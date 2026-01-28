Более 40 общественных организаций и СМИ требуют отменить приказ об участии Шевчука в комиссии по отбору САП, - заявление

Более 40 общественных организаций и СМИ выступили с совместным заявлением к Генеральному прокурору Украины с требованием отменить приказ о включении адвоката Алексея Шевчука в состав конкурсной комиссии по отбору руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Неделю назад общество узнало о включении адвоката Алексея Шевчука в состав комиссии, которая будет осуществлять отбор кандидатов на ключевые должности в САП. Несмотря на волну возмущения - реакции ноль. Поэтому ЦПК и десятки общественных организаций и СМИ обратились к Генеральному прокурору Руслану Кравченко с открытым заявлением", - говорится в сообщении.

ЗАЯВЛЕНИЕ

"Мы, представители общественных организаций и общественность, подписавшиеся ниже, обращаемся к Генеральному прокурору в связи с решением о включении адвоката Алексея Шевчука в состав Конкурсной комиссии, которая будет осуществлять отбор кандидатов на вакантные административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (далее - Комиссия).

Так, Национальная ассоциация адвокатов Украины сообщила, что приказом № 405 от 23 декабря 2025 года был определен состав Конкурсной комиссии, в который непосредственным решением Генерального прокурора был включен Алексей Шевчук.

Ряд общественных организаций и деятелей уже призвал Генерального прокурора отменить приказ о назначении Шевчука в Комиссию. Однако Генеральный прокурор до сих пор не ответил ни на одно из таких публичных обращений.

Требования закона к членам Конкурсной комиссии являются императивными: в соответствии с Законом Украины "О прокуратуре" членами Конкурсной комиссии должны быть лица, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, добропорядочные, а также отвечающие требованиям относительно надлежащего профессионального опыта. Несмотря на то, что абзац 4 части третьей статьи 29-1 Закона предусматривает возможность определения членов Конкурсной комиссии Генеральным прокурором в случае представления Советом прокуроров недостаточного количества кандидатов, это не отменяет и не ослабляет требования относительно добропорядочности и безупречной репутации кандидатов в члены Комиссии.

Мы считаем, что ряд публично известных фактов ставит под обоснованное сомнение соответствие Алексея Шевчука требованиям закона к члену Конкурсной комиссии:

Конкурсные процедуры отбора руководства САП должны быть не только формально законными, но и бесспорно легитимными в глазах общества и международных партнеров Украины. Включение в Конкурсную комиссию лица, в отношении которого имеются вышеуказанные репутационные и дисциплинарные обстоятельства, создает риски дискредитации самой Конкурсной комиссии и ее решений, снижения доверия к процедуре отбора руководства САП, а также ослабления способности САП как ключевой институции антикоррупционной системы.

Учитывая изложенное, а также руководствуясь требованиями Закона Украины "О прокуратуре", требуем от Генерального прокурора Руслана Кравченко:

1. Привести состав Конкурсной комиссии в соответствие с требованиями Закона, обеспечив безусловное соблюдение критерия добропорядочности, безупречной деловой репутации и общественного авторитета ее членов.

2. Отменить приказ в части определения Алексея Шевчука членом Конкурсной комиссии и определить замену, которая будет соответствовать требованиям Закона.

Считаем, что незамедлительное реагирование на эту ситуацию необходимо для сохранения доверия к конкурсным процедурам, защиты независимости САП и обеспечения надлежащего функционирования антикоррупционной инфраструктуры Украины".

Заявление подписали более 40 общественных организаций, инициатив и СМИ, в частности Центр противодействия коррупции, Transparency International Ukraine, Рух ЧЕСНО, Bihus.Info, NGL.media, "Слідство.Інфо", "Четверта влада", а также несколько общественных деятелей и военнослужащих.

Что предшествовало?

Генеральный прокурор Руслан Кравченко делегировал в Комиссию по избранию кандидатов на топ-должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) адвоката Алексея Шевчука, защищавшего Илью Киву.