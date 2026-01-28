Более 40 общественных организаций и СМИ требуют отменить приказ об участии Шевчука в комиссии по отбору САП, - заявление
Более 40 общественных организаций и СМИ выступили с совместным заявлением к Генеральному прокурору Украины с требованием отменить приказ о включении адвоката Алексея Шевчука в состав конкурсной комиссии по отбору руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на заявление.
ЦПК, ОО и СМИ обратились к Генпрокурору
"Неделю назад общество узнало о включении адвоката Алексея Шевчука в состав комиссии, которая будет осуществлять отбор кандидатов на ключевые должности в САП. Несмотря на волну возмущения - реакции ноль. Поэтому ЦПК и десятки общественных организаций и СМИ обратились к Генеральному прокурору Руслану Кравченко с открытым заявлением", - говорится в сообщении.
ЗАЯВЛЕНИЕ
"Мы, представители общественных организаций и общественность, подписавшиеся ниже, обращаемся к Генеральному прокурору в связи с решением о включении адвоката Алексея Шевчука в состав Конкурсной комиссии, которая будет осуществлять отбор кандидатов на вакантные административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (далее - Комиссия).
Так, Национальная ассоциация адвокатов Украины сообщила, что приказом № 405 от 23 декабря 2025 года был определен состав Конкурсной комиссии, в который непосредственным решением Генерального прокурора был включен Алексей Шевчук.
Ряд общественных организаций и деятелей уже призвал Генерального прокурора отменить приказ о назначении Шевчука в Комиссию. Однако Генеральный прокурор до сих пор не ответил ни на одно из таких публичных обращений.
Требования закона к членам Конкурсной комиссии являются императивными: в соответствии с Законом Украины "О прокуратуре" членами Конкурсной комиссии должны быть лица, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, добропорядочные, а также отвечающие требованиям относительно надлежащего профессионального опыта. Несмотря на то, что абзац 4 части третьей статьи 29-1 Закона предусматривает возможность определения членов Конкурсной комиссии Генеральным прокурором в случае представления Советом прокуроров недостаточного количества кандидатов, это не отменяет и не ослабляет требования относительно добропорядочности и безупречной репутации кандидатов в члены Комиссии.
Мы считаем, что ряд публично известных фактов ставит под обоснованное сомнение соответствие Алексея Шевчука требованиям закона к члену Конкурсной комиссии:
- Алексей Шевчук фигурировал в журналистских расследованиях о переправке более 200 мужчин призывного возраста за границу через злоупотребление системой "Шлях", по факту чего Национальная полиция начала уголовное производство;
- Алексея Шевчука неоднократно лишали права и приостанавливали право на занятие адвокатской деятельностью за грубые нарушения этики, в частности за публичные оскорбления коллег и ветеранов. Так, в частности, NGL.media сообщало, что 19 декабря 2023 года КДКА Киевской области приняла решение о лишении Алексея Шевчука права заниматься адвокатской деятельностью из-за нарушения правил адвокатской этики; также отмечено, что в феврале 2023 года действие его свидетельства уже приостанавливалось на три месяца в связи с оскорбительным сообщением о ветеране и адвокате Маси Найеме. Решение КДКА Киевской области было отменено в феврале 2024 года по чисто формальным основаниям;
- Поддержка Алексеем Шевчуком "диктаторских законов 16 января" и ведение авторской программы на канале, связанном с Виктором Медведчуком, свидетельствует о его недобросовестной публичной репутации и медийно-политическом бэкграунде;
- Этический совет в 2023 году официально установил несоответствие Алексея Шевчука критериям профессиональной этики и добропорядочности. В этом решении, в частности, указаны обстоятельства, вызвавшие обоснованные сомнения в добропорядочности кандидата: неподтвержденность законности источников средств, использованных для строительства недвижимости, а также использование документов, имевших целью введение в заблуждение.
Конкурсные процедуры отбора руководства САП должны быть не только формально законными, но и бесспорно легитимными в глазах общества и международных партнеров Украины. Включение в Конкурсную комиссию лица, в отношении которого имеются вышеуказанные репутационные и дисциплинарные обстоятельства, создает риски дискредитации самой Конкурсной комиссии и ее решений, снижения доверия к процедуре отбора руководства САП, а также ослабления способности САП как ключевой институции антикоррупционной системы.
Учитывая изложенное, а также руководствуясь требованиями Закона Украины "О прокуратуре", требуем от Генерального прокурора Руслана Кравченко:
1. Привести состав Конкурсной комиссии в соответствие с требованиями Закона, обеспечив безусловное соблюдение критерия добропорядочности, безупречной деловой репутации и общественного авторитета ее членов.
2. Отменить приказ в части определения Алексея Шевчука членом Конкурсной комиссии и определить замену, которая будет соответствовать требованиям Закона.
Считаем, что незамедлительное реагирование на эту ситуацию необходимо для сохранения доверия к конкурсным процедурам, защиты независимости САП и обеспечения надлежащего функционирования антикоррупционной инфраструктуры Украины".
Заявление подписали более 40 общественных организаций, инициатив и СМИ, в частности Центр противодействия коррупции, Transparency International Ukraine, Рух ЧЕСНО, Bihus.Info, NGL.media, "Слідство.Інфо", "Четверта влада", а также несколько общественных деятелей и военнослужащих.
Что предшествовало?
Генеральный прокурор Руслан Кравченко делегировал в Комиссию по избранию кандидатов на топ-должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) адвоката Алексея Шевчука, защищавшего Илью Киву.
Цей тіпок не був же державним адвокатом?