08:58 Ответить
 
 