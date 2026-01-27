1 058 14

Пункти Незламності та геріатричні пансіонати: які заходи підготувало Мінсоцполітики

Блекаути в Україні: хто з маломобільних у зоні ризику

Під час відключень світла, тепла та води в Україні в зоні найбільшого ризику опиняються самотні люди старшого віку, люди з інвалідністю, а також мешканці багатоповерхівок, де відсутнє опалення.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики у відповіді на запит Цензор.НЕТ.

Мінсоцполітики назвало групи населення, для яких відключення світла й тепла можуть становити пряму загрозу життю

За даними відомства, найуразливішими є люди, які не здатні самостійно себе обслуговувати, зокрема через вік або стан здоров’я. Окрему групу ризику становлять люди з інвалідністю та порушеннями опорно-рухового апарату, які критично залежать від роботи ліфтів, наявності електроенергії та можливості обігріву помешкання.

Також небезпека зростає для пацієнтів, які залежать від медичного обладнання, та для родин із дітьми у будинках, де тривалий час не відновлюється теплопостачання через руйнування інфраструктури. У Міністерстві зазначають, що в зимовий період такі умови можуть становити пряму загрозу життю.

У разі критичної ситуації маломобільних громадян можуть екстрено переміщувати до геріатричних пансіонатів та інших інституційних закладів, де є можливість забезпечити тепло, догляд і базові потреби.

Для підтримки маломобільних людей під час блекаутів працюють Пункти Незламності та наметові містечка, які розгортає ДСНС разом із місцевою владою.

У цих пунктах можна зігрітися, підзарядити техніку, скористатися інтернетом, отримати гарячу воду, чай та базову медичну допомогу. Пункти працюють цілодобово та безкоштовно, частина з них забезпечена автономним живленням і функціонує як центри психосоціальної підтримки.

Дізнатися адреси пунктів можна через офіційний сайт, Telegram-бот або мобільний застосунок "Дія".

Окремо для Києва ДСНС підготувала 41 кухню для гарячого харчування мешканців будинків без газу, а за підтримки Товариства Червоного Хреста розгортаються пункти, де можна отримати теплі ковдри та термоси.

У Міністерстві наголошують, що такі заходи допомагають вразливим категоріям населення пережити періоди блекаутів на тлі регулярних атак на енергетичну інфраструктуру.

краще підготуйте імпічмент зесцяйому
Кончені дебіли. Вони навіть дупля не відбивають, скільки місць у тих пансіонатах. Й скільки людей, що потребують такрї допомоги. Соцполітиці аб щось ляпнути.
Ніякого імпічменту під час війни. Порядна людина мала б сама піти, але ж це не про Вождя. Він ще тут не завершив свої справи. А хто підпише капітуляцію, яку назвуть ''миром''? Спікер парламенту, керівник уряду і виконуючий обов'язки президента цього не зроблять.
і будуть вирішені всі проблеми України !

абсолютно всі !
новим компетентним керівництвом Держави.

Україні потрібен Гетьман !

.
людей переселять в циганськні зельоні табори незламності
бачили що обирали ?
ото ж ха-вай-тє, хай очі повилазять !

ЗЄлєнський це наш Мойсей, який водитиме за ніс мудрий обраний Богом український наріт 40 літ по невинно білій арктичній пустелі, вщент засипаній замороженою манною небесною.

аж поки геть дурь з наріту не виморозить...

.
Про..лі все, а сьогодні розгорнули палатки і пропіарились, назвавши їх ''Пунктами незламності'', здобуваючи собі рейтинги на горі людей і за їх гроші, бо партнери передали ці гроші обездоленим.
якби не міндичцькі "двушна на мацку" та сотки собі на кішеню, то не було б ніякого піару на Незламності

"ви нічєго нє панімаєтє !"

.
ну якщо подивитись по іншому - що все це направлено на знищення українців ..то зовсім не дебіли.
і скільки людей потрібно на догляд за старими в пансіонатах !!!!

з іншої сторони, старенькі без догляду просто тихо згаснуть в своїх холодних печерках і їх так само тихо вивезе поліція в крематорій.
"смерть за природними (= кліматичними) причинами" - точніше вже НЕ скажеш

куда не кинь, кругом ЗЄльона жопа !

.
"пункти нездатності".так було би вірніше. Цікаво яку назву придумають для вуличних вбирален,які збираються рити на Троєщині.
