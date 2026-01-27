УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8309 відвідувачів онлайн
Новини Шахрайські схеми
2 140 11

Правоохоронець видавав себе за співробітника банку та виманював гроші у пенсіонерів, - ДБР

Правоохоронець на Одещині виманював гроші у пенсіонерів, видаючи себе за співробітника служби безпеки банку.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Минулого року ДБР задокументувало злочинну діяльність фігуранта за шістьма епізодами шахрайства.

Наразі обвинувальний акт у цьому провадженні скеровано до суду. Водночас правоохоронець не припинив протиправну діяльність і продовжив ошукувати громадян.

Читайте: Кіберполіція попереджає про нову шахрайську схему з промокодами на пальне

Нові епізоди

Пізніше ДБР викрило ще два нові епізоди шахрайства.

"Фігурант діяв у змові з цивільними особами, матеріали щодо яких виділено в окреме кримінальне провадження. Зловмисники знаходили дані людей пенсійного віку та телефонували їм, представляючись працівниками служби безпеки банку.

Правоохоронець ошукував пенсіонерів: що відомо?

Під приводом "захисту рахунку" вони отримували конфіденційну інформацію, після чого через мобільні платіжні застосунки знімали кошти з рахунків потерпілих та ділили їх між собою", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Вимагала $5 тис. у матері загиблого військовослужбовця: викрито посадовицю ТЦК на Вінниччині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Правоохоронець ошукував пенсіонерів: що відомо?

Громадянам було завдано збитків на понад 300 тис. грн.

Правоохоронця звільнено зі служби та повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Читайте: Поліція викрила міжнародний шахрайський кол-центр, який ошукав громадян ЄС на понад 100 мільйонів. ФОТОрепортаж

Автор: 

шахрайство (1250) Одеська область (4020) Правоохоронні органи (2655) ДБР (3894)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Б... чка свіжа новина. Я живу 63 роки, працюю вчителем, далеко від криміналу в принципі, але чітко з'ясував - мусор - сама паскудна істота в країні, з моїх учнів тільки саме останнє падло пішло в мусора.... і я за свого життя не бачив порядного мусора.... так що я не здивований
показати весь коментар
27.01.2026 15:05 Відповісти
+11
Це їх навчають, воювать - ні.
показати весь коментар
27.01.2026 14:54 Відповісти
+7
Профффесссіонал, ще й дуже навчений.
показати весь коментар
27.01.2026 14:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Профффесссіонал, ще й дуже навчений.
показати весь коментар
27.01.2026 14:49 Відповісти
Це їх навчають, воювать - ні.
показати весь коментар
27.01.2026 14:54 Відповісти
Б... чка свіжа новина. Я живу 63 роки, працюю вчителем, далеко від криміналу в принципі, але чітко з'ясував - мусор - сама паскудна істота в країні, з моїх учнів тільки саме останнє падло пішло в мусора.... і я за свого життя не бачив порядного мусора.... так що я не здивований
показати весь коментар
27.01.2026 15:05 Відповісти
З серії - яке йшло, таке й здибало. Про загиблих на фронті теж саме скажете?
показати весь коментар
27.01.2026 15:43 Відповісти
Оп, мусарок....
показати весь коментар
27.01.2026 15:18 Відповісти
" .....звільнено зі служби..." тепер в тецекуни подасться
показати весь коментар
27.01.2026 15:20 Відповісти
Цікаво,чи є статистика,який відсоток майнових правопорушень здійснено мусорами?
показати весь коментар
27.01.2026 15:25 Відповісти
А їхній бос Виговський, щось скаже про це?
показати весь коментар
31.01.2026 19:03 Відповісти
 
 