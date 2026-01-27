Рашисти закривають три шахти на окупованій Луганщині

На окупованій Луганщині готуються до консервації шахт колись найпотужнішого об’єднання "Свердловантрацит" (нині-Довжанськ).

Про це повідомив глава ОВА Олексій Харченко, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Вже з 15 лютого працювати буде лише відведення води. Під закриття підпадають одразу три шахти: "Свердлова", "Довжанська-Капітальна" та "Харківська", - зазначив він.

Причини

Офіційною причиною окупанти називають нерентабельність підприємств.

"Для мешканців Довжанська таке рішення означає безробіття, відтік населення, насамперед молоді, обвал економіки та комунальний колапс, оскільки шахти завжди були частиною інфраструктури міста", - додав глава ОВА.

