Во Львовской области зафиксировано превышение оксида углерода после атаки БПЛА: людям советуют оставаться дома

В селе Смольное Львовской области после обстрела РФ зафиксировано временное превышение уровня оксида углерода.

Об этом сообщили Львовская ОГА и ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

К ликвидации возгорания привлекли 36 единиц спецтехники и более 130 чрезвычайников. Работы продолжаются. Областная администрация отметила, что ситуация контролируется, радиационный фон в норме.

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила приостановить учебный процесс в учреждениях общего среднего образования Бродовской громады на 27-28 января. Школы переведут на дистанционное обучение, а в дошкольных учреждениях создадут дежурные группы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия удара РФ по объекту инфраструктуры во Львовской области. ФОТОрепортаж

Правила безопасности

Закрывать окна и двери, щели - влажной тканью, скотчем или поролоном;

Остановить системы, которые затягивают воздух с улицы (кондиционер разрешен только в режиме рециркуляции);

Проводить ежедневную влажную уборку;

Ограничить пребывание на улице, особенно для детей, беременных и людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы;

Временно отказаться от интенсивных занятий спортом на улице;

Использовать респираторы для защиты от мелкодисперсных частиц PM2.5;

Пить больше воды (2-3 литра в день для взрослых);

После пребывания на улице принимать душ, промывать нос и горло, стирать одежду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ на Одессу: погибли трое человек (обновлено)

Атака на Львовскую область

Ранее сообщалось, что 27 января 2026 года враг атаковал ударными дронами объект инфраструктуры во Львовской области.

Впоследствии стало известно, что был атакован объект инфраструктуры в Бродах. Жителей призвали ограничить пребывание на улице.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 2 человека погибли, еще 3 получили ранения в результате российских ударов на Донетчине. ФОТОрепортаж