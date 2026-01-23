Признание пленного рашиста, расстрелявшего 9 украинских военнопленных на Курщине

Служба безопасности Украины собрала неопровержимую доказательную базу и получила признание от военнослужащего ВС РФ, который совершил жестокую казнь украинских защитников. Как сообщает Цензор.НЕТ, военным преступником оказался боец печально известной 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ Сергей Скобелев.

Следствием установлено, что в октябре 2024 года Скобелев возглавлял штурмовую группу во время боев в Курской области. После столкновения оккупантам удалось взять в плен девять украинских воинов.

Подробности военного преступления:

Коварство: Пленных заставили раздеться и лечь на землю. Чтобы подавить сопротивление, россияне солгали украинцам, обещая отправку на обмен.

Казнь: Выполняя приказ командира, Скобелев вместе с сообщником расстрелял всех девять пленных из табельного оружия.

Мародерство: После убийства захватчики присвоили мобильные телефоны и рации погибших.

Справедливость настигла преступника быстро - уже через неделю после казни Скобелев сам попал в плен к Силам обороны Украины. Хотя сначала он пытался скрыть свое участие в военном преступлении, контрразведчики СБУ собрали достаточно доказательств (в частности, показания и данные с технических средств), чтобы заставить его признать вину.

"Совершенное преступление является тяжким нарушением Женевской конвенции. Злоумышленник понесет суровое наказание в соответствии с нормами международного и украинского права", - отмечают в СБУ.

Сейчас оккупанту готовится уведомление о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Расследование по установлению личности его сообщника и командира, отдавшего приказ, продолжается.

