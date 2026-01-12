Российский командир приговорен к 12 годам за пытки гражданских на Черниговщине

Черниговский районный суд вынес приговор военнослужащему вооруженных сил России Никите Желудкову, который в марте 2022 года во время пребывания на Черниговщине похитил и незаконно удерживал двух мирных жителей в подвале.

Об этом сообщает проект "Книги палачей украинского народа", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Оккупанта признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением и нарушении законов войны и заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

Что известно о военном преступнике

По данным проекта, Желудков родился в Оренбургской области России. На момент преступления он в звании старшего лейтенанта занимал должность командира разведывательной роты 35-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, подразделение Желудкова в марте 2022 года находилось на оккупированной территории Черниговского района в составе батальонной тактической группы.

Читайте также: Российский командир приговорен к 12 годам тюрьмы за изнасилование в Киевской области

Преступная деятельность

Суд установил, что 17 марта 2022 года российские военные задержали двух мужчин из села Халявин, которые пешком шли в Чернигов за продуктами для своих семей. Оба были без оружия, в гражданской одежде и не имели никакого отношения к Вооруженным силам Украины

По команде Желудкова российские военные обыскали мужчин, а затем приказали им залезть на БМП. Пострадавшие запомнили командира как молодого мужчину 25-27 лет с табельным пистолетом, который отдавал приказы.

После этого оккупанты привезли похищенных в село Полуботки, где на улице Лесной находилось все их подразделение — около 20 человек. Там у мужчин по приказу Желудкова забрали мобильные телефоны и деньги, которые они взяли с собой на продукты, — 800 долларов и 10 000 гривен. Во время обыска захватчики угрожали расстрелом, а одного из мужчин заставили раздеться до футболки, хотя на улице был мороз.

Впоследствии по приказу Желудкова потерпевшим связали руки и завязали глаза и бросили в подвал частного домовладения на улице Лесной, где они провели трое суток — до 20 марта.

"В подвале низкий потолок не позволял разогнуться в полный рост, температура была ниже нуля, руки оставались связанными даже ночью. Мужчин не выпускали в туалет и за все время им только один раз дали немного воды и консервы", - говорится в сообщении.

20 марта оккупанты вывели обоих из подвала и отвезли в село Тереховка на "допрос", во время которого одному из потерпевших стреляли в ногу и голову и угрожали расстрелом.

На следующий день всех задержанных с завязанными глазами вывезли в поле и приказали лечь на землю, угрожая расстрелом.

Когда оккупанты уехали, потерпевшие смогли развязаться и добраться до Чернигова.

Читайте также: Впервые в Украине пожизненный приговор получил рашист, расстрелявший пленного воина ВСУ, - СБУ

Приговор оккупанту

Следствие установило личность Желудкова через несколько месяцев после событий. Оба потерпевших независимо друг от друга опознали его по фотографиям во время следственных действий в марте 2025 года.

Информацию об участии Желудкова в преступлениях подтвердило ГУР Минобороны Украины, предоставив данные о его военной службе и пребывании в районе сел Халявин и Полуботки в марте 2022 года.

Суд признал Никиту Желудкова виновным по части 2 статьи 28, части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с гражданским населением и нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

Срок отбывания наказания будет считаться со дня фактического задержания.

Смотрите также: ГУР перехватило приказ рашиста убивать военнопленных ВСУ: "Никого в плен не берем. Всех надо разъ#б#ть нах#й, уничтожить". АУДИО