Пункты несокрушимости и гериатрические пансионаты: какие меры подготовило Минсоцполитики

Во время отключений света, тепла и воды в Украине в зоне наибольшего риска оказываются одинокие люди старшего возраста, люди с инвалидностью, а также жители многоэтажек, где отсутствует отопление.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики в ответе на запрос Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Минсоцполитики назвало группы населения, для которых отключение света и тепла может представлять прямую угрозу жизни

По данным ведомства, наиболее уязвимыми являются люди, которые не способны самостоятельно себя обслуживать, в частности из-за возраста или состояния здоровья. Отдельную группу риска составляют люди с инвалидностью и нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые критически зависят от работы лифтов, наличия электроэнергии и возможности обогрева помещения.

Также опасность возрастает для пациентов, которые зависят от медицинского оборудования, и для семей с детьми в домах, где длительное время не восстанавливается теплоснабжение из-за разрушения инфраструктуры. В Министерстве отмечают, что в зимний период такие условия могут представлять прямую угрозу жизни.

В случае критической ситуации маломобильных граждан могут экстренно перемещать в гериатрические пансионаты и другие институциональные учреждения, где есть возможность обеспечить тепло, уход и базовые потребности.

Читайте также: Значительный дефицит электроэнергии в столичном регионе, действуют экстренные отключения. Есть новые отключения электроэнергии в 4 областях, - Минэнерго

Для поддержки маломобильных людей во время блэкаутов работают пункты несокрушимости и палаточные городки, которые разворачивает ГСЧС вместе с местными властями.

В этих пунктах можно согреться, подзарядить технику, воспользоваться интернетом, получить горячую воду, чай и базовую медицинскую помощь. Пункты работают круглосуточно и бесплатно, часть из них обеспечена автономным питанием и функционирует как центры психосоциальной поддержки.

Узнать адреса пунктов можно через официальный сайт, Telegram-бот или мобильное приложение "Дія".

Отдельно для Киева ГСЧС подготовила 41 кухню для горячего питания жителей домов без газа, а при поддержке Общества Красного Креста разворачиваются пункты, где можно получить теплые одеяла и термосы.

В Министерстве отмечают, что такие меры помогают уязвимым категориям населения пережить периоды блэкаутов на фоне регулярных атак на энергетическую инфраструктуру.

Читайте также: В Деснянском районе Киева из-за отсутствия тепла маломобильных людей перемещают в пансионаты. ФОТОрепортаж