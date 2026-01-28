Назначение адвоката Шевчука в конкурсную комиссию САП
Более 40 общественных организаций и СМИ требуют отменить приказ об участии Шевчука в комиссии по отбору САП, - заявление

Совет прокуроров прокомментировал назначение Алексея Шевчука в конкурсную комиссию САП

Более 40 общественных организаций и СМИ выступили с совместным заявлением к Генеральному прокурору Украины с требованием отменить приказ о включении адвоката Алексея Шевчука в состав конкурсной комиссии по отбору руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на заявление.

ЦПК, ОО и СМИ обратились к Генпрокурору

"Неделю назад общество узнало о включении адвоката Алексея Шевчука в состав комиссии, которая будет осуществлять отбор кандидатов на ключевые должности в САП. Несмотря на волну возмущения - реакции ноль. Поэтому ЦПК и десятки общественных организаций и СМИ обратились к Генеральному прокурору Руслану Кравченко с открытым заявлением", - говорится в сообщении.

ЗАЯВЛЕНИЕ

"Мы, представители общественных организаций и общественность, подписавшиеся ниже, обращаемся к Генеральному прокурору в связи с решением о включении адвоката Алексея Шевчука в состав Конкурсной комиссии, которая будет осуществлять отбор кандидатов на вакантные административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (далее - Комиссия).

Так, Национальная ассоциация адвокатов Украины сообщила, что приказом № 405 от 23 декабря 2025 года был определен состав Конкурсной комиссии, в который непосредственным решением Генерального прокурора был включен Алексей Шевчук.

Ряд общественных организаций и деятелей уже призвал Генерального прокурора отменить приказ о назначении Шевчука в Комиссию. Однако Генеральный прокурор до сих пор не ответил ни на одно из таких публичных обращений.

Требования закона к членам Конкурсной комиссии являются императивными: в соответствии с Законом Украины "О прокуратуре" членами Конкурсной комиссии должны быть лица, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, добропорядочные, а также отвечающие требованиям относительно надлежащего профессионального опыта. Несмотря на то, что абзац 4 части третьей статьи 29-1 Закона предусматривает возможность определения членов Конкурсной комиссии Генеральным прокурором в случае представления Советