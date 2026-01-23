8 333 13

Бойцы 110-й ОМБр уничтожили колонну российских палачей из 64-й бригады армии РФ, которые убивали мирных жителей в Буче

Возмездие настигло тех, кто рассчитывал на безнаказанность. В зоне ответственности 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Силы обороны полностью разбили колонну российских оккупантов, состоявшую из военных преступников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео зафиксированы последствия провального штурма 64-й отдельной мотострелковой бригады 36-й армии РФ. Это именно те подразделения, которые весной 2022 года оккупировали Киевскую область, пытали и убивали мирных жителей в Буче.

Читайте: Оккупанты убили 358 гражданских в Буче, в мужчину стреляли не менее 16 раз за отказ выполнить приказ военного РФ, - Офис генпрокурора

Последствия "встречи" с украинскими защитниками:

  • Масштабная ликвидация: Поле засеяно телами уничтоженных захватчиков. В поле зрения камеры беспилотника — десятки ликвидированных оккупантов.

  • Уничтоженная техника: Вместе с живой силой сгорела и бронетехника, которой "бучанские палачи" пытались прорвать украинскую оборону.

  • Символическое наказание: Сегодня они горели десятками - вместе с техникой и уверенностью в собственной безнаказанности за преступления против человечности.

"На видео — уничтоженная часть колонны 64-й омсбр 36-й армии РФ. Те же подразделения, которые в 2022 году заходили в Бучу, пытали и убивали гражданских. Сегодня их штурм провалился", — говорится в сообщении к обнародованным кадрам.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите: СМИ установили российских хирургов, которые выжгли "Слава России" на теле украинского пленного. ФОТО

армия РФ (22640) Буча (459) военные преступления (1570) 110 отдельная механизированная бригада (144)
Топ комментарии
+14
вси РАШИСТИ КАТИ , а ГНИДИ Баканов Наумов Миндич галущенко ТАКИ САМИ ВБИВЦИ двушечка на Москву ЦЭ спонсорство ТЕРРОРУ
показать весь комментарий
23.01.2026 11:28 Ответить
+14
Відео рекомендовано для покращення настрою...
показать весь комментарий
23.01.2026 11:29 Ответить
+12
Слава нашим мужнім Воінам
за знищення кацапської
мразоти на нашій землі 👍🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
23.01.2026 11:46 Ответить
Філософія...
показать весь комментарий
23.01.2026 11:23 Ответить
так, заспокоює нерви..
показать весь комментарий
23.01.2026 11:36 Ответить
Гарненькі трупи, свіженькі, ще на пиках можна прочитати сліди страждань, нажаль не довгих
показать весь комментарий
23.01.2026 14:34 Ответить
На жаль коротеньке..
показать весь комментарий
23.01.2026 11:58 Ответить
Росіянці, дикий нарід.
Росіяни вчиняють вкрай звірячі вчинки, що аж звірі дивуються.
Росіян потрібно утримувати в зоопарках а не на людях.
показать весь комментарий
23.01.2026 11:34 Ответить
Відео для псіхологичної разгрузки.
показать весь комментарий
23.01.2026 11:35 Ответить
Нету ручек - нет конфетки💪🇺🇦😂
показать весь комментарий
23.01.2026 12:13 Ответить
Очікував кілометрову колону, ну хоча б метрів на сто, але і так нормально. Подяка нашим хлопцям!
показать весь комментарий
23.01.2026 13:10 Ответить
Слава Героїчним Силам Оборони України!
Слава Нації!
Люта смерть московитським виродкам!
❤️🖤💙💛
показать весь комментарий
23.01.2026 15:28 Ответить
Це відео бажано направити пропаГандону Соловьову і пропаГандонці Симоньян.
показать весь комментарий
24.01.2026 06:12 Ответить
 
 