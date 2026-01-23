Признание пленного рашиста, расстрелявшего 9 украинских военнопленных на Курщине

Служба безопасности Украины собрала неопровержимую доказательную базу и получила признание от военнослужащего ВС РФ, который совершил жестокую казнь украинских защитников. Как сообщает Цензор.НЕТ, военным преступником оказался боец печально известной 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ Сергей Скобелев.

Следствием установлено, что в октябре 2024 года Скобелев возглавлял штурмовую группу во время боев в Курской области. После столкновения оккупантам удалось взять в плен девять украинских воинов.

Подробности военного преступления:

  • Коварство: Пленных заставили раздеться и лечь на землю. Чтобы подавить сопротивление, россияне солгали украинцам, обещая отправку на обмен.

  • Казнь: Выполняя приказ командира, Скобелев вместе с сообщником расстрелял всех девять пленных из табельного оружия.

  • Мародерство: После убийства захватчики присвоили мобильные телефоны и рации погибших.

Справедливость настигла преступника быстро - уже через неделю после казни Скобелев сам попал в плен к Силам обороны Украины. Хотя сначала он пытался скрыть свое участие в военном преступлении, контрразведчики СБУ собрали достаточно доказательств (в частности, показания и данные с технических средств), чтобы заставить его признать вину.

"Совершенное преступление является тяжким нарушением Женевской конвенции. Злоумышленник понесет суровое наказание в соответствии с нормами международного и украинского права", - отмечают в СБУ.

Сейчас оккупанту готовится уведомление о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Расследование по установлению личности его сообщника и командира, отдавшего приказ, продолжается.

