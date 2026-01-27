Новости
Во Львовской области зафиксировано превышение оксида углерода после атаки БПЛА: людям советуют оставаться дома

В селе Смольное Львовской области после обстрела РФ зафиксировано временное превышение уровня оксида углерода.

Об этом сообщили Львовская ОГА и ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

К ликвидации возгорания привлекли 36 единиц спецтехники и более 130 чрезвычайников. Работы продолжаются. Областная администрация отметила, что ситуация контролируется, радиационный фон в норме.

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила приостановить учебный процесс в учреждениях общего среднего образования Бродовской громады на 27-28 января. Школы переведут на дистанционное обучение, а в дошкольных учреждениях создадут дежурные группы.

Правила безопасности

  • Закрывать окна и двери, щели - влажной тканью, скотчем или поролоном;

  • Остановить системы, которые затягивают воздух с улицы (кондиционер разрешен только в режиме рециркуляции);

  • Проводить ежедневную влажную уборку;

  • Ограничить пребывание на улице, особенно для детей, беременных и людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы;

  • Временно отказаться от интенсивных занятий спортом на улице;

  • Использовать респираторы для защиты от мелкодисперсных частиц PM2.5;

  • Пить больше воды (2-3 литра в день для взрослых);

  • После пребывания на улице принимать душ, промывать нос и горло, стирать одежду.

Де логіка? Щоденне вологе прибирання? Як це зменшить рівень монооксиду вуглецю? Воно потрібне проти пилоподібних забруднень та бактерій і вірусів. Після вологого прибирання треба обов'язково провітрити приміщення. Але ж коли на вулиці концентрація монооксиду вуглецю зависока, робити цього категорично не можна.
27.01.2026 13:33
 
 