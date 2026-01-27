Рашисты закрывают три шахты на оккупированной Луганщине

Россияне закрывают шахты на оккупированной Луганщине: что известно?

В оккупированной Луганской области готовятся к консервации шахт некогда мощнейшего объединения "Свердловантрацит" (ныне Должанск).

Об этом сообщил глава ОГА Алексей Харченко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Уже с 15 февраля работать будет только отвод воды. Под закрытие подпадают сразу три шахты: "Свердлова", "Должанская-Капитальная" и "Харьковская", - отметил он.

Причины

Официальной причиной оккупанты называют нерентабельность предприятий.

"Для жителей Должанска такое решение означает безработицу, отток населения, прежде всего молодежи, обвал экономики и коммунальный коллапс, поскольку шахты всегда были частью инфраструктуры города", - добавил глава ОГА.

Ждуни-шахтьори дочекалилсь братушек.
27.01.2026 11:26 Ответить
Мудре і своєчасне рішення : "Луганчане не хотят больше кормить нахлебников из Евросоюза!"
27.01.2026 12:33 Ответить
Дуже файно. ЛуГОНДОНців цекає Хасинська шахта біля сонечного Магадану. Хоча там свого тупого робочого скота з тавром "росиянин" вистачає тому вони там нах не потрібні.
27.01.2026 11:28 Ответить
Усіх "лугандоців" і "донбасітів" уже "перешерстили" кацапи... І кинули на наші кулемети і під наші снаряди і дрони...
27.01.2026 11:31 Ответить
Шахти сонячного Магадану вже давно позакривали. Залишилось тільки сонце.
27.01.2026 11:58 Ответить
А де ж "Путин придёт, парядак наведёт!" "Заживём па-багатаму, в Рассии!..."?...
А я ідіотам Донбасу писав, ще в березні 2014-го: "Подивіться на Гуково! У якому стані там шахти...". (Я був ще тоді, в курсі" - у мого молочника рідня в Гуково живе. Колишні шахтарі... Так він тоді з ними спілкувався, і мені розказував).
27.01.2026 11:29 Ответить
Правильно, їм та територія не потрібна. Їм вкрай необхідно даунбасят направити жити поближче до Китаю, бо там на тисячу кілометрів пустота. Нехай їдуть, будуть ходити в тайожний туалет з двома дрючками, одним відганяти вовків, а інши відбивати те, що замерзне на морозі.
27.01.2026 11:40 Ответить
Хай підуть та постукають касками на Червоній площі. Може допоможе.
27.01.2026 11:57 Ответить
Даунбассери і лугандони, бидло опущене, шо ви кукурікали в 2014 році? ШО кормите Україну і Європу? А тепер сосіть прутень у вашого хозяїна муйла. Не вдавіться.
27.01.2026 12:01 Ответить
Прийшло пуйло - закрило шахти. І шахтарі, засунули язик в одне місце і мовчать. То в Україні вони піднімали бучу, ходили загаджували майдани в Києві, погрожуючи всім і вимагали собі більший шматок пирога.
27.01.2026 17:07 Ответить
 
 