Пункты несокрушимости и гериатрические пансионаты: какие меры подготовило Минсоцполитики

Блэкауты в Украине: кто из маломобильных в зоне риска

Во время отключений света, тепла и воды в Украине в зоне наибольшего риска оказываются одинокие люди старшего возраста, люди с инвалидностью, а также жители многоэтажек, где отсутствует отопление.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики в ответе на запрос Цензор.НЕТ.

Минсоцполитики назвало группы населения, для которых отключение света и тепла может представлять прямую угрозу жизни

По данным ведомства, наиболее уязвимыми являются люди, которые не способны самостоятельно себя обслуживать, в частности из-за возраста или состояния здоровья. Отдельную группу риска составляют люди с инвалидностью и нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые критически зависят от работы лифтов, наличия электроэнергии и возможности обогрева помещения.

Также опасность возрастает для пациентов, которые зависят от медицинского оборудования, и для семей с детьми в домах, где длительное время не восстанавливается теплоснабжение из-за разрушения инфраструктуры. В Министерстве отмечают, что в зимний период такие условия могут представлять прямую угрозу жизни.

В случае критической ситуации маломобильных граждан могут экстренно перемещать в гериатрические пансионаты и другие институциональные учреждения, где есть возможность обеспечить тепло, уход и базовые потребности.

Для поддержки маломобильных людей во время блэкаутов работают пункты несокрушимости и палаточные городки, которые разворачивает ГСЧС вместе с местными властями.

В этих пунктах можно согреться, подзарядить технику, воспользоваться интернетом, получить горячую воду, чай и базовую медицинскую помощь. Пункты работают круглосуточно и бесплатно, часть из них обеспечена автономным питанием и функционирует как центры психосоциальной поддержки.

Узнать адреса пунктов можно через официальный сайт, Telegram-бот или мобильное приложение "Дія".

Отдельно для Киева ГСЧС подготовила 41 кухню для горячего питания жителей домов без газа, а при поддержке Общества Красного Креста разворачиваются пункты, где можно получить теплые одеяла и термосы.

В Министерстве отмечают, что такие меры помогают уязвимым категориям населения пережить периоды блэкаутов на фоне регулярных атак на энергетическую инфраструктуру.

Украина Министерство социальной политики инвалидность пункт несокрушимости
Топ комментарии
27.01.2026 19:03 Ответить
краще підготуйте імпічмент зесцяйому
27.01.2026 18:58 Ответить
Кончені дебіли. Вони навіть дупля не відбивають, скільки місць у тих пансіонатах. Й скільки людей, що потребують такрї допомоги. Соцполітиці аб щось ляпнути.
27.01.2026 19:21 Ответить
27.01.2026 18:58 Ответить
Ніякого імпічменту під час війни. Порядна людина мала б сама піти, але ж це не про Вождя. Він ще тут не завершив свої справи. А хто підпише капітуляцію, яку назвуть ''миром''? Спікер парламенту, керівник уряду і виконуючий обов'язки президента цього не зроблять.
27.01.2026 19:22 Ответить
і будуть вирішені всі проблеми України !

абсолютно всі !
новим компетентним керівництвом Держави.

Україні потрібен Гетьман !

.
27.01.2026 19:31 Ответить
людей переселять в циганськні зельоні табори незламності
27.01.2026 19:01 Ответить
бачили що обирали ?
ото ж ха-вай-тє, хай очі повилазять !

ЗЄлєнський це наш Мойсей, який водитиме за ніс мудрий обраний Богом український наріт 40 літ по невинно білій арктичній пустелі, вщент засипаній замороженою манною небесною.

аж поки геть дурь з наріту не виморозить...

.
27.01.2026 19:40 Ответить
Про..лі все, а сьогодні розгорнули палатки і пропіарились, назвавши їх ''Пунктами незламності'', здобуваючи собі рейтинги на горі людей і за їх гроші, бо партнери передали ці гроші обездоленим.
27.01.2026 19:18 Ответить
якби не міндичцькі "двушна на мацку" та сотки собі на кішеню, то не було б ніякого піару на Незламності

"ви нічєго нє панімаєтє !"

.
27.01.2026 19:42 Ответить
27.01.2026 19:21 Ответить
ну якщо подивитись по іншому - що все це направлено на знищення українців ..то зовсім не дебіли.
27.01.2026 19:25 Ответить
і скільки людей потрібно на догляд за старими в пансіонатах !!!!

з іншої сторони, старенькі без догляду просто тихо згаснуть в своїх холодних печерках і їх так само тихо вивезе поліція в крематорій.
"смерть за природними (= кліматичними) причинами" - точніше вже НЕ скажеш

куда не кинь, кругом ЗЄльона жопа !

.
27.01.2026 19:48 Ответить
"пункти нездатності".так було би вірніше. Цікаво яку назву придумають для вуличних вбирален,які збираються рити на Троєщині.