армия РФ (22640) задержание (6539) расстрел (540) СБУ (20605) пленные (2275) военные преступления (1570) Курск (1202)
+41
рузкіе не люди. Ніколи ними не було за 800 років і не будуть. І оці всі що толерують їх музику, мову, і "культуру" - просто відмивають їх щоб вони могли бути в білому
23.01.2026 16:00 Ответить
+14
Прикопали б його по-тихому. І було б катюзі по заслузі.
23.01.2026 16:10 Ответить
+11
Нема ніякої різниці якщо ти не зеленодупий лох, тому що
1. наші полонені не зчиняли військових злочинів
2. русняві виродки відчувають повну безкарність навіть якщо їх судять.
23.01.2026 16:26 Ответить
23.01.2026 16:00 Ответить
Цього порушника міжнародних правил за звичаєв ведення війни потрібно публічно повісити і показати це відео росіянам! Кожен хто вичняв злочини проти військовослужбовців ЗСУ буде повішений!
24.01.2026 14:04 Ответить
Не віддадуть, а обміняють на наших полоненых. Відчуйте різницю.
23.01.2026 16:18 Ответить
23.01.2026 16:26 Ответить
Тим паче.
23.01.2026 18:09 Ответить
Я теж дуууже хочу щоб цю тварину закатували в прямому етері! Та мій племінник саме на курщині теж потрапив в полон... Поки ніби живий... Отож, нажаль доведеться міняти, хоч когось визволити від цих виродків!
23.01.2026 18:44 Ответить
Вашого племінника можна поміняти на будь-якого іншого полоненого русака.
Якщо відкрито заявити що цю мразоту міняти ніхто не буде, як ніхто і не віддаватиме ублюдка, вбившого Парубія - і це принципова позиція держави - можливо кількість подібної мразі трохи зменшиться.
23.01.2026 21:00 Ответить
Саме так, таких міняти неможна.
24.01.2026 00:34 Ответить
Русскіє - самая правдівая нація на планєтє.
23.01.2026 16:04 Ответить
якби все виявилось ми б охеріли
23.01.2026 16:08 Ответить
Дивіться інтерв'ю опзжшика Ширяєва, котрий там командував, в нього одні перемоги.
23.01.2026 16:09 Ответить
Не зрозуміло: ці дев'ять розстріляних здалися в полон двом лапєногим? Чому не проводиться розслідування?
23.01.2026 17:11 Ответить
Дивно що ви не в курсі. Тоді дуже багато про це писали. Ця трагедія сталася 10 жовтня 2024 року в районі хутора Зелений Шлях Курської області . Був докладний опис усіх деталей тих подій: Група українських операторів дронів (разом 9 осіб) перебувала на позиціях у відносному тилу. Російські війська здійснили масштабний прорив лівого флангу українського угруповання, що стало несподіванкою. Через обмежену кількість боєкомплекту та специфіку роботи (оператори БпЛА зазвичай не є штурмовими підрозділами і не мають з собою багато набоів), бійці опинилися в оточенні та були змушені вийти на контакт із ворогом . Після того, як українські захисники здалися в полон, російські військові змусили їх роздягнутися до спідньої білизни, лягти обличчям до землі та розстріляли впритул.....Були навіть фото з дрону- де вже мертві бійці лежать полуколом в одній білизні. Навіть мати одного з загиблих впізнала свого сина саме по тим синього кольору трусам які вона сама йому купляла .....
23.01.2026 19:30 Ответить
Дякую за інформацію. Цей випадок про злочинну халатність командування.
1) Де була стрілецька охорона цих бійців безпілотних систем?
2) Чому такий низький рівень опору вони виявили? Адже мова йде лише про двох лаптєногих, які їх взяли в полон. Чому такий низький рівень загальновійськової підготовки був у цих бійців?
3) На чиїй дільниці фронту прорвалися вороги? Хто (який командир) несе відповідальність за цей прорив? Знову хтось пішов у СЗЧ і оголив фланг?
4) Які системні міроприємства робляться для захисту операторів БПЛА і чи робляться взагалі?
5) За цей випадок якогось командира треба було розстріляти перед строєм.
23.01.2026 22:10 Ответить
Мова не йде тільки про двух лаптеногих..... 10 жовтня 2024 російські війська здійснили інтенсивну контратаку, і пішли у масований штурм на лінії Любимівка - Новоіванівка і прорвавши лінію оборони на цій ділянці, і зуміли розвинути успіх прориву який здійснювався силами бронегруп за підтримки піхоти морської піхоти рф .. На цій ділянці і перебували оператори. За оперативними даними, через інтенсивне застосування засобів РЕБ та швидкість маневру ворога, група не отримала вчасного попередження про наближення противника.Через швидке просування бронетехніки ворога підрозділ опинився в оточенні раніше, ніж встиг евакуюватися. Оператори БпЛА зазвичай працюють у відносному тилу. Але тоді в умовах динамічної зміни лінії фронту («сірої зони») поділ на «тил» і «передній край» зник, а оператори були озброєні лише легкою стрілецькою зброєю, що не дозволило їм стримати наступ бронетехніки, і до того ж оператори дронів стали заручниками ситуації, оскільки з обох боків посадки були сили противника, а вихід з ВОПа в посадці вів просто в чисте поле. Зазвичай безпосередню фізичну охорону позиції забезпечують піхотні підрозділи, які стежать за підступами та захищають від ворожих ДРГ. Але іх було замало і недостатньо щоб протистояти колонам бронетехніки. На той момент на даному відрізку не було також достатньої кількості піхотних підрозділів охорони, які могли б забезпечити кругову оборону позицій спеціалістів. Це війна і на ній всього передбачити не можливо. Нажаль таке трапляється..А якщо розстрілювати кожного разу командирів за таке - то так скоро і воювати не буде кому.....
24.01.2026 01:13 Ответить
Легко планувати "героїчну смерть" інших, самому сидячи на теплому дивані в безпеці перед екраном. Ці люди - фахівці, які щодня знищували ворога десятками. Ставити під сумнів їхню гідність чи професіоналізм, звинувачувати іх у боягузтві і називати іх життя нікчемними після того, як їх підло розстріляли росіяни - це не просто тупість і дремуча некомпетентність, це хамська і скотиняча неповага до пам'яті тих, хто віддав життя за країну. Оператор дрона в оточенні - це не Рембо ,фільмів про якого ви явно передивилися. Коли ворог підходить впритул до точки управління, це часто стається раптово. Автомат у них є для самооборони, але проти групи штурмовиків з підтримкою броні чи артвогню він не дає переваги "два до одного". Здача в полон - це надія зберегти життя для обміну, щоб потім повернутися і знову нищити ворога. Провина лежить виключно на окупантах, які вчинили страту, а не на хлопцях, які до останнього виконували свою роботу. Знецінення подвигу наших захисників і перекладання провини з ката на жертву - це явна робота на ворога. Якщо ви точно знаєте, як "грамотно було б організувати оборону" в оточенні, то ТЦК чекає на ваші таланти. Йдіть на фронт і самі покажіть усім як треба воювати в оточенні з одним автоматом проти колони бронетехніки і героічно віддавати своє життя забравши з собою пару десятків лаптеногих . Ні? Так тоді поки що майте хоча б краплину розуму щоб не писати більше такоі дурноі маячні і єлементарну повагу до загиблих героїв, яких розстріляли беззбройними. .....
