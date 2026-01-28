Российские БпЛА ударили по монастырю и жилому дому в Одессе

Вечером 28 января в Одессе прогремела серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, город подвергся атаке российских ударных беспилотников.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Атака БпЛА и последствия

По данным мониторинговых каналов, враг применил дроны-камикадзе. В 23:56 в Одессе объявили отбой воздушной тревоги.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в Киевском районе зафиксировано попадание БпЛА по территории православного монастыря, в результате чего возник пожар.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Обновленная информация

В 00:56 Олег Кипер сообщил о попадании БпЛА в частный жилой дом. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Идет оценка состояния строения и ликвидация последствий.

Ранее мы сообщали, что почти 60 вражеских обстрелов за сутки зафиксировано на Сумщине.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Читайте также: Удар РФ по Одессе: 28 января - день траура