Бойцы 110-й ОМБр уничтожили колонну российских палачей из 64-й бригады армии РФ, которые убивали мирных жителей в Буче
Возмездие настигло тех, кто рассчитывал на безнаказанность. В зоне ответственности 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Силы обороны полностью разбили колонну российских оккупантов, состоявшую из военных преступников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео зафиксированы последствия провального штурма 64-й отдельной мотострелковой бригады 36-й армии РФ. Это именно те подразделения, которые весной 2022 года оккупировали Киевскую область, пытали и убивали мирных жителей в Буче.
Последствия "встречи" с украинскими защитниками:
Масштабная ликвидация: Поле засеяно телами уничтоженных захватчиков. В поле зрения камеры беспилотника — десятки ликвидированных оккупантов.
Уничтоженная техника: Вместе с живой силой сгорела и бронетехника, которой "бучанские палачи" пытались прорвать украинскую оборону.
Символическое наказание: Сегодня они горели десятками - вместе с техникой и уверенностью в собственной безнаказанности за преступления против человечности.
"На видео — уничтоженная часть колонны 64-й омсбр 36-й армии РФ. Те же подразделения, которые в 2022 году заходили в Бучу, пытали и убивали гражданских. Сегодня их штурм провалился", — говорится в сообщении к обнародованным кадрам.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