24.01.2026 14:35 Ответить
Тим більше дивно чути таку маячню від колишнього нібито військового.. Про деталі того прориву 10 жовтня 2024 олку на ділянці Любимівка-Новоіванівка на Курщині раджу почитати детальніше. В неті достатньо інфи про це. Також є відео Бутусова з детальним описом тих подій....Дивно що офіцер і не знає що стрімки прориви на відкритих ділянках фронту роблять зазвичай за допомогою легкоі бронетехніки... До речі, я і на Куликовому полі не був, і французів при Бородіно не бачив - ви це також будете заперечувати?
24.01.2026 15:41 Ответить
Ти звідки строчиш: з України, чи зі США? В будь-якому випадку не з окопа. Скільки тобі років, чому не пишеш?
24.01.2026 16:26 Ответить
Я тобі ще раз пояснюю деталі та опис прориву 10 жовтня 2024, вже на пальцах, як дитині, бо на військового, навіть колишнього , ти не тянеш від слова зовсім ....Російські війська задіяли бронетанкову групу (за даними розвідки - до батальйону механізованих сил) для стрімкого штурму. Основний удар наносився з боку Коренєво. Вони задіяли так звану тактику "ривка": Росіяни використали тактику швидкого прориву бронетехніки через відкриту місцевість. Вони не намагалися поступово закріплюватися, а проривалися вглиб українських позицій, щоб висадити десант у тилових районах та створити умови для оточення. Прорив відбувався в районі н.п. Зелений Шлях, що знаходиться на південний схід від Коренєво. Це дозволило окупантам взяти під вогневий контроль дорогу, що з'єднувала українські сили в Любимівці з тилом.Через стрімкість наступу українські підрозділи (зокрема ті самі оператори БпЛА, які базувалися в умовному тилу) не встигли вчасно зреагувати. 9 бійців опинилися в оточенні в районі Зеленого Шляху, мали обмежений боєкомплект і були змушені вступити в бій, який закінчився їхнім потраплянням у полон та подальшою стратою.
ВІзьми та почитай шось інше як надписи на стінах громадських туалетів. Хоча б звіт ISW (Institute for the Study of War) Який підтверджує стрімке просування російських військ до північних околиць Зеленого Шляху та оточення українських позицій бійців біля Любимівки. (Звіт за 10-11 жовтня 2024 року.) Також Аналіз DeepState тоді теж зафіксували прорив та вказали, що ворожа бронетехніка змогла пройти значну відстань, що стало несподіванкою для підрозділів на місцях.
24.01.2026 18:43 Ответить
Твій цинізм щодо загиблих героїв - це і є та "смердюча субстанція", про яку ти пишеш. Знецінювати подвиг людей, які віддали життя, щоб ти міг безкарно писати цю гидоту - це межа морального падіння. Коли людина, полонених і розстріляних бійців, які до останнього тримали позиції , забезпечуючи розвідку для всієї групи називає "лохами" - це ницість і вона стає на бік ката. Твої слова - це неповага не тільки до них, а й до всієї армії. Дискутувати про військову честь із людиною, яка використовує такий лексикон щодо павших захисників, немає сенсу. Твій рівень культури і так вже зрозумілий Твої спроби самоствердитися на пам'яті загиблих виглядають просто жалюгідно. Подальша розмова з тобою - це неповага до себе......
24.01.2026 18:46 Ответить
Ти не відповів, скільки тобі років і де ти знаходишся: в Україні , чи за кордоном. Відповіш, не виляй хвостом і зразу стане видно ціну твого пафосу.
24.01.2026 19:47 Ответить
Ти казковий долбо-б. Якби ти був хоч трохи грамотний у військовому плані ти б знав, що згідно Женевської конвенції військовослужбовця після повернення з полону забороняється повторно посилати на фронт. А якщо це робиться, то воно є прямим порушенням Женевської конвенції, яку підписали всі, без вийнятків, країни світу.
24.01.2026 19:44 Ответить
Дійсно ....Та де ж ви такі фееричні довб@йби тільки беретесь? Те, що в тебе культура ниже плинтуса ти вже показав. Зараз ти довів ,що і рівень твого інтелекту , і рівень твоіх знань теж такий же. Чути про "грамотність" від людини, яка вигадує власні пункти в міжнародних конвенціях - це справді комедія....Ти так знову в черговий раз і впевнено несеш тут цю свою нову маячню про "заборону повернення на фронт", що стає зрозуміло: всі твої знання таки дійсно закінчуються десь на рівні коментарів у Facebook і надписам на стінах громадських туалетів. Дурнику, перш ніж розкидатися образами та повчати когось "грамотності", варто було б самому хоча б раз відкрити і почитати на дозвіллі текст Женевських конвенцій. В жодній з чотирьох конвенцій немає заборони на повернення військового в стрій після обміну. Єдине обмеження стосується лише тих, хто був інтернований у нейтральну країну (ст. 117 Третьої конвенції), а не переданий безпосередньо своїй стороні під час обміну. Звичайні обміни військовополоненими між сторонами конфлікту під цю норму не підпадають, і Україна (як і інші країни) має повне право повертати захисників у стрій після реабілітації. І цей твій висновок ,,диванного експерта '' - це просто твій черговий і невдалий пук в калюжу, і звичайна твоя людська тупість і юридична безграмотність, помножена на агресію. Тому і всі твоі думки не варті навіть того повітря, яке ти тут витрачаєш, щоб їх озвучити, і ціна кожному твоєму слову - абсолютний нуль, бо вони народжені не розумом, а інтелектуальною лінню та тотальним небажанням розібратися в будь якій темі. Ти настільки загруз у власному невігластві, що навіть не здатний усвідомити нікчемність своїх аргументів. Слухати всю оту твою тут маячню, божевільні судження і висновки - це все одно що вивчати географію за розповідями якогось бухарика, який ніколи не виходив із своєі кімнати. А щодо того, де я - то я в себе вдома, і мені не треба "виляти хвостом" перед усілякими тупими довбограями з вулиці накшталт тебе, які не розуміють і не знають навіть єлементариних і простих речей, і які не здатні навіть засвоїти прочитаний іми текст , зате мають агресивного бидлячого хамства і гонору когось повчати хоч через край. Повертайся у свою діру, звідки ти вилізло нещасне , і замість бухати вчи матчастину, а до того - не намагайся тут здаватися розумнішим, ніж ти є насправді. Бо кожний твій допис тут виглядає як реальна і змістовна демонстрація того, як працює ефект Даннінга-Крюгера...... Продовжуй ганьбитися і далі , якщо тобі так подобається безглуздо виглядати ......
25.01.2026 00:17 Ответить
Стаття 117

