Российский командир приговорен к 12 годам за пытки гражданских на Черниговщине

Вынесен приговор оккупанту, который издевался над жителями Черниговской области

Черниговский районный суд вынес приговор военнослужащему вооруженных сил России Никите Желудкову, который в марте 2022 года во время пребывания на Черниговщине похитил и незаконно удерживал двух мирных жителей в подвале.

Об этом сообщает проект "Книги палачей украинского народа", информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанта признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением и нарушении законов войны и заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

Что известно о военном преступнике

По данным проекта, Желудков родился в Оренбургской области России. На момент преступления он в звании старшего лейтенанта занимал должность командира разведывательной роты 35-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, подразделение Желудкова в марте 2022 года находилось на оккупированной территории Черниговского района в составе батальонной тактической группы.

Читайте также: Российский командир приговорен к 12 годам тюрьмы за изнасилование в Киевской области

Преступная деятельность

Суд установил, что 17 марта 2022 года российские военные задержали двух мужчин из села Халявин, которые пешком шли в Чернигов за продуктами для своих семей. Оба были без оружия, в гражданской одежде и не имели никакого отношения к Вооруженным силам Украины

По команде Желудкова российские военные обыскали мужчин, а затем приказали им залезть на БМП. Пострадавшие запомнили командира как молодого мужчину 25-27 лет с табельным пистолетом, который отдавал приказы.

После этого оккупанты привезли похищенных в село Полуботки, где на улице Лесной находилось все их подразделение — около 20 человек. Там у мужчин по приказу Желудкова забрали мобильные телефоны и деньги, которые они взяли с собой на продукты, — 800 долларов и 10 000 гривен. Во время обыска захватчики угрожали расстрелом, а одного из мужчин заставили раздеться до футболки, хотя на улице был мороз.

Впоследствии по приказу Желудкова потерпевшим связали руки и завязали глаза и бросили в подвал частного домовладения на улице Лесной, где они провели трое суток — до 20 марта.

"В подвале низкий потолок не позволял разогнуться в полный рост, температура была ниже нуля, руки оставались связанными даже ночью. Мужчин не выпускали в туалет и за все время им только один раз дали немного воды и консервы", - говорится в сообщении. 

20 марта оккупанты вывели обоих из подвала и отвезли в село Тереховка на "допрос", во время которого одному из потерпевших стреляли в ногу и голову и угрожали расстрелом.

На следующий день всех задержанных с завязанными глазами вывезли в поле и приказали лечь на землю, угрожая расстрелом.

Когда оккупанты уехали, потерпевшие смогли развязаться и добраться до Чернигова.

Читайте также: Впервые в Украине пожизненный приговор получил рашист, расстрелявший пленного воина ВСУ, - СБУ

Приговор оккупанту

Следствие установило личность Желудкова через несколько месяцев после событий. Оба потерпевших независимо друг от друга опознали его по фотографиям во время следственных действий в марте 2025 года.

Информацию об участии Желудкова в преступлениях подтвердило ГУР Минобороны Украины, предоставив данные о его военной службе и пребывании в районе сел Халявин и Полуботки в марте 2022 года.

Суд признал Никиту Желудкова виновным по части 2 статьи 28, части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с гражданским населением и нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

Срок отбывания наказания будет считаться со дня фактического задержания.

Смотрите также: ГУР перехватило приказ рашиста убивать военнопленных ВСУ: "Никого в плен не берем. Всех надо разъ#б#ть нах#й, уничтожить". АУДИО

приговор (1308) пытки (896) военные преступления (1548) Черниговская область (1473)
Топ комментарии
+5
Брєд. Таких треба вносити в розстрільні списки. А вироки виконувати без строку давності.
12.01.2026 18:19 Ответить
+3
Шановна редакція. Зазначайте будьласка в заголовку "заочно". Шоб я це лайно не відкривав. Дякую.
12.01.2026 18:27 Ответить
+2
Він зараз дуже переживає, навіщо ця комедія, якщо Зеленський підпише акт трампанутого і ху...ло, точніше навпаки, то там обов'язково буде пункт припинення переслідування всіх військових злочинців.
Однак це легше чим судити нашіх Держзлочинців, бо наші постійно відкуповуються
12.01.2026 18:28 Ответить
Заочно чого не розстріляли?
12.01.2026 18:15 Ответить
Брєд. Таких треба вносити в розстрільні списки. А вироки виконувати без строку давності.
12.01.2026 18:19 Ответить
А він хоч взнає про те шо він засуджений? Ну хіба шо пошлють на єсвьєо та здохне...
12.01.2026 18:20 Ответить
заочно буде вiдбувати покарання.
12.01.2026 18:22 Ответить
12 рокiв годувати кацапа, який катував украiнцiв?
12.01.2026 18:21 Ответить
Ну , якщо заочно , то судді молодці , трудяться .
12.01.2026 18:23 Ответить
Вирішили на самокаті зекономити...
12.01.2026 18:25 Ответить
Шановна редакція. Зазначайте будьласка в заголовку "заочно". Шоб я це лайно не відкривав. Дякую.
12.01.2026 18:27 Ответить
Він зараз дуже переживає, навіщо ця комедія, якщо Зеленський підпише акт трампанутого і ху...ло, точніше навпаки, то там обов'язково буде пункт припинення переслідування всіх військових злочинців.
Однак це легше чим судити нашіх Держзлочинців, бо наші постійно відкуповуються
12.01.2026 18:28 Ответить
Это мурло теперь будет в списках Интерпола. Теперь, когда оно поедет на шопинг в Милан, его задержат...
12.01.2026 18:38 Ответить
Самий сміливий український суд який виносить виключно заочні вироки .
12.01.2026 18:40 Ответить
українські "судді" ДУЖЕ оперативно "працюють"...щоб заробити собі пенсію по-інвалідності 150-200000 гривень в 35-40 років та здристнути в....

а вони, ті "судді" не подумали...що терорист желудков нікітка може взяти собі "українського адвоката" ванюшку баканаФФа і подати апеляцію та відсудити компенсації за наклеп...на руZZкую армію...
12.01.2026 19:05 Ответить
Суворі українські дядьки ходять в лавку за хлібом і ковбасою з тисячею доларів в кишені. . А серйозно, то цей покидьок кацапський просто їх пограбував під виглядом боротьби з партизанами. Добре хоч не вбили.
12.01.2026 18:58 Ответить
 
 