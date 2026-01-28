Російські БпЛА вдарили по монастирю та житловому будинку в Одесі

Ввечері 28 січня в Одесі пролунала серія вибухів на тлі оголошеної повітряної тривоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місто перебувало під атакою російських ударних безпілотників.

Атака БпЛА та наслідки

За даними моніторингових каналів, ворог застосував дрони-камікадзе. О 23:56 в Одесі оголосили відбій повітряної тривоги.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що в Київському районі зафіксовано влучання БпЛА по території православного монастиря, внаслідок чого виникла пожежа.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Оновлена інформація

О 00:56 - Олег Кіпер повідомив, про влучання БпЛА в приватний житловий будинок. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Триває оцінка стану будівлі та ліквідація наслідків.

