Российский командир приговорен к 12 годам за пытки гражданских на Черниговщине
Черниговский районный суд вынес приговор военнослужащему вооруженных сил России Никите Желудкову, который в марте 2022 года во время пребывания на Черниговщине похитил и незаконно удерживал двух мирных жителей в подвале.
Об этом сообщает проект "Книги палачей украинского народа", информирует Цензор.НЕТ.
Оккупанта признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением и нарушении законов войны и заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.
Что известно о военном преступнике
По данным проекта, Желудков родился в Оренбургской области России. На момент преступления он в звании старшего лейтенанта занимал должность командира разведывательной роты 35-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ.
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, подразделение Желудкова в марте 2022 года находилось на оккупированной территории Черниговского района в составе батальонной тактической группы.
Преступная деятельность
Суд установил, что 17 марта 2022 года российские военные задержали двух мужчин из села Халявин, которые пешком шли в Чернигов за продуктами для своих семей. Оба были без оружия, в гражданской одежде и не имели никакого отношения к Вооруженным силам Украины
По команде Желудкова российские военные обыскали мужчин, а затем приказали им залезть на БМП. Пострадавшие запомнили командира как молодого мужчину 25-27 лет с табельным пистолетом, который отдавал приказы.
После этого оккупанты привезли похищенных в село Полуботки, где на улице Лесной находилось все их подразделение — около 20 человек. Там у мужчин по приказу Желудкова забрали мобильные телефоны и деньги, которые они взяли с собой на продукты, — 800 долларов и 10 000 гривен. Во время обыска захватчики угрожали расстрелом, а одного из мужчин заставили раздеться до футболки, хотя на улице был мороз.
Впоследствии по приказу Желудкова потерпевшим связали руки и завязали глаза и бросили в подвал частного домовладения на улице Лесной, где они провели трое суток — до 20 марта.
"В подвале низкий потолок не позволял разогнуться в полный рост, температура была ниже нуля, руки оставались связанными даже ночью. Мужчин не выпускали в туалет и за все время им только один раз дали немного воды и консервы", - говорится в сообщении.
20 марта оккупанты вывели обоих из подвала и отвезли в село Тереховка на "допрос", во время которого одному из потерпевших стреляли в ногу и голову и угрожали расстрелом.
На следующий день всех задержанных с завязанными глазами вывезли в поле и приказали лечь на землю, угрожая расстрелом.
Когда оккупанты уехали, потерпевшие смогли развязаться и добраться до Чернигова.
Приговор оккупанту
Следствие установило личность Желудкова через несколько месяцев после событий. Оба потерпевших независимо друг от друга опознали его по фотографиям во время следственных действий в марте 2025 года.
Информацию об участии Желудкова в преступлениях подтвердило ГУР Минобороны Украины, предоставив данные о его военной службе и пребывании в районе сел Халявин и Полуботки в марте 2022 года.
Суд признал Никиту Желудкова виновным по части 2 статьи 28, части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с гражданским населением и нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.
Срок отбывания наказания будет считаться со дня фактического задержания.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Однак це легше чим судити нашіх Держзлочинців, бо наші постійно відкуповуються
а вони, ті "судді" не подумали...що терорист желудков нікітка може взяти собі "українського адвоката" ванюшку баканаФФа і подати апеляцію та відсудити компенсації за наклеп...на руZZкую армію...