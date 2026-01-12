Російського командира засуджено до 12 років за катування цивільних на Чернігівщині

Чернігівський районний суд виніс вирок військовослужбовцю збройних сил Росії Микиті Желудкову, який у березні 2022 року під час перебування в Чернігівській області, викрав і незаконно утримував двох мирних жителів у підвалі.

Про це повідомляє проєкт "Книги катів українського народу", інформує Цензор.НЕТ.

Окупанта визнали винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням та порушенні законів війни й заочно засудили до 12 років позбавлення волі.

Що відомо про воєнного злочинця

За даними проєкту, Желудков народився в Оренбурзької області Росії. На момент злочину він у званні старшого лейтенанта обіймав посаду командира розвідувальної роти 35-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, підрозділ Желудкова у березні 2022 року перебував на окупованій території Чернігівського району в складі батальйонної тактичної групи.

Злочинна діяльність

Суд встановив, що 17 березня 2022 року російські військові затримали двох чоловіків з села Халявин, які пішки йшли до Чернігова по продукти для своїх родин. Обоє були без зброї, у цивільному одязі й не мали жодного стосунку до Збройних Сил України

За командою Желудкова російські військові обшукали чоловіків, а потім наказали їм залізти на БМП. Постраждалі запам'ятали командира як молодого чоловіка 25-27 років із табельним пістолетом, який віддавав накази.

Після цього окупанти привезли викрадених до села Полуботки, де на вулиці Лісовій перебував весь їхній підрозділ — близько 20 осіб. Там у чоловіків за наказом Желудкова забрали мобільні телефони і гроші, які вони взяли з собою на продукти, - 800 доларів і 10 000 гривень. Під час обшуку загарбники погрожували розстрілом, а одного з чоловіків змусили роздягнутися до футболки, хоча на вулиці був мороз.

Згодом за наказом Желудкова потерпілим зв'язали руки та зав'язали очі й кинули до підвалу приватного домоволодіння на вулиці Лісовій, де вони провели три доби — до 20 березня.

"У підвалі низька стеля не давала змоги розігнутися в повний зріст, температура була нижче нуля, руки залишалися зв'язаними навіть уночі. Чоловіків не випускали в туалет і за весь час їм лише один раз дали трохи води та консерви", - йдеться у повідомленні.

20 березня окупанти вивели обох з підвалу і повезли до села Терехівка на "допит", під час якого одному з потерпілих стріляли біля ноги й голови й погрожували розстрілом.

Наступного дня всіх затриманих із зав'язаними очима вивезли в поле й наказали лягти на землю, погрожуючи розстрілом.

Коли окупанти поїхали, потерпілі змогли розв'язатися та дістатися Чернігова.

Вирок окупанту

Слідство встановило особу Желудкова через кілька місяців після подій. Обидва потерпілі незалежно один від одного впізнали його за фотографіями під час слідчих дій у березні 2025 року.

Інформацію про участь Желудкова в злочинах підтвердило ГУР Міноборони України, надавши дані про його військову службу та перебування в районі сіл Халявин і Полуботки в березні 2022 року.

Суд визнав Микиту Желудкова винним за частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням та порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Його заочно засудили до 12 років позбавлення волі.

Термін відбування покарання буде рахуватися з дня фактичного затримання.

