Рашисты в Грабовском на Сумщине убили дронами двух гражданских, пытавшихся выйти из оккупации

27 января российские захватчики целенаправленно убили с помощью FPV-дронов двух гражданских жителей в районе временно оккупированного села Грабовское Сумской области. Мужчина и женщина пытались на санках эвакуироваться в безопасное место.

Об этом сообщил 14-й армейский корпус, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, что ранее видео с военным преступлением россиян в Сумской области опубликовала журналистка ТСН Юлия Кириенко.

Что известно

По данным Корпуса, маршрут гражданских был известен украинским военнослужащим, которые координировали их эвакуацию.

"Российские операторы FPV-дронов сознательно и целенаправленно атаковали безоружных гражданских. Первый удар был нанесен по женщине, что привело к ее мгновенной гибели. Второй удар - по раненому мужчине, который находился рядом с телом погибшей", - говорится в сообщении.

В корпусе подчеркнули, что это военное преступление украинские защитники зафиксировали на видео: на нем видно, что в зоне поражения нет никаких военных объектов или лиц. Также на видео показано, что гражданские не имели военной формы, передвигались медленно и использовали сани для перевозки.

Другие военные преступления россиян

Действия оккупантов имеют все признаки целенаправленного убийства мирных жителей, что является грубым нарушением международного гуманитарного права.

"Этот случай - не единичный. Систематическое использование FPV-дронов и других средств поражения против гражданских лиц, пытающихся покинуть оккупированные территории, стало частью российской тактики на Сумском направлении в 2025-2026 годах", - отметили в корпусе.

В связи с этим военные призвали международные организации зафиксировать это военное преступление, срочно расследовать его и привлечь к ответственности виновных.

