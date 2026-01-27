Пункти Незламності та геріатричні пансіонати: які заходи підготувало Мінсоцполітики
Під час відключень світла, тепла та води в Україні в зоні найбільшого ризику опиняються самотні люди старшого віку, люди з інвалідністю, а також мешканці багатоповерхівок, де відсутнє опалення.
Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики у відповіді на запит Цензор.НЕТ.
Мінсоцполітики назвало групи населення, для яких відключення світла й тепла можуть становити пряму загрозу життю
За даними відомства, найуразливішими є люди, які не здатні самостійно себе обслуговувати, зокрема через вік або стан здоров’я. Окрему групу ризику становлять люди з інвалідністю та порушеннями опорно-рухового апарату, які критично залежать від роботи ліфтів, наявності електроенергії та можливості обігріву помешкання.
Також небезпека зростає для пацієнтів, які залежать від медичного обладнання, та для родин із дітьми у будинках, де тривалий час не відновлюється теплопостачання через руйнування інфраструктури. У Міністерстві зазначають, що в зимовий період такі умови можуть становити пряму загрозу життю.
У разі критичної ситуації маломобільних громадян можуть екстрено переміщувати до геріатричних пансіонатів та інших інституційних закладів, де є можливість забезпечити тепло, догляд і базові потреби.
Для підтримки маломобільних людей під час блекаутів працюють Пункти Незламності та наметові містечка, які розгортає ДСНС разом із місцевою владою.
У цих пунктах можна зігрітися, підзарядити техніку, скористатися інтернетом, отримати гарячу воду, чай та базову медичну допомогу. Пункти працюють цілодобово та безкоштовно, частина з них забезпечена автономним живленням і функціонує як центри психосоціальної підтримки.
Дізнатися адреси пунктів можна через офіційний сайт, Telegram-бот або мобільний застосунок "Дія".
Окремо для Києва ДСНС підготувала 41 кухню для гарячого харчування мешканців будинків без газу, а за підтримки Товариства Червоного Хреста розгортаються пункти, де можна отримати теплі ковдри та термоси.
У Міністерстві наголошують, що такі заходи допомагають вразливим категоріям населення пережити періоди блекаутів на тлі регулярних атак на енергетичну інфраструктуру.
з іншої сторони, старенькі без догляду просто тихо згаснуть в своїх холодних печерках і їх так само тихо вивезе поліція в крематорій.
"смерть за природними (= кліматичними) причинами" - точніше вже НЕ скажеш
