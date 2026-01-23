8 336 13

Бійці 110-ї ОМБр знищили колону російських катів із 64-ї бригади армії РФ, які вбивали цивільних у Бучі

Відплата наздогнала тих, хто розраховував на безкарність. У зоні відповідальності 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Сили оборони вщент розбили колону російських окупантів, що складалася з воєнних злочинців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовано наслідки провального штурму 64-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї армії РФ. Це саме ті підрозділи, які навесні 2022 року окупували Київщину, катували та вбивали мирних мешканців у Бучі.

Наслідки "зустрічі" з українськими захисниками:

  • Масштабна ліквідація: Поле засіяне тілами знищених загарбників. У полі зору камери безпілотника - десятки ліквідованих окупантів.

  • Знищена техніка: Разом із живою силою згоріла і бронетехніка, якою "бучанські кати" намагалися прорвати українську оборону.

  • Символічна кара: Сьогодні вони горіли десятками - разом із технікою та впевненістю у власній безкарності за злочини проти людяності.

"На відео — знищена частина колони 64-ї омсбр 36-ї армії рф. Ті самі підрозділи, що у 2022 році заходили в Бучу, катували й убивали цивільних. Сьогодні їхній штурм провалився", - йдеться у повідомленні до оприлюднених кадрів.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

вси РАШИСТИ КАТИ , а ГНИДИ Баканов Наумов Миндич галущенко ТАКИ САМИ ВБИВЦИ двушечка на Москву ЦЭ спонсорство ТЕРРОРУ
23.01.2026 11:28
Відео рекомендовано для покращення настрою...
23.01.2026 11:29
Слава нашим мужнім Воінам
за знищення кацапської
мразоти на нашій землі 👍🏼🙏🏼🙏🏼
23.01.2026 11:46
Філософія...
23.01.2026 11:23
Відео рекомендовано для покращення настрою...
23.01.2026 11:29
так, заспокоює нерви..
23.01.2026 11:36
Гарненькі трупи, свіженькі, ще на пиках можна прочитати сліди страждань, нажаль не довгих
23.01.2026 14:34
На жаль коротеньке..
23.01.2026 11:58
Росіянці, дикий нарід.
Росіяни вчиняють вкрай звірячі вчинки, що аж звірі дивуються.
Росіян потрібно утримувати в зоопарках а не на людях.
23.01.2026 11:34
Відео для псіхологичної разгрузки.
23.01.2026 11:35
23.01.2026 11:46
Нету ручек - нет конфетки💪🇺🇦😂
23.01.2026 12:13
Очікував кілометрову колону, ну хоча б метрів на сто, але і так нормально. Подяка нашим хлопцям!
23.01.2026 13:10
Слава Героїчним Силам Оборони України!
Слава Нації!
Люта смерть московитським виродкам!
❤️🖤💙💛
23.01.2026 15:28
Це відео бажано направити пропаГандону Соловьову і пропаГандонці Симоньян.
24.01.2026 06:12
 
 