УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8750 відвідувачів онлайн
Новини Обстріл Харкова
2 701 25

Через російські удари 80% Харкова та області знеструмлено, - ОВА

Знеструмлення у Харкові через російські обстріли

Унаслідок комбінованої російської атаки ввечері 26 січня значна частина Харкова та області залишилася без електропостачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в соцмережах.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За попередніми даними, окупанти застосували ракети та ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше двоє цивільних, яким надають необхідну медичну допомогу.

Наслідки удару та ситуація з електропостачанням

За словами очільника ОВА, російські удари спричинили пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури, що й призвело до масштабних знеструмлень. Також зафіксовано пошкодження двох шкіл в Індустріальному районі Харкова.

"Це була комбінована атака — ракетні удари та БпЛА. Близько 80% міста Харкова й області зараз без електроенергії, оскільки у нас діють аварійні графіки відключень", — заявив Олег Синєгубов.

Він уточнив, що через серйозні ушкодження енергетичних об’єктів фахівці вимушені застосовувати аварійні графіки, а відновлювальні роботи тривають у посиленому режимі.

  • Російські війська продовжують системні удари по цивільній та критичній інфраструктурі Харківщини, намагаючись залишити регіон без світла в умовах зимового періоду.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська атакували Миколаївщину: поранені четверо дітей

Автор: 

безпілотник БпЛА (5762) обстріл (33747) ракети (4384) Харків (6057) атака (1405)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
ротшильди наказали путіну бомбити ТЕС? вірно?
показати весь коментар
27.01.2026 08:34 Відповісти
+3
в мене вночи три лампочки сгоріло та судячи по всьому роутер та блок живлення
поміряв ... напруга 180-170
господі покарай ахмєтова та земорду!!!
показати весь коментар
27.01.2026 06:02 Відповісти
+2
++++
Что же вы это так, сразу с козырей заходите?
показати весь коментар
27.01.2026 08:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И 100% Одессы
показати весь коментар
27.01.2026 02:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DH_SmrXfteg Клаус Шваб. Від пандемії до декарбонізації.
показати весь коментар
27.01.2026 02:33 Відповісти
Основним спікером від родини Ротшильдів на майданчиках ВЕФ є Лінн Форестер де Ротшильд (засновниця Ради з інклюзивного капіталу). Її виступи у 2025-2026 роках базуються на концепції «Нової реальності», кінця неолібералізму.

Казано:
«Ми не можемо просто закрити ТЕС, не давши громадам нову надію. Декарбонізація має бути інклюзивною, інакше ми отримаємо революцію знизу».

Роблено:
Ми бомбим ТЕС і вбиваємо всіх, хто здатен на революцію.
показати весь коментар
27.01.2026 02:59 Відповісти
ротшильди наказали путіну бомбити ТЕС? вірно?
показати весь коментар
27.01.2026 08:34 Відповісти
++++
Что же вы это так, сразу с козырей заходите?
показати весь коментар
27.01.2026 08:56 Відповісти
Очі бачать, а в черепну коробку все одно не влазить.
показати весь коментар
27.01.2026 09:29 Відповісти
очі бачать що путін бомбить тес. при чому тут ротшильди?
показати весь коментар
27.01.2026 09:43 Відповісти
Функцонал як у риби, що очі не бачать питань не виникає.
показати весь коментар
27.01.2026 14:54 Відповісти
ну так дай відповідь на питання, поясни.
показати весь коментар
27.01.2026 14:58 Відповісти
Державну охорону коло Міндіча в Ізраїлі очі бачать? Бомбардування мостів, залізниці, газоводів очі бачать? Ракетних інженерів в телеефірі Пінчука очі бачатьhttps://t.me/ukr_politics/42 ?
показати весь коментар
27.01.2026 15:12 Відповісти
це ротшільди роблять? чи моргани?
показати весь коментар
27.01.2026 15:18 Відповісти
Компанія Rothschild & Co є ключовим радником Міністерства фінансів України з питань управління державним боргом та реструктуризації. Ротшильди координують фінансові потоки для післявоєнного відновлення через Ukraine Development Fund. Український бізнес, який хоче отримати західне фінансування, зобов'язаний відповідати стандартам ESG (Environment, Social, Governance) імені Лінн Форестер де Ротшильд. Ротшильди у повній симфонії зі швабами у заміні ТЕС біогазом. Ротшильди це голова над руками BlackRock, якими прибирають землі і надра.
показати весь коментар
27.01.2026 16:58 Відповісти
ок, до чого тут путін з розбомбленими тес?
показати весь коментар
27.01.2026 17:01 Відповісти
t.me/ukr_politics
показати весь коментар
27.01.2026 17:43 Відповісти
в мене вночи три лампочки сгоріло та судячи по всьому роутер та блок живлення
поміряв ... напруга 180-170
господі покарай ахмєтова та земорду!!!
показати весь коментар
27.01.2026 06:02 Відповісти
Перед вимкненням був сильний перепад напруги. Все замигало, аж злякалася) Відразу з розетки вимкнула комп'ютер і роутер.
показати весь коментар
27.01.2026 08:35 Відповісти
від 170 не згорає. може 270? брехати потрібно так, щоб інші вірили.
показати весь коментар
27.01.2026 08:35 Відповісти
ти ідіот? це зараз
вночі було 350
підар ахметов мені винен купу грошей **** зелена 🤑
показати весь коментар
27.01.2026 08:47 Відповісти
350 по одной фазе? Дружище у вас ус отклеился ноль отвалился.
показати весь коментар
27.01.2026 09:00 Відповісти
я не електрик, не їби мені мізки
показати весь коментар
27.01.2026 11:35 Відповісти
звідки у вас стільки ел.енрегії? і вночі є, і вдень, вам її не відключають?

звідки ви знаєте що вночі у вас було 350в? ви навмисно не спали, і повключали лампочки?
показати весь коментар
27.01.2026 09:42 Відповісти
на дачах поки що не вимикають
зате прилади спалили

сусід сказав що в нього вночі станція зафіксуівала 350 вольт
показати весь коментар
27.01.2026 11:34 Відповісти
з якого це дива на дачах не вимикають? у вас дача в Козині?

ви з якої області?
показати весь коментар
27.01.2026 12:44 Відповісти
біля Лютежа
у нас поряд омбундсмен денисова та полкан сбу
може через них
а може тому що поряд реабіл. центр та військові частини
я не знаю точно чому
показати весь коментар
27.01.2026 17:56 Відповісти
Правда, правда. 170 ни светодиодная лампа ни телевизор плохо не реагируют. Шоб не было светомузыки зубров опустил до 170.
показати весь коментар
27.01.2026 08:58 Відповісти
 
 