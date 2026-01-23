Зізнання полоненого рашиста, який розстріляв 9 українських військовополонених на Курщині

Служба безпеки України зібрала беззаперечну доказову базу та отримала зізнання від військовослужбовця ЗС РФ, який вчинив жорстоку страту українських захисників. Як повідомляє Цензор.НЕТ, воєнним злочинцем виявився боєць сумнозвісної 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ Сергій Скобєлєв.

Слідством встановлено, що у жовтні 2024 року Скобєлєв очолював штурмову групу під час боїв у Курській області. Після зіткнення окупантам вдалося взяти у полон дев’ятьох українських воїнів.

Подробиці воєнного злочину:

Підступність: Полонених змусили роздягнутися та лягти на землю. Щоб придушити спротив, росіяни збрехали українцям, обіцяючи відправку на обмін.

Страта: Виконуючи наказ командира, Скобєлєв разом зі спільником розстріляв усіх дев’ятьох полонених із табельної зброї.

Мародерство: Після вбивства загарбники привласнили мобільні телефони та рації загиблих.

Справедливість наздогнала злочинця швидко - вже через тиждень після страти Скобєлєв сам потрапив у полон до Сил оборони України. Хоча спочатку він намагався приховати свою участь у воєнному злочині, контррозвідники СБУ зібрали достатньо доказів (зокрема свідчення та дані з технічних засобів), щоб змусити його визнати провину.

"Вчинений злочин є тяжким порушенням Женевської конвенції. Зловмисник понесе суворе покарання згідно з нормами міжнародного та українського права", - зазначають у СБУ.

Наразі окупанту готується повідомлення про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Розслідування щодо встановлення особи його спільника та командира, який віддав наказ, триває.

