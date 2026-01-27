Через російські удари 80% Харкова та області знеструмлено, - ОВА

Унаслідок комбінованої російської атаки ввечері 26 січня значна частина Харкова та області залишилася без електропостачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в соцмережах.

За попередніми даними, окупанти застосували ракети та ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше двоє цивільних, яким надають необхідну медичну допомогу.

Наслідки удару та ситуація з електропостачанням

За словами очільника ОВА, російські удари спричинили пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури, що й призвело до масштабних знеструмлень. Також зафіксовано пошкодження двох шкіл в Індустріальному районі Харкова.

"Це була комбінована атака — ракетні удари та БпЛА. Близько 80% міста Харкова й області зараз без електроенергії, оскільки у нас діють аварійні графіки відключень", — заявив Олег Синєгубов.

Він уточнив, що через серйозні ушкодження енергетичних об’єктів фахівці вимушені застосовувати аварійні графіки, а відновлювальні роботи тривають у посиленому режимі.

Російські війська продовжують системні удари по цивільній та критичній інфраструктурі Харківщини, намагаючись залишити регіон без світла в умовах зимового періоду.

