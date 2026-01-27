Правоохоронець видавав себе за співробітника банку та виманював гроші у пенсіонерів, - ДБР

Правоохоронець на Одещині виманював гроші у пенсіонерів, видаючи себе за співробітника служби безпеки банку.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Минулого року ДБР задокументувало злочинну діяльність фігуранта за шістьма епізодами шахрайства.

Наразі обвинувальний акт у цьому провадженні скеровано до суду. Водночас правоохоронець не припинив протиправну діяльність і продовжив ошукувати громадян.

Нові епізоди

Пізніше ДБР викрило ще два нові епізоди шахрайства.

"Фігурант діяв у змові з цивільними особами, матеріали щодо яких виділено в окреме кримінальне провадження. Зловмисники знаходили дані людей пенсійного віку та телефонували їм, представляючись працівниками служби безпеки банку.

Під приводом "захисту рахунку" вони отримували конфіденційну інформацію, після чого через мобільні платіжні застосунки знімали кошти з рахунків потерпілих та ділили їх між собою", - йдеться в повідомленні.

Громадянам було завдано збитків на понад 300 тис. грн.

Правоохоронця звільнено зі служби та повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

