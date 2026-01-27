Пункты несокрушимости и гериатрические пансионаты: какие меры подготовило Минсоцполитики
Во время отключений света, тепла и воды в Украине в зоне наибольшего риска оказываются одинокие люди старшего возраста, люди с инвалидностью, а также жители многоэтажек, где отсутствует отопление.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики в ответе на запрос Цензор.НЕТ.
Минсоцполитики назвало группы населения, для которых отключение света и тепла может представлять прямую угрозу жизни
По данным ведомства, наиболее уязвимыми являются люди, которые не способны самостоятельно себя обслуживать, в частности из-за возраста или состояния здоровья. Отдельную группу риска составляют люди с инвалидностью и нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые критически зависят от работы лифтов, наличия электроэнергии и возможности обогрева помещения.
Также опасность возрастает для пациентов, которые зависят от медицинского оборудования, и для семей с детьми в домах, где длительное время не восстанавливается теплоснабжение из-за разрушения инфраструктуры. В Министерстве отмечают, что в зимний период такие условия могут представлять прямую угрозу жизни.
В случае критической ситуации маломобильных граждан могут экстренно перемещать в гериатрические пансионаты и другие институциональные учреждения, где есть возможность обеспечить тепло, уход и базовые потребности.
Для поддержки маломобильных людей во время блэкаутов работают пункты несокрушимости и палаточные городки, которые разворачивает ГСЧС вместе с местными властями.
В этих пунктах можно согреться, подзарядить технику, воспользоваться интернетом, получить горячую воду, чай и базовую медицинскую помощь. Пункты работают круглосуточно и бесплатно, часть из них обеспечена автономным питанием и функционирует как центры психосоциальной поддержки.
Узнать адреса пунктов можно через официальный сайт, Telegram-бот или мобильное приложение "Дія".
Отдельно для Киева ГСЧС подготовила 41 кухню для горячего питания жителей домов без газа, а при поддержке Общества Красного Креста разворачиваются пункты, где можно получить теплые одеяла и термосы.
В Министерстве отмечают, что такие меры помогают уязвимым категориям населения пережить периоды блэкаутов на фоне регулярных атак на энергетическую инфраструктуру.
