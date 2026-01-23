Бійці 110-ї ОМБр знищили колону російських катів із 64-ї бригади армії РФ, які вбивали цивільних у Бучі

Відплата наздогнала тих, хто розраховував на безкарність. У зоні відповідальності 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Сили оборони вщент розбили колону російських окупантів, що складалася з воєнних злочинців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовано наслідки провального штурму 64-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї армії РФ. Це саме ті підрозділи, які навесні 2022 року окупували Київщину, катували та вбивали мирних мешканців у Бучі.

Наслідки "зустрічі" з українськими захисниками:

Масштабна ліквідація: Поле засіяне тілами знищених загарбників. У полі зору камери безпілотника - десятки ліквідованих окупантів.

Знищена техніка: Разом із живою силою згоріла і бронетехніка, якою "бучанські кати" намагалися прорвати українську оборону.

Символічна кара: Сьогодні вони горіли десятками - разом із технікою та впевненістю у власній безкарності за злочини проти людяності.

"На відео — знищена частина колони 64-ї омсбр 36-ї армії рф. Ті самі підрозділи, що у 2022 році заходили в Бучу, катували й убивали цивільних. Сьогодні їхній штурм провалився", - йдеться у повідомленні до оприлюднених кадрів.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

