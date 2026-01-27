Рашисты закрывают три шахты на оккупированной Луганщине
В оккупированной Луганской области готовятся к консервации шахт некогда мощнейшего объединения "Свердловантрацит" (ныне Должанск).
Об этом сообщил глава ОГА Алексей Харченко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Уже с 15 февраля работать будет только отвод воды. Под закрытие подпадают сразу три шахты: "Свердлова", "Должанская-Капитальная" и "Харьковская", - отметил он.
Причины
Официальной причиной оккупанты называют нерентабельность предприятий.
"Для жителей Должанска такое решение означает безработицу, отток населения, прежде всего молодежи, обвал экономики и коммунальный коллапс, поскольку шахты всегда были частью инфраструктуры города", - добавил глава ОГА.
А я ідіотам Донбасу писав, ще в березні 2014-го: "Подивіться на Гуково! У якому стані там шахти...". (Я був ще тоді, в курсі" - у мого молочника рідня в Гуково живе. Колишні шахтарі... Так він тоді з ними спілкувався, і мені розказував).