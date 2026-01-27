2 140 11

Правоохранитель выдавал себя за сотрудника банка и выманивал деньги у пенсионеров, - ГБР

Правоохранитель в Одесской области выманивал деньги у пенсионеров, выдавая себя за сотрудника службы безопасности банка.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В прошлом году ГБР задокументировало преступную деятельность фигуранта по шести эпизодам мошенничества.

В настоящее время обвинительный акт по этому производству направлен в суд. В то же время правоохранитель не прекратил противоправную деятельность и продолжил обманывать граждан.

Новые эпизоды

Позже ГБР раскрыло еще два новых эпизода мошенничества.

"Фигурант действовал в сговоре с гражданскими лицами, материалы по которым выделены в отдельное уголовное производство. Злоумышленники находили данные людей пенсионного возраста и звонили им, представляясь сотрудниками службы безопасности банка.

Правоохранитель обманывал пенсионеров: что известно?

Под предлогом "защиты счета" они получали конфиденциальную информацию, после чего через мобильные платежные приложения снимали средства со счетов потерпевших и делили их между собой", - говорится в сообщении.

Правоохранитель обманывал пенсионеров: что известно?

Гражданам был нанесен ущерб на сумму более 300 тыс. грн.

Правоохранителя уволили со службы и сообщили о подозрении в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

мошенничество Одесская область правоохранительные органы ГБР
Топ комментарии
27.01.2026 15:05 Ответить
27.01.2026 14:54 Ответить
27.01.2026 14:49 Ответить
Профффесссіонал, ще й дуже навчений.
27.01.2026 14:49 Ответить
Це їх навчають, воювать - ні.
27.01.2026 14:54 Ответить
Б... чка свіжа новина. Я живу 63 роки, працюю вчителем, далеко від криміналу в принципі, але чітко з'ясував - мусор - сама паскудна істота в країні, з моїх учнів тільки саме останнє падло пішло в мусора.... і я за свого життя не бачив порядного мусора.... так що я не здивований
27.01.2026 15:05 Ответить
З серії - яке йшло, таке й здибало. Про загиблих на фронті теж саме скажете?
27.01.2026 15:43 Ответить
Оп, мусарок....
27.01.2026 15:18 Ответить
" .....звільнено зі служби..." тепер в тецекуни подасться
27.01.2026 15:20 Ответить
Цікаво,чи є статистика,який відсоток майнових правопорушень здійснено мусорами?
27.01.2026 15:25 Ответить
А їхній бос Виговський, щось скаже про це?
31.01.2026 19:03 Ответить
 
 