Бойцы 110-й ОМБр уничтожили колонну российских палачей из 64-й бригады армии РФ, которые убивали мирных жителей в Буче

Возмездие настигло тех, кто рассчитывал на безнаказанность. В зоне ответственности 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Силы обороны полностью разбили колонну российских оккупантов, состоявшую из военных преступников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео зафиксированы последствия провального штурма 64-й отдельной мотострелковой бригады 36-й армии РФ. Это именно те подразделения, которые весной 2022 года оккупировали Киевскую область, пытали и убивали мирных жителей в Буче.

Читайте: Оккупанты убили 358 гражданских в Буче, в мужчину стреляли не менее 16 раз за отказ выполнить приказ военного РФ, - Офис генпрокурора

Последствия "встречи" с украинскими защитниками:

Масштабная ликвидация: Поле засеяно телами уничтоженных захватчиков. В поле зрения камеры беспилотника — десятки ликвидированных оккупантов.

Уничтоженная техника: Вместе с живой силой сгорела и бронетехника, которой "бучанские палачи" пытались прорвать украинскую оборону.

Символическое наказание: Сегодня они горели десятками - вместе с техникой и уверенностью в собственной безнаказанности за преступления против человечности.

"На видео — уничтоженная часть колонны 64-й омсбр 36-й армии РФ. Те же подразделения, которые в 2022 году заходили в Бучу, пытали и убивали гражданских. Сегодня их штурм провалился", — говорится в сообщении к обнародованным кадрам.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите: СМИ установили российских хирургов, которые выжгли "Слава России" на теле украинского пленного. ФОТО