Российские БпЛА ударили по монастырю и жилому дому в Одессе
Вечером 28 января в Одессе прогремела серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, город подвергся атаке российских ударных беспилотников.
Атака БпЛА и последствия
По данным мониторинговых каналов, враг применил дроны-камикадзе. В 23:56 в Одессе объявили отбой воздушной тревоги.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в Киевском районе зафиксировано попадание БпЛА по территории православного монастыря, в результате чего возник пожар.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Обновленная информация
В 00:56 Олег Кипер сообщил о попадании БпЛА в частный жилой дом. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Идет оценка состояния строения и ликвидация последствий.
- Ранее мы сообщали, что почти 60 вражеских обстрелов за сутки зафиксировано на Сумщине.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там ТАКИЙ рпц-й гнидник, що просм@рділо усю навкруги
хутін РПЦ в Україні
на завтра монахи мають осанну йому заспівати на заутреній
.