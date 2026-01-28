Новости Атака беспилотников на Одессу
2 316 9

Российские БпЛА ударили по монастырю и жилому дому в Одессе

Россияне увеличивают количество атакующих БПЛА

Вечером 28 января в Одессе прогремела серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, город подвергся атаке российских ударных беспилотников.

Атака БпЛА и последствия 

По данным мониторинговых каналов, враг применил дроны-камикадзе. В 23:56 в Одессе объявили отбой воздушной тревоги.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в Киевском районе зафиксировано попадание БпЛА по территории православного монастыря, в результате чего возник пожар.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Обновленная информация

В 00:56 Олег Кипер сообщил о попадании БпЛА в частный жилой дом. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Идет оценка состояния строения и ликвидация последствий.

беспилотник Одесса атака Шахед
москва коли під атакою буде?
28.01.2026 00:34 Ответить
обов'язково буде але не з існуючою зешоблою.
28.01.2026 09:58 Ответить
Русняве рпцшне кубло відремонтують на пожертви, як і собор.
28.01.2026 00:48 Ответить
Чесно кажучи хоч одна позитивна новина)
Там ТАКИЙ рпц-й гнидник, що просм@рділо усю навкруги
28.01.2026 00:52 Ответить
"бьёт, значит любит"
хутін РПЦ в Україні
на завтра монахи мають осанну йому заспівати на заутреній

.
28.01.2026 01:56 Ответить
Сирському болить не за Україну
28.01.2026 09:03 Ответить
Там виявляється ще "кізяча братство" проживає..2м мордовороти...де СБУ? і де ТЦК
28.01.2026 09:05 Ответить
 
 