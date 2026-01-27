Правоохранитель выдавал себя за сотрудника банка и выманивал деньги у пенсионеров, - ГБР
Правоохранитель в Одесской области выманивал деньги у пенсионеров, выдавая себя за сотрудника службы безопасности банка.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В прошлом году ГБР задокументировало преступную деятельность фигуранта по шести эпизодам мошенничества.
В настоящее время обвинительный акт по этому производству направлен в суд. В то же время правоохранитель не прекратил противоправную деятельность и продолжил обманывать граждан.
Новые эпизоды
Позже ГБР раскрыло еще два новых эпизода мошенничества.
"Фигурант действовал в сговоре с гражданскими лицами, материалы по которым выделены в отдельное уголовное производство. Злоумышленники находили данные людей пенсионного возраста и звонили им, представляясь сотрудниками службы безопасности банка.
Под предлогом "защиты счета" они получали конфиденциальную информацию, после чего через мобильные платежные приложения снимали средства со счетов потерпевших и делили их между собой", - говорится в сообщении.
Гражданам был нанесен ущерб на сумму более 300 тыс. грн.
Правоохранителя уволили со службы и сообщили о подозрении в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
