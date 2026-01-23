Признание пленного рашиста, расстрелявшего 9 украинских военнопленных на Курщине
Служба безопасности Украины собрала неопровержимую доказательную базу и получила признание от военнослужащего ВС РФ, который совершил жестокую казнь украинских защитников. Как сообщает Цензор.НЕТ, военным преступником оказался боец печально известной 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ Сергей Скобелев.
Следствием установлено, что в октябре 2024 года Скобелев возглавлял штурмовую группу во время боев в Курской области. После столкновения оккупантам удалось взять в плен девять украинских воинов.
Подробности военного преступления:
Коварство: Пленных заставили раздеться и лечь на землю. Чтобы подавить сопротивление, россияне солгали украинцам, обещая отправку на обмен.
Казнь: Выполняя приказ командира, Скобелев вместе с сообщником расстрелял всех девять пленных из табельного оружия.
Мародерство: После убийства захватчики присвоили мобильные телефоны и рации погибших.
Справедливость настигла преступника быстро - уже через неделю после казни Скобелев сам попал в плен к Силам обороны Украины. Хотя сначала он пытался скрыть свое участие в военном преступлении, контрразведчики СБУ собрали достаточно доказательств (в частности, показания и данные с технических средств), чтобы заставить его признать вину.
"Совершенное преступление является тяжким нарушением Женевской конвенции. Злоумышленник понесет суровое наказание в соответствии с нормами международного и украинского права", - отмечают в СБУ.
Сейчас оккупанту готовится уведомление о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Расследование по установлению личности его сообщника и командира, отдавшего приказ, продолжается.
1. наші полонені не зчиняли військових злочинів
2. русняві виродки відчувають повну безкарність навіть якщо їх судять.
Якщо відкрито заявити що цю мразоту міняти ніхто не буде, як ніхто і не віддаватиме ублюдка, вбившого Парубія - і це принципова позиція держави - можливо кількість подібної мразі трохи зменшиться.
1) Де була стрілецька охорона цих бійців безпілотних систем?
2) Чому такий низький рівень опору вони виявили? Адже мова йде лише про двох лаптєногих, які їх взяли в полон. Чому такий низький рівень загальновійськової підготовки був у цих бійців?
3) На чиїй дільниці фронту прорвалися вороги? Хто (який командир) несе відповідальність за цей прорив? Знову хтось пішов у СЗЧ і оголив фланг?
4) Які системні міроприємства робляться для захисту операторів БПЛА і чи робляться взагалі?
5) За цей випадок якогось командира треба було розстріляти перед строєм.
ВІзьми та почитай шось інше як надписи на стінах громадських туалетів. Хоча б звіт ISW (Institute for the Study of War) Який підтверджує стрімке просування російських військ до північних околиць Зеленого Шляху та оточення українських позицій бійців біля Любимівки. (Звіт за 10-11 жовтня 2024 року: https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment_11-2/&ved=2ahUKEwjw9uenx6SSAxUbgIQIHZHYB7IQy_kOegYIAQgGEAE&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw2XM7i3qtOkbdGcxPnSnOtm&ust=1769357190507000 ISW Report.) Також Аналіз DeepState тоді теж зафіксували прорив та вказали, що ворожа бронетехніка змогла пройти значну відстань, що стало несподіванкою для підрозділів на місцях:
Жодна репатрійована особа не може бути використана на дійсній військовій службі.
Тут не добавити , ні відняти. Навіть постійному резиденту дурки повинно бути зрозуміло. Тут не йде мова про передачу в нейтральні країни і сказано чітко, щоб навіть таким , як ти , було зрозуміло.
До речі, ти не відповів на запитання, де ти живеш: в Україні, чи за кордоном і скільки тобі років. Це щоб оцінити вартість твого пафосу. Скажи прямо, а не виляй хвостом, ти ж,надіюся, ще мужчина, а не якийсь там м'яко кажучи, трансгендер.
