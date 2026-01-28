Новини Атака безпілотників на Одесу
Російські БпЛА вдарили по монастирю та житловому будинку в Одесі

Росіяни збільшують кількість БпЛА, що атакують

Ввечері 28 січня в Одесі пролунала серія вибухів на тлі оголошеної повітряної тривоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місто перебувало під атакою російських ударних безпілотників.

Атака БпЛА та наслідки

За даними моніторингових каналів, ворог застосував дрони-камікадзе. О 23:56 в Одесі оголосили відбій повітряної тривоги.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що в Київському районі зафіксовано влучання БпЛА по території православного монастиря, внаслідок чого виникла пожежа.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Оновлена інформація

О 00:56 -  Олег Кіпер повідомив, про влучання БпЛА в приватний житловий будинок. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Триває оцінка стану будівлі та ліквідація наслідків.

москва коли під атакою буде?
28.01.2026 00:34 Відповісти
обов'язково буде але не з існуючою зешоблою.
28.01.2026 09:58 Відповісти
Русняве рпцшне кубло відремонтують на пожертви, як і собор.
28.01.2026 00:48 Відповісти
Чесно кажучи хоч одна позитивна новина)
Там ТАКИЙ рпц-й гнидник, що просм@рділо усю навкруги
28.01.2026 00:52 Відповісти
"бьёт, значит любит"
хутін РПЦ в Україні
на завтра монахи мають осанну йому заспівати на заутреній

.
28.01.2026 01:56 Відповісти
Сирському болить не за Україну
28.01.2026 09:03 Відповісти
Там виявляється ще "кізяча братство" проживає..2м мордовороти...де СБУ? і де ТЦК
28.01.2026 09:05 Відповісти
 
 