УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8521 відвідувач онлайн
Новини Окуповані території
1 198 10

Рашисти закривають три шахти на окупованій Луганщині

Росіяни закривають шахти на окупованій Луганщині: що відомо?

На окупованій Луганщині готуються до консервації шахт колись найпотужнішого об’єднання "Свердловантрацит" (нині-Довжанськ).

Про це повідомив глава ОВА Олексій Харченко, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Вже з 15 лютого працювати буде лише відведення води. Під закриття підпадають одразу три шахти: "Свердлова", "Довжанська-Капітальна" та "Харківська", - зазначив він.

Також читайте: Сили оборони уразили російський склад БпЛА на ТОТ Луганщини, - Генштаб

Причини

Офіційною причиною окупанти називають нерентабельність підприємств.

"Для мешканців Довжанська таке рішення означає безробіття, відтік населення, насамперед молоді, обвал економіки та комунальний колапс, оскільки шахти завжди були частиною інфраструктури міста", - додав глава ОВА.

Дивіться: Уражено базу пально-мастильних матеріалів на окупованій Луганщині та РЛС у Криму, - СБС. ВIДЕО

Автор: 

окупація (6864) шахта (704) Луганська область (4882)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Ждуни-шахтьори дочекалилсь братушек.
показати весь коментар
27.01.2026 11:26 Відповісти
+5
Дуже файно. ЛуГОНДОНців цекає Хасинська шахта біля сонечного Магадану. Хоча там свого тупого робочого скота з тавром "росиянин" вистачає тому вони там нах не потрібні.
показати весь коментар
27.01.2026 11:28 Відповісти
+5
А де ж "Путин придёт, парядак наведёт!" "Заживём па-багатаму, в Рассии!..."?...
А я ідіотам Донбасу писав, ще в березні 2014-го: "Подивіться на Гуково! У якому стані там шахти...". (Я був ще тоді, в курсі" - у мого молочника рідня в Гуково живе. Колишні шахтарі... Так він тоді з ними спілкувався, і мені розказував).
показати весь коментар
27.01.2026 11:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ждуни-шахтьори дочекалилсь братушек.
показати весь коментар
27.01.2026 11:26 Відповісти
Мудре і своєчасне рішення : "Луганчане не хотят больше кормить нахлебников из Евросоюза!"
показати весь коментар
27.01.2026 12:33 Відповісти
Дуже файно. ЛуГОНДОНців цекає Хасинська шахта біля сонечного Магадану. Хоча там свого тупого робочого скота з тавром "росиянин" вистачає тому вони там нах не потрібні.
показати весь коментар
27.01.2026 11:28 Відповісти
Усіх "лугандоців" і "донбасітів" уже "перешерстили" кацапи... І кинули на наші кулемети і під наші снаряди і дрони...
показати весь коментар
27.01.2026 11:31 Відповісти
Шахти сонячного Магадану вже давно позакривали. Залишилось тільки сонце.
показати весь коментар
27.01.2026 11:58 Відповісти
А де ж "Путин придёт, парядак наведёт!" "Заживём па-багатаму, в Рассии!..."?...
А я ідіотам Донбасу писав, ще в березні 2014-го: "Подивіться на Гуково! У якому стані там шахти...". (Я був ще тоді, в курсі" - у мого молочника рідня в Гуково живе. Колишні шахтарі... Так він тоді з ними спілкувався, і мені розказував).
показати весь коментар
27.01.2026 11:29 Відповісти
Правильно, їм та територія не потрібна. Їм вкрай необхідно даунбасят направити жити поближче до Китаю, бо там на тисячу кілометрів пустота. Нехай їдуть, будуть ходити в тайожний туалет з двома дрючками, одним відганяти вовків, а інши відбивати те, що замерзне на морозі.
показати весь коментар
27.01.2026 11:40 Відповісти
Хай підуть та постукають касками на Червоній площі. Може допоможе.
показати весь коментар
27.01.2026 11:57 Відповісти
Даунбассери і лугандони, бидло опущене, шо ви кукурікали в 2014 році? ШО кормите Україну і Європу? А тепер сосіть прутень у вашого хозяїна муйла. Не вдавіться.
показати весь коментар
27.01.2026 12:01 Відповісти
Прийшло пуйло - закрило шахти. І шахтарі, засунули язик в одне місце і мовчать. То в Україні вони піднімали бучу, ходили загаджували майдани в Києві, погрожуючи всім і вимагали собі більший шматок пирога.
показати весь коментар
27.01.2026 17:07 Відповісти
 
 