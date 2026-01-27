Правоохранитель выдавал себя за сотрудника банка и выманивал деньги у пенсионеров, - ГБР

Правоохранитель в Одесской области выманивал деньги у пенсионеров, выдавая себя за сотрудника службы безопасности банка.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

В прошлом году ГБР задокументировало преступную деятельность фигуранта по шести эпизодам мошенничества.

В настоящее время обвинительный акт по этому производству направлен в суд. В то же время правоохранитель не прекратил противоправную деятельность и продолжил обманывать граждан.

Читайте: Киберполиция предупреждает о новой мошеннической схеме с промокодами на топливо

Новые эпизоды

Позже ГБР раскрыло еще два новых эпизода мошенничества.

"Фигурант действовал в сговоре с гражданскими лицами, материалы по которым выделены в отдельное уголовное производство. Злоумышленники находили данные людей пенсионного возраста и звонили им, представляясь сотрудниками службы безопасности банка.

Под предлогом "защиты счета" они получали конфиденциальную информацию, после чего через мобильные платежные приложения снимали средства со счетов потерпевших и делили их между собой", - говорится в сообщении.

Читайте также: Вымогала $5 тыс. у матери погибшего военнослужащего: разоблачена должностная ТЦК в Винницкой области, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Гражданам был нанесен ущерб на сумму более 300 тыс. грн.

Правоохранителя уволили со службы и сообщили о подозрении в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Читайте: Полиция разоблачила международный мошеннический колл-центр, который обманул граждан ЕС на более чем 100 миллионов. ФОТОрепортаж