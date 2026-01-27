Рашисти у Грабовському на Сумщині вбили дронами двох цивільних, які намагалися вийти з окупації

27 січня російські загарбники цілеспрямовано вбили за допомогою FPV-дронів двох цивільних мешканців у районі тимчасово окупованого села Грабовське Сумської області. Чоловік та жінка намагалися на санчатах евакуюватися у безпечне місце.

Про це повідомив 14 армійський корпус, передає Цензор.НЕТ.

  • Зазначимо, що раніше відео з воєнним злочином росіян на Сумщині опублікувала журналістка ТСН Юлія Кирієнко.

Що відомо?

За даними корпусу, маршрут цивільних був відомий українським військовослужбовцям, які координували їхню евакуацію.

"Російські оператори FPV-дронів свідомо та цілеспрямовано атакували беззбройних цивільних. Перший удар був нанесений по жінці, що призвело до її миттєвої загибелі. Другий удар –– по пораненому чоловіку, який перебував поруч із тілом загиблої", - йдеться у дописі.

У корпусі наголосили, що цей воєнний злочин українські захисники зафіксували на відео: на ньому видно, що у зоні ураження немає жодних військових об'єктів або осіб. Також на відео показано, що цивільні не мали військової форми, пересувалися повільно та використовували санчата для перевезення.

Дії окупантів мають усі означи цілеспрямованого убивства мирних жителів, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

"Цей випадок не є поодиноким. Систематичне використання FPV-дронів та інших засобів ураження проти цивільних осіб, які намагаються покинути окуповані території, стало частиною російської тактики на Сумському напрямку у 2025–2026 роках", - зауважили у корпусі.

Відтак військові закликали міжнародні організації зафіксувати цей воєнний злочин, терміново розслідувати його та притягнути до відповідальності винних.

русня саме кончене біосміття яка колись жило на цій планеті
27.01.2026 18:03
12 років війни -
- кордон толком не укріплений (хоча на папері - все гаразд)
- військові , що там служать - почуваються , як на курорті - бухають не ховаючись
- місцевих "ждуни" безконтрольні ..
- взаємодія і координація відсутні - місяць як жменя кацапів влізла в Грабовське й досі їх не можуть вибити .
І ніхто за це не покараний !
П.С - і по новинах , про це - ноль інфи ... нікому не цікаво ?
27.01.2026 18:03
Не сійте паніку, бо інвестори не зайдуть в Україну, казав зеленський з аброхамієм і шмигалем….. А воно он, як тепер неловко їм в очі дивитися Українцям!! Все по закордонах ошиваються/переховуються!!! Там і тепло і електрика є, і ****** не долітає!! Данилов з умеровим і гончаруком, можуть засвідчити!! Данилов, коліром своїх штанів та ісподнього, сигналізував Українцям …
27.01.2026 18:05
тобто частина сумщини теж окупована
27.01.2026 17:58
Перше село окуповане рік тому.
27.01.2026 19:33
Цього ніхто не приховує, а Грабовське і російське старосілля було колись фактично одне село, вони примусово із старосілля всії виселили, і можуть спокійно контролювати Грабовське, бо в ньому і досі живуть цивільні, як і в Юнаківці, Ворожбі, Боярах і багатьох інших селах біля нуля
28.01.2026 09:12
27.01.2026 18:03
А Сирійці, самостійно з отими «місцевих "ждуни" безконтрольні» розбираються, лише одною вірьовкою!!! Це тільки в Україні, з 2014 року одні страждання та смерть від ждунів=коригувальників, та СПОДІВАННЯ, що хтось їх покарає, зеленський-єрмак-татаров, чи оті, з ДБР або ГПУ!!!
27.01.2026 18:10
Що, прямо в Австрії сирійці розбираються "з ждунами однією мотузкою"?
27.01.2026 18:27
А ти Павло, чи отой - павєл??
27.01.2026 18:40
Такі жменьки вже два десятка сіл захопили а в Сумах на Курскій колючку понатягували ( мабуть від таких жменьок)
27.01.2026 19:38
повторюю - і всім пофігу !
Артюх , до того , дерибанив бабло на будівництві "укріплень" - схоже і теперішній робить теж саме ...
27.01.2026 19:40
головне що хуже не стало, ти ж за це галасував і агітував що взагалі ніяк не забути і не пробачити
27.01.2026 20:52
Галасуєш тут тільки ти ...
28.01.2026 00:19
вважаю що для таких переконаних зебілів у випадку складної ситуації має приїздити екіпаж швидкої допомоги з єрмаком
і тільки так
бо ж ви не обучаємі
28.01.2026 09:00
Ти про відвід військ забув сказати, про розмінування і туристичні шатли.
Чи не захотів?
27.01.2026 20:49
Курот це під Куп'янськом (якщо проводити з вашої позицію аналогію), а там жопа бо там концентрація СОУ в рази менша, люди на СПШках без підтримки по кілька тижнів сидять. Ось рахуйте що Ви сказали що наші в Куп'янську на курорті. І бухають до речі скрізь, так що нічого критикувати не знаючи реального стану справ. А місцеві заручники ситуації, багатьом їхати нікуди, і ніяк.
Про надають житло і т.д. - брехня. Це можно легко перевірити, давайте так кидаєте все своє майно, і з тим що можете нести (без авто) переїжджаєте в інше місто, що б показати як треба робити, будь яка відмовка доказує, що Ви потенційний "ждун".
28.01.2026 09:21
Ви були на "курорті під Куп'янском" ? А де саме ?
28.01.2026 13:56
Я був на "курортах" в Садках, Рижівці, Микитському, Лукашовці, Грабовському, Тростянці, Лебедині. Я так розумію ви відпочивали в Грабовському, то знаєте де "полтіна"? Чи де хата Семенників, магазин "Школи"?
29.01.2026 08:30
Червоне на білому снігу! Це не "чорний квадрат" - це життя і реалії війни...
27.01.2026 18:17
Виродки рашистські. З ким ви переговори ведете і хочете щось підписати? З вбивцями і маніяками?
27.01.2026 19:31
