Рашисты закрывают три шахты на оккупированной Луганщине

В оккупированной Луганской области готовятся к консервации шахт некогда мощнейшего объединения "Свердловантрацит" (ныне Должанск).

Об этом сообщил глава ОГА Алексей Харченко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Уже с 15 февраля работать будет только отвод воды. Под закрытие подпадают сразу три шахты: "Свердлова", "Должанская-Капитальная" и "Харьковская", - отметил он.

Читайте также: Силы обороны поразили российский склад БПЛА на ВОТ Луганщины, - Генштаб

Причины

Официальной причиной оккупанты называют нерентабельность предприятий.

"Для жителей Должанска такое решение означает безработицу, отток населения, прежде всего молодежи, обвал экономики и коммунальный коллапс, поскольку шахты всегда были частью инфраструктуры города", - добавил глава ОГА.

Смотрите: Поражена база горюче-смазочных материалов на оккупированной Луганщине и РЛС в Крыму, - СБС. ВИДЕО