Жодна репатрійована особа не може бути використана на дійсній військовій службі.
Тут не добавити , ні відняти. Навіть постійному резиденту дурки повинно бути зрозуміло. Тут не йде мова про передачу в нейтральні країни і сказано чітко, щоб навіть таким , як ти , було зрозуміло.
До речі, ти не відповів на запитання, де ти живеш: в Україні, чи за кордоном і скільки тобі років. Це щоб оцінити вартість твого пафосу. Скажи прямо, а не виляй хвостом, ти ж,надіюся, ще мужчина, а не якийсь там м'яко кажучи, трансгендер.
25.01.2026 13:20 Ответить
Использование военнослужащих, вернувшихся из плена (репатриированных), на действительной военной службе запрещено международным правом.

Статья 117 Третьей Женевской конвенции
Текст статьи 117 Третьей Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными предельно краток:

«Ни один репатриированный не может быть использован на действительной военной службе».

Как это соотносится с практикой и толкованием
Цель запрета: Эта норма служит гарантией для «Державы, во власти которой находились пленные» (пленяющей стороны). Соглашаясь на репатриацию (особенно больных и раненых) до окончания боевых действий, сторона уверена, что ей не придется снова сражаться с теми же самыми солдатами на поле боя.Что считается «действительной службой»: Официальные комментарии МККК трактуют это как запрет на любое прямое или косвенное участие в вооруженных операциях против бывшей пленяющей стороны или её союзников.Разрешенные виды деятельности: Репатриированные лица могут быть зачислены в невооруженные военные подразделения, занимающиеся исключительно вспомогательной, дополнительной или аналогичной работой (например, административной), которая не связана с ведением боевых действий.Статус в 2026 году: В контексте текущих конфликтов правозащитные организации и СМИ неоднократно указывали, что возвращение освобожденных пленных на передовую является прямым нарушением данной статьи Конвенции.
Ознакомиться с полным текстом документа можно на сайте МККК или в справочной системе ГАРАНТ.

https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-117/commentary/1960

IHL Treaties - Geneva Convention (III) on Prisoners of War, 1949
In interpreting this phrase, the spirit of the Convention rather than national legislation should serve as a guide. It is, of cour...

ICRC

https://istories.media/news/2024/11/27/minoboroni-rf-ofitsialno-priznalo-chto-vozvrashchaet-osvobozhdennikh-plennikh-na-front-eto-protivorechit-zhenevskoi-konventsii/#:~:text=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE,%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%20%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8

Минобороны РФ официально признало, что возвращает ...
Nov 27, 2024 - Минобороны РФ официально признало, что возвращает освобожденных пленных на фронт. Это противоречит Женевской конвенции
25.01.2026 13:35 Ответить
Тобі не залишається нічого, крім признати свою дрімучість в юридичних питаннях, розумову неповноцінність, і вибачитися переді мною. Але я не думаю ,що це станеться , бо ти звик перебувати в стані підзаборного бидла.
25.01.2026 13:38 Ответить
Чого мовчиш? Гівна в рот набрав?
25.01.2026 14:37 Ответить
Де-іл, б-ть.
25.01.2026 14:38 Ответить
Чого мовчиш, тормоз?
25.01.2026 14:46 Ответить
Боже, яке ж ти тільки ледаче та тупе !!! Я ж тобі казав недолугому, візьми та почитай конвенцію. Навіть номер статті тобі вказав. Невже так тяжко? Чи там дуже забагато буков для твого курячого мозку? А ти що зробило калічне? Ти взяло і витягло сюди якісь ,,толкования" конвенціі такожо дебіла з рашки як і ти сам....Ось тобі хворому на всю голову посилання на оригінальний текст Женевськоі Конвенціі. Навіть сторінку вкажу 47-48 ... І ця 117 стаття якраз у главі III частина 7. РЕПАТРІАЦІЯ а) Безпосередня репатріація та госпіталізація в нейтральній країні. І ця стаття 117 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими (III від 12 серпня 1949 року) якраз і регулює заборону повертати на фронт військовополонених, які були інтерновані у нейтральну країну. Вона передбачає, що інтерновані особи не можуть бути залучені до військової служби (або інших дій, що шкодять супротивнику) після звільнення. І ця стаття і заборона повертати полонених на фронт З НЕЙТРАЛЬНИХ КРАІН і про Принцип інтернування. Про те що Нейтральна держава, яка приймає військовополонених, зобов'язана вживати заходів, щоб вони не могли знову брати участь у війні, що підтверджується Женевською конвенцією III. І ці норми спрямовані на забезпечення дотримання нейтралітету та запобігання повторному потраплянню осіб у зону бойових дій. І вони ніяким боком не стосуються обмінам полоненинми між вюючими краінами. До речі, у 2020 році Міжнародний комітет Червоного Хреста для таких довбограів як ти надав поширений коментар до цієї статті, згідно з яким заборона повертати на фронт колишніх полонених стосується не всіх військовослужбовців, а лише перелічених у ст.109 (1) та110 (3) ЖК ІІІ:
1. тяжкопоранених або тяжкохворих військовополонених, репатрійованих незалежно від чисельності чи звання, після догляду за ними, поки вони не стануть придатними для подорожі (стаття 109 (1));
2. поранені або хворі військовополонені, які спочатку були розміщені в нейтральній країні, до репатріації звідти (стаття 110 (3));
3. "працездатні" військовополонені, які пройшли тривалий період у полоні та репатрійовані згідно з угодою між зацікавленими державами (стаття 109 (2)).
Тому на теперішній час немає надійної міжнародно-правової підстави для твердження, що обмеження статті 117 застосовуються саме до дієздатних військовослужбовців - Саме тому обмін військовополоненими не тотожний репатріації.
І з своіми потугами тут ,,диванного експерта" здаватися більш розумнішим чим ти є насправді ,ти виглядаєш просто жалюгідно .... Зараз ти виглядаєш просто як та хвора на всю голову дитина з анекдоту, де батько стоячи з ним по коліна у морській воді намагається пояснити йому де море....А своіми рашистскими ,,толкованиями" Женевськоі Конвенціі дебілкувате можеш піти підтертись на своіх болотах підмосков'я .....
25.01.2026 17:47 Ответить
Безпосередня репатріація та госпіталізація в нейтральній країні

Стаття 109

З урахуванням положень третього абзацу цієї статті, сторони конфлікту зобов'язані, відповідно до першого абзацу наступної статті, відправляти на батьківщину тяжко хворих і тяжко поранених військовополонених, незалежно від їхнього звання та їхньої кількості, після того, як стан їхнього здоров'я буде доведено до такого, що дозволить перевезення.

Упродовж бойових дій сторони конфлікту намагаються за сприяння заінтересованих нейтральних держав організувати госпіталізацію в нейтральних країнах хворих та поранених військовополонених, про яких ідеться в другому абзаці наступної статті. Вони можуть, крім того, укладати угоди з метою репатріації( репатріація- це відправка на батьківщину) або інтернування в нейтральній країні здорових військовополонених, які вже тривалий час перебувають у полоні.

Жодний поранений або хворий військовополонений, придатний для репатріації відповідно до першого абзацу цієї статті, не може бути репатрійований під час бойових дій усупереч його бажанню.
Поскільки не уточняється термін "тривалий час", його можна трактувати довільно. Написано гранично ясно.
28.01.2026 21:18 Ответить
Обміни між воюючими сторонами також відбуваються згідно до Женевської конвенції, але по спеціальних угодах і вже згідно зі статтею №6:
Стаття 6

На додаток до угод, чітко передбачених у статтях 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 та 132, Високі Договірні Сторони можуть укладати інші спеціальні угоди з усіх питань, які, на їхню думку, доцільно врегулювати окремо. Жодна спеціальна угода не повинна ні погіршувати становища військовополонених, визначеного цією Конвенцією, ні обмежувати прав, які вона їм надає. (в тому числі права, наданому 117 статтею).

Військовополонені продовжують користуватися привілеями, що випливають з таких угод, доти, доки до них застосовується Конвенція, крім випадків, в яких зазначені або укладені пізніше угоди містять чіткі положення, що їй суперечать, а також крім випадків, в яких та чи та сторона конфлікту вжила стосовно них більш сприятливих заходів.
Таким чином, стаття 117 зберігає свою силу і для спеціальних угод по обміну, чи репатріації, чи передачі в нейтральні країни.
28.01.2026 21:31 Ответить
Ну і що тобі мішає вникнути в суть коментаря МКЧХ до 109 статті 3 Женевської конвенції, який ти привів? Тільки природня тупість? Якщо тільки це, питай, я готовий тобі пояснити незрозумілі моменти?
28.01.2026 21:55 Ответить
Чомусь згадав два прислів'я..... Перше: Впертість-перша ознака тупості. А друга, часів совка : Чим більше в арміі дубів- ти міцніше наша оборона. Ти щойно довів правоту іх обоіх....
Ти й досі плутаєш два абсолютно різні правові механізми: репатріацію (повернення хворих/поранених під час війни) та обмін (політична домовленість сторін). Це ж те що я і хотів тобі пояснити останього разу, але сподівався що ти сам таки вмикнеш своі мізки і почитаєш. Але мабуть той вмикач в тебе вже давно зломаний....
Ще раз тобі пояснюю: Стаття 117 - це не про обмін: Стаття 117 Третьої Женевської конвенції прямо говорить: ,,Жоден репатрійований не може бути використаний на дійсній військовій службі'' А хто такий репатрійований? Згідно зі статтями 109 та 110,-це важкопоранені та тяжкохворі, яких держава, що тримає в полоні, зобов'язана відправити додому через їхній стан здоров'я без жодних умов обміну. Обмін - це інше: Те, що відбувається зараз між Україною та рф, - це добровільний обмін полоненими, який не регулюється обмеженнями статті 117, якщо тільки це не було окремо прописано в угоді про обмін (чого в поточних реаліях немає). Дійшло таки чи ще ні? Чи й надалі будемо корчити з себе впевненного розумника?
Ти намагаєшся маніпулювати текстом Женевської конвенції, навіть не розуміючи різниці між гуманітарною репатріацією (ст. 109-110) та обміном за домовленістю сторін. Стаття 117 забороняє воювати лише тим, кого повернули через важкі каліцтва чи хвороби, бо їхнє повернення - це акт милосердя, а не політичний торг. Ті, хто повернувся за обміном, юридично залишаються військовослужбовцями. Перш ніж кидатися словами про "тупість", навчися розрізняти юридичні терміни. В Украіні також діє закон про мобілізаційну підготовку, згідно з яким звільнені з полону мають право на звільнення в запас за власним бажанням, але це їхнє право, а не заборона Конвенції на службу. Міжнародне право не накладає жодних автоматичних санкцій на державу за повторне залучення обміняних бійців до служби, якщо вони придатні за станом здоров'я. Так само і в росіі. Тому і непоодинокі такі випадки з обох сторін коли колишні полонені, які були обміняні і повернуті, потрапляли в полон у другий а то і в третій раз.
28.01.2026 22:41 Ответить
Я зробив все що міг : привів повністю 6 статтю, про існування якої ти й не догадувався, пояснив тобі, що обміни , як і інші можливі угоди по репатріації здійснюються за 6 статтею, при умові , що вони не погіршують всі інші статті конвенції, в тому числі 109 і 117 статті, довів тобі , що здорових військовослужбовців можна репатрюювати і по 109 статті 3 Женевської конвенції, виділив жирним шрифтом відповідні місця з єдиною метою- не принизити, а пояснити, в деяких місцях дав свій додатковий коментар- не допомогло. Бажаю успіху.
29.01.2026 00:01 Ответить
Дякую за ґрунтовний аналіз статей. Я ціную твій час і бажання розібратися в такому важливому питанні. Однак у міжнародному праві ключовим є не лише текст статей, а й те, як їх офіційно трактують держави та міжнародні інституції. Тому ми і дивимося на ситуацію з різних сторін
Згідно з офіційним текстом Женевської конвенції на сайті Верховної Ради України, стаття 117 прямо забороняє повертати на службу лише репатрійованих осіб (хворих та поранених -тих, хто повернувся за станом здоров'я або через нейтральні країни)., які були репатрійовані (передані безпосередньо країні-походженню). Але більшість ******** повернень з юридичноі точки зору - це не класична "репатріація" за станом здоров'я, а двосторонній обмін полоненими. А це вже зовсім інша юридична трактовка і інший підхід. А тому Міжнародне право і не містить прямої заборони на подальшу службу для тих, хто був обміняний як "здоровий комбатант", якщо інше не прописано в окремих домовленостях між країнами. .І треба також не забувати і про закон України, і чітко розмежувати гуманітарне право (тобто те, що написано в Конвенції) та національне законодавство (те, як держава керує своїм військом ) В нашому правовому полі питання служби після полону регулює Закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Згідно з останніми змінами, звільнені з полону мають право на звільнення в запас, але можуть продовжувати службу за власним бажанням.Більше того, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та юристи проєкту ,,Юридична сотня'' неодноразово роз'яснювали, що статус "звільненого з полону" в Україні наразі не є автоматичною підставою для демобілізації чи заборони на службу.
Пропоную кожному залишитися при своїх думках щодо трактування, оскільки це питання наразі є предметом дискусій навіть серед професійних юристів та законодавців.. І вам всього найкращого...
29.01.2026 03:17 Ответить
Вийми свого язика з жопи чмо пихате.... чого заткнулося?
25.01.2026 19:43 Ответить
Повторюю тобі як звичайному дебілу ще раз і коротко, бо тобі дегенерату з першого разу ніколи не доходить, особливо коли забагато букАв і тексту...
Воїни ЗСУ, звільнені з полону, можуть повертатися на фронт, якщо за станом здоров'я (після лікування та реабілітації) вони придатні до служби. Це регулюється українським законодавством, яке не забороняє повторну участь у бойових діях, а також Женевською конвенцією. Женевська Конвенція про поводження з військовополоненими регулює обмін, але не містить прямої заборони на повторну участь звільнених у бойових діях, оскільки обмін часто є репатріацією, а не просто звільненням. Пояснити тобі пустоголовому чим відрізняється репатріація від простого звільнення? Боюся що твій курячий мозок тоді просто вибухне від перевантаження....
Ти не просто тупий невіглас який корче з себе розумного, а ще й звичайне рашистське гівно на палочці, від якого за милю смердить російським парашинським лайном... Бо тілька така істота може тут виригувати ці промосковські штампи і нарративи кремлівського агітпрому.А тому просто йди за курсом свого улюбленого російського корабля....
25.01.2026 19:56 Ответить
Я з жахом думаю, що якщо такі невігласи , як ти, мають якусь владу в Україні, то куди котиться ця держава. Людина, яка не здатна вникнути в достатньо простий текст буде впливати на долю інших людей. Ти ж будеш посилати на фронт людей після репатріації, порушуючи Женевські конвенції і підставляючи державу під юридичні санкції. І це виключно по причині своєї тупості.
28.01.2026 21:44 Ответить
Про жах ти тут правий ! (ну хоча б в чомусь) І от я таки дійсно з жахом уявляю яким ти був військовим, якщо ти й досі не здатен зрозуміти прості речі,і заперечуєш очевидні факти, і не дай Боже б було комусь потрапити рід твоє командування.....А не дай тим паче Боже щоб ти десь опинився зараз командувати десь на фронті...Уявляю як би ти там накомандував....Ну як показує життя , таких довбнів на жаль ще залищилося багато, що до речі є і однією з причин СЗЧ у ЗСУ.... Навіть не так давно був випадок, коли ціла группа досвідчених американських бійців -добровольців покинула фронт і повернулася додому саме через нащих командирів -довб"*****.... Тепер я дійсно розумію чому це сталося....
28.01.2026 22:44 Ответить
Була десь інфа про 500 наших полонених як наслідок курської операції. Там один час були поповнення з зовсім ненавчених бійців.
23.01.2026 17:20 Ответить
з якою мордою він це розповідає,,,,,,,
23.01.2026 16:04 Ответить
А от і правда, цікаво, чи передають таких покидькив на обмін, вже після всієї цієї шолухи про підозри, суди, довічні вироки? Чомусь здається, що не сидять вони у нас. Тому і спокійний цей рашист і голос не тремтить, бо знає - поміняють і хероя раші дадуть.
23.01.2026 16:09 Ответить
Коли здається, хреститись треба.
23.01.2026 16:16 Ответить
По обличчю ж видно що схильний до суїциду.... не можна залишати у одиночній, треба на загальну Зону його.
23.01.2026 16:09 Ответить
23.01.2026 16:10 Ответить
Його мова на кацапську публіку розрахована - він хоче щоб його визнали в ********** "істінним руzкім" і поміняли. Думаю таким не варто давати можливість публічних виступів. Садити в одиночку і викидати ключі...
23.01.2026 16:16 Ответить
Зараз його борщами відгодують, вилікують і здоровим і ситим на обмін відправлять, Україна не для українців...
23.01.2026 16:18 Ответить
Да срали рашисти і на міжнародні закони і на женевську конвенцію тому що знають що їм нічого все одно не буде. Рашисти вбили сотні тисяч українців, а їх все одно запросили на переговори і вислуховують зараз їхні побажання щоб виконати їх і як каже Тромб, українці знову будуть з рашистами любитися і торгувати
23.01.2026 16:29 Ответить
Для кого, чи для чого це викладено? Може цьому нелюду ще й медальку присвоїти? За вбивство полонених українців...Що за служба цього підара допитує? Він повинен бути четвертований, і в останні хвилини свого нікчемного життя молити про позаду !!!
23.01.2026 16:37 Ответить
Підступність Полонених змусили роздягнутися та лягти на землю. Щоб заспокоїти та придушити спротив, рашисти збрехали українцям, та пообіцяли відправку на обмін.

Страта: За наказом командира, Скобєлєв разом зі спільником розстріляв усіх дев'ятьох полонених із табельної зброї.

Мародерство: Після вбивства загарбники привласнили мобільні телефони та рації загиблих і продовжили бойові дії

Скільки ще рашисти повинні вбити українців щоб українці перестали вірити московським виродкам що з ними можна домовитись про мир, дружбу і жувачку? Саме зараз в ОАЕ українці знову скачуть на граблях і вірять що з рашистами можна домовитись про перемир'я і процвітання. А буде все як завжди... Є така в українців погана риса, прощати ворогів і пригати по граблям а потім сотні років в рабстві співати сумних пісень про важку українську долю
23.01.2026 16:44 Ответить
а ти впевнений, що в ОАЕ українці?
23.01.2026 17:20 Ответить
Цього Скобелєва треба було по-тихому віддати бійцям тієї бригади, звідки вбиті, щоб вони пофантазували , як краще цьому виродку піти з життя.
23.01.2026 22:14 Ответить
А хто буде годувати це чудовисько ?
23.01.2026 16:51 Ответить
Зеленский береже і годує їх краще ніж дітей в садках. Бо одну ж справу вони роблять...
23.01.2026 17:04 Ответить
Для тих, хто хоче здаватись кацапні
23.01.2026 17:31 Ответить
З його свідчинь виходить, що вони в вдвох з дідом взяли в полон 9 ЗСУшників. Як це може бути?
23.01.2026 17:33 Ответить
ця нелюдь має прожити тривале життя, але таке - щоб кожного дня благав своєї смерті
23.01.2026 17:38 Ответить
Щоб кожної хвилини свого нікчемного життя благав собі смерті. Для цього можуть бути застосовані різні методи. Наприклад. Кинути його у вигрібну яму відходів з тюрми. Кожен день відрізати по одному сантиметру тіла,не важливо звідки,тощо. Показати це в телезі і підписати,що це буде з кожним нелюдем,якщо воно буде задіяне у розстрілі полонених. Скільки вже можна терпіти цих нелюдів.
23.01.2026 17:59 Ответить
8 воинов с оружием взяли в плен 2 чмобика!?
Как спится командиру?!
Светлая память воинам!! 🫡🇺🇦
23.01.2026 18:57 Ответить
Два орка взяли в полон дев'ять чоловік ЗСУ і розстріляли їх. Я сумніваюся, що розстріляні чинили опір оркам.
23.01.2026 20:02 Ответить
А ведь всего-то нужно отдать его солдатам ВСУ или даже просто в народ. Но лучше конечно профессиональный врач-хирург, который знает устройство человеческого организма, а значит эта мразь не умрёт быстро. Показать ему такие горизонты боли, чтобы ********* сединой покрылись. Матери в кацапстан его можно реально кусочками отправлять. Небольшими такими, кубиками.
23.01.2026 21:42 Ответить
Прикро, що тут сакажеш м'ясник сирський задовільнив блазня, але як кажуть українчики це наш блазень. Чим менше українців тим більше місця для індусів.
23.01.2026 23:37 Ответить
Довічне, але без рук ,ніг і яєць!!!!Суки!!!
24.01.2026 08:57 Ответить
Убейте его тихонько, чтоб общественные организации не подняли вонь, хорошо??
Только чтоб он чувствовал, что подыхает и кричал всё время. Наушники оденьте, чтоб его визг не слышать.
24.01.2026 09:52 Ответить
Яка різниця довічне, десять років, рік чи місяць🤷‍♂️
все-одно видадуть/обміняють назад в русню
і знову прийде прийде сюди "можєм павтаріть"
24.01.2026 10:44 Ответить
І чого він ще живий? Для того, шоб піти на обмін. Толерасти херові!
