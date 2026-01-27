Через російські удари 80% Харкова та області знеструмлено, - ОВА
Унаслідок комбінованої російської атаки ввечері 26 січня значна частина Харкова та області залишилася без електропостачання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в соцмережах.
За попередніми даними, окупанти застосували ракети та ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше двоє цивільних, яким надають необхідну медичну допомогу.
Наслідки удару та ситуація з електропостачанням
За словами очільника ОВА, російські удари спричинили пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури, що й призвело до масштабних знеструмлень. Також зафіксовано пошкодження двох шкіл в Індустріальному районі Харкова.
"Це була комбінована атака — ракетні удари та БпЛА. Близько 80% міста Харкова й області зараз без електроенергії, оскільки у нас діють аварійні графіки відключень", — заявив Олег Синєгубов.
Він уточнив, що через серйозні ушкодження енергетичних об’єктів фахівці вимушені застосовувати аварійні графіки, а відновлювальні роботи тривають у посиленому режимі.
- Російські війська продовжують системні удари по цивільній та критичній інфраструктурі Харківщини, намагаючись залишити регіон без світла в умовах зимового періоду.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Казано:
«Ми не можемо просто закрити ТЕС, не давши громадам нову надію. Декарбонізація має бути інклюзивною, інакше ми отримаємо революцію знизу».
Роблено:
Ми бомбим ТЕС і вбиваємо всіх, хто здатен на революцію.
Что же вы это так, сразу с козырей заходите?
поміряв ... напруга 180-170
господі покарай ахмєтова та земорду!!!
вночі було 350
підар ахметов мені винен купу грошей **** зелена 🤑
ус отклеилсяноль отвалился.
звідки ви знаєте що вночі у вас було 350в? ви навмисно не спали, і повключали лампочки?
зате прилади спалили
сусід сказав що в нього вночі станція зафіксуівала 350 вольт
ви з якої області?
у нас поряд омбундсмен денисова та полкан сбу
може через них
а може тому що поряд реабіл. центр та військові частини
я не знаю точно чому