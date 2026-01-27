Рашисты в Грабовском на Сумщине убили дронами двух гражданских, пытавшихся выйти из оккупации
27 января российские захватчики целенаправленно убили с помощью FPV-дронов двух гражданских жителей в районе временно оккупированного села Грабовское Сумской области. Мужчина и женщина пытались на санках эвакуироваться в безопасное место.
Об этом сообщил 14-й армейский корпус, передает Цензор.НЕТ.
- Отметим, что ранее видео с военным преступлением россиян в Сумской области опубликовала журналистка ТСН Юлия Кириенко.
Что известно
По данным Корпуса, маршрут гражданских был известен украинским военнослужащим, которые координировали их эвакуацию.
"Российские операторы FPV-дронов сознательно и целенаправленно атаковали безоружных гражданских. Первый удар был нанесен по женщине, что привело к ее мгновенной гибели. Второй удар - по раненому мужчине, который находился рядом с телом погибшей", - говорится в сообщении.
В корпусе подчеркнули, что это военное преступление украинские защитники зафиксировали на видео: на нем видно, что в зоне поражения нет никаких военных объектов или лиц. Также на видео показано, что гражданские не имели военной формы, передвигались медленно и использовали сани для перевозки.
Другие военные преступления россиян
Действия оккупантов имеют все признаки целенаправленного убийства мирных жителей, что является грубым нарушением международного гуманитарного права.
"Этот случай - не единичный. Систематическое использование FPV-дронов и других средств поражения против гражданских лиц, пытающихся покинуть оккупированные территории, стало частью российской тактики на Сумском направлении в 2025-2026 годах", - отметили в корпусе.
В связи с этим военные призвали международные организации зафиксировать это военное преступление, срочно расследовать его и привлечь к ответственности виновных.
- кордон толком не укріплений (хоча на папері - все гаразд)
- військові , що там служать - почуваються , як на курорті - бухають не ховаючись
- місцевих "ждуни" безконтрольні ..
- взаємодія і координація відсутні - місяць як жменя кацапів влізла в Грабовське й досі їх не можуть вибити .
І ніхто за це не покараний !
П.С - і по новинах , про це - ноль інфи ... нікому не цікаво ?
Артюх , до того , дерибанив бабло на будівництві "укріплень" - схоже і теперішній робить теж саме ...
Галасуєш тут тільки ти ...
і тільки так
бо ж ви не обучаємі
Чи не захотів?
Про надають житло і т.д. - брехня. Це можно легко перевірити, давайте так кидаєте все своє майно, і з тим що можете нести (без авто) переїжджаєте в інше місто, що б показати як треба робити, будь яка відмовка доказує, що Ви потенційний "ждун".