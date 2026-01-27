Во Львовской области зафиксировано превышение оксида углерода после атаки БПЛА: людям советуют оставаться дома
В селе Смольное Львовской области после обстрела РФ зафиксировано временное превышение уровня оксида углерода.
Об этом сообщили Львовская ОГА и ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
К ликвидации возгорания привлекли 36 единиц спецтехники и более 130 чрезвычайников. Работы продолжаются. Областная администрация отметила, что ситуация контролируется, радиационный фон в норме.
Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила приостановить учебный процесс в учреждениях общего среднего образования Бродовской громады на 27-28 января. Школы переведут на дистанционное обучение, а в дошкольных учреждениях создадут дежурные группы.
Правила безопасности
Закрывать окна и двери, щели - влажной тканью, скотчем или поролоном;
Остановить системы, которые затягивают воздух с улицы (кондиционер разрешен только в режиме рециркуляции);
Проводить ежедневную влажную уборку;
Ограничить пребывание на улице, особенно для детей, беременных и людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы;
Временно отказаться от интенсивных занятий спортом на улице;
Использовать респираторы для защиты от мелкодисперсных частиц PM2.5;
Пить больше воды (2-3 литра в день для взрослых);
После пребывания на улице принимать душ, промывать нос и горло, стирать одежду.
Атака на Львовскую область
- Ранее сообщалось, что 27 января 2026 года враг атаковал ударными дронами объект инфраструктуры во Львовской области.
- Впоследствии стало известно, что был атакован объект инфраструктуры в Бродах. Жителей призвали ограничить пребывание на улице.
