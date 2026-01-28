Російські БпЛА вдарили по монастирю та житловому будинку в Одесі
Ввечері 28 січня в Одесі пролунала серія вибухів на тлі оголошеної повітряної тривоги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, місто перебувало під атакою російських ударних безпілотників.
Атака БпЛА та наслідки
За даними моніторингових каналів, ворог застосував дрони-камікадзе. О 23:56 в Одесі оголосили відбій повітряної тривоги.
Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що в Київському районі зафіксовано влучання БпЛА по території православного монастиря, внаслідок чого виникла пожежа.
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.
Оновлена інформація
О 00:56 - Олег Кіпер повідомив, про влучання БпЛА в приватний житловий будинок. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Триває оцінка стану будівлі та ліквідація наслідків.
Раніше ми повідомляли, що майже 60 ворожих обстрілів за добу зафіксовано на Сумщині.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Там ТАКИЙ рпц-й гнидник, що просм@рділо усю навкруги