Статья 117 Третьей Женевской конвенции
Текст статьи 117 Третьей Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными предельно краток:
«Ни один репатриированный не может быть использован на действительной военной службе».
Как это соотносится с практикой и толкованием
Цель запрета: Эта норма служит гарантией для «Державы, во власти которой находились пленные» (пленяющей стороны). Соглашаясь на репатриацию (особенно больных и раненых) до окончания боевых действий, сторона уверена, что ей не придется снова сражаться с теми же самыми солдатами на поле боя.Что считается «действительной службой»: Официальные комментарии МККК трактуют это как запрет на любое прямое или косвенное участие в вооруженных операциях против бывшей пленяющей стороны или её союзников.Разрешенные виды деятельности: Репатриированные лица могут быть зачислены в невооруженные военные подразделения, занимающиеся исключительно вспомогательной, дополнительной или аналогичной работой (например, административной), которая не связана с ведением боевых действий.Статус в 2026 году: В контексте текущих конфликтов правозащитные организации и СМИ неоднократно указывали, что возвращение освобожденных пленных на передовую является прямым нарушением данной статьи Конвенции.
Ознакомиться с полным текстом документа можно на сайте МККК или в справочной системе ГАРАНТ.
1. тяжкопоранених або тяжкохворих військовополонених, репатрійованих незалежно від чисельності чи звання, після догляду за ними, поки вони не стануть придатними для подорожі (стаття 109 (1));
2. поранені або хворі військовополонені, які спочатку були розміщені в нейтральній країні, до репатріації звідти (стаття 110 (3));
3. "працездатні" військовополонені, які пройшли тривалий період у полоні та репатрійовані згідно з угодою між зацікавленими державами (стаття 109 (2)).
Тому на теперішній час немає надійної міжнародно-правової підстави для твердження, що обмеження статті 117 застосовуються саме до дієздатних військовослужбовців - Саме тому обмін військовополоненими не тотожний репатріації.
І з своіми потугами тут ,,диванного експерта" здаватися більш розумнішим чим ти є насправді ,ти виглядаєш просто жалюгідно .... Зараз ти виглядаєш просто як та хвора на всю голову дитина з анекдоту, де батько стоячи з ним по коліна у морській воді намагається пояснити йому де море....А своіми рашистскими ,,толкованиями" Женевськоі Конвенціі дебілкувате можеш піти підтертись на своіх болотах підмосков'я .....
Стаття 109
З урахуванням положень третього абзацу цієї статті, сторони конфлікту зобов'язані, відповідно до першого абзацу наступної статті, відправляти на батьківщину тяжко хворих і тяжко поранених військовополонених, незалежно від їхнього звання та їхньої кількості, після того, як стан їхнього здоров'я буде доведено до такого, що дозволить перевезення.
Упродовж бойових дій сторони конфлікту намагаються за сприяння заінтересованих нейтральних держав організувати госпіталізацію в нейтральних країнах хворих та поранених військовополонених, про яких ідеться в другому абзаці наступної статті. Вони можуть, крім того, укладати угоди з метою репатріації( репатріація- це відправка на батьківщину) або інтернування в нейтральній країні здорових військовополонених, які вже тривалий час перебувають у полоні.
Жодний поранений або хворий військовополонений, придатний для репатріації відповідно до першого абзацу цієї статті, не може бути репатрійований під час бойових дій усупереч його бажанню.
Поскільки не уточняється термін "тривалий час", його можна трактувати довільно. Написано гранично ясно.
Стаття 6
На додаток до угод, чітко передбачених у https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#n63 статтях 10, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#n121 23, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#n144 28, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#n164 33, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#n269 60, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#n296 65, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#n301 66, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#n305 67, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#n320 72,https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#n325 73,https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#n335 75, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#n496 109, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#n500 110, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#n535 118, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#n542 119, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#n563 122 та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#n606 132, Високі Договірні Сторони можуть укладати інші спеціальні угоди з усіх питань, які, на їхню думку, доцільно врегулювати окремо. Жодна спеціальна угода не повинна ні погіршувати становища військовополонених, визначеного цією Конвенцією, ні обмежувати прав, які вона їм надає. (в тому числі права, наданому 117 статтею).
Військовополонені продовжують користуватися привілеями, що випливають з таких угод, доти, доки до них застосовується Конвенція, крім випадків, в яких зазначені або укладені пізніше угоди містять чіткі положення, що їй суперечать, а також крім випадків, в яких та чи та сторона конфлікту вжила стосовно них більш сприятливих заходів.
Таким чином, стаття 117 зберігає свою силу і для спеціальних угод по обміну, чи репатріації, чи передачі в нейтральні країни.
Ти й досі плутаєш два абсолютно різні правові механізми: репатріацію (повернення хворих/поранених під час війни) та обмін (політична домовленість сторін). Це ж те що я і хотів тобі пояснити останього разу, але сподівався що ти сам таки вмикнеш своі мізки і почитаєш. Але мабуть той вмикач в тебе вже давно зломаний....
Ще раз тобі пояснюю: Стаття 117 - це не про обмін: https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://zakon.rada.gov.ua/go/995_153&ved=2ahUKEwjl__Pdga-SAxX2mokEHVRvE2QQy_kOegQIBRAB&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw18-ogQtHaxGi8Jzuc-2k0h&ust=1769716470538000 Стаття 117 Третьої Женевської конвенції прямо говорить: ,,Жоден репатрійований не може бути використаний на дійсній військовій службі'' А хто такий репатрійований? Згідно зі статтями 109 та 110,-це важкопоранені та тяжкохворі, яких держава, що тримає в полоні, зобов'язана відправити додому через їхній стан здоров'я без жодних умов обміну.Обмін - це інше: Те, що відбувається зараз між Україною та рф, - це добровільний обмін полоненими, який не регулюється обмеженнями статті 117, якщо тільки це не було окремо прописано в угоді про обмін (чого в поточних реаліях немає). Дійшло таки чи ще ні? Чи й надалі будемо корчити з себе впевненного розумника?
Вся воя впевненість прямо пропорційна твоєму невігластву. І перш ніж братися щось комувсь пояснювати треба собі розумітися на цих речах. Розузумітися і робити вмгляд що розумієшся - це дві різні речі.Ти намагаєшся маніпулювати текстом Женевської конвенції, навіть не розуміючи різниці між гуманітарною репатріацією (ст. 109-110) та обміном за домовленістю сторін. Стаття 117 забороняє воювати лише тим, кого повернули через важкі каліцтва чи хвороби, бо їхнє повернення - це акт милосердя, а не політичний торг. Ті, хто повернувся за обміном, юридично залишаються військовослужбовцями. Перш ніж кидатися словами про "тупість" , навчися розрізняти юридичні терміни. Твоє "жахання" - це лише наслідок нездатності прочитати https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-117/commentary/2020&ved=2ahUKEwjl__Pdga-SAxX2mokEHVRvE2QQy_kOegQIBxAF&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw18-ogQtHaxGi8Jzuc-2k0h&ust=1769716470538000 коментарі МКЧХ до ст. 117, де чітко вказано межі цієї заборони. Держава діє в межах закону, а ти - в межах власних ілюзій. А я тобі привожу факти а не ілюзіі: В Украіні також діє закон про мобілізаційну підготовку, згідно з яким звільнені з полону мають право на звільнення в запас за власним бажанням, але це їхнє право, а не заборона Конвенції на службу.Міжнародне право не накладає жодних автоматичних санкцій на державу за повторне залучення обміняних бійців до служби, якщо вони придатні за станом здоров'я. Так само і в росіі. Тому і непоодинокі такі випадки з обох сторін коли колишні полонені, які були обміняні і повернуті, потрапляли в полон у другий а то і в третій раз...Чи може й це ти будеш заперечувати? І от я таки дійсно з жахом уявляю яким ти був військовим, якщо ти й досі не здатен зрозуміти прості речі,і заперечуєш очевидні факти, і не дай Боже б було комусь потрапити рід твоє командування.....А не дай тим паче Боже щоб ти десь опинився зараз командувати десь на фронті...Уявляю як би ти там накомандував....Ну як показує життя , таких довбнів на жаль ще залищилося багато, що до речі є і однією з причин СЗЧ у ЗСУ.... Навіть не так давно був випадок, коли ціла группа досвідчених американських бійців -добровольців покинула фронт і повернулася додому саме через нащих командирів -довб"*****.... Тепер я дійсно розумію чому це сталося....
Згідно з офіційним текстом Женевської конвенції на сайті Верховної Ради України, стаття 117 прямо забороняє повертати на службу лише репатрійованих осіб (хворих та поранених -тих, хто повернувся за станом здоров'я або через нейтральні країни)., які були репатрійовані (передані безпосередньо країні-походженню). Але більшість ******** повернень з юридичноі точки зору - це не класична "репатріація" за станом здоров'я, а двосторонній обмін полоненими. А це вже зовсім інша юридична трактовка і інший підхід. А тому Міжнародне право і не містить прямої заборони на подальшу службу для тих, хто був обміняний як "здоровий комбатант", якщо інше не прописано в окремих домовленостях між країнами. .І треба також не забувати і про закон України, і чітко розмежувати гуманітарне право (тобто те, що написано в Конвенції) та національне законодавство (те, як держава керує своїм військом ) В нашому правовому полі питання служби після полону регулює Закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Згідно з останніми змінами, звільнені з полону мають право на звільнення в запас, але можуть продовжувати службу за власним бажанням.Більше того, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та юристи проєкту ,,Юридична сотня'' неодноразово роз'яснювали, що статус "звільненого з полону" в Україні наразі не є автоматичною підставою для демобілізації чи заборони на службу.
Пропоную кожному залишитися при своїх думках щодо трактування, оскільки це питання наразі є предметом дискусій навіть серед професійних юристів та законодавців.. І вам всього найкращого...
Воїни ЗСУ, звільнені з полону, можуть повертатися на фронт, якщо за станом здоров'я (після лікування та реабілітації) вони придатні до служби. Це регулюється українським законодавством, яке не забороняє повторну участь у бойових діях, а також Женевською конвенцією. Женевська Конвенція про поводження з військовополоненими регулює обмін, але не містить прямої заборони на повторну участь звільнених у бойових діях, оскільки обмін часто є репатріацією, а не просто звільненням. Пояснити тобі пустоголовому чим відрізняється репатріація від простого звільнення? Боюся що твій курячий мозок тоді просто вибухне від перевантаження....
Ти не просто тупий невіглас який корче з себе розумного, а ще й звичайне рашистське гівно на палочці, від якого за милю смердить російським парашинським лайном... Бо тілька така істота може тут виригувати ці промосковські штампи і нарративи кремлівського агітпрому.А тому просто йди за курсом свого улюбленого російського корабля....
Скільки ще рашисти повинні вбити українців щоб українці перестали вірити московським виродкам що з ними можна домовитись про мир, дружбу і жувачку? Саме зараз в ОАЕ українці знову скачуть на граблях і вірять що з рашистами можна домовитись про перемир'я і процвітання. А буде все як завжди... Є така в українців погана риса, прощати ворогів і пригати по граблям а потім сотні років в рабстві співати сумних пісень про важку українську долю
Как спится командиру?!
Светлая память воинам!! 🫡🇺🇦
Только чтоб он чувствовал, что подыхает и кричал всё время. Наушники оденьте, чтоб его визг не слышать.
все-одно видадуть/обміняють назад в русню
і знову прийде прийде сюди "можєм павтаріть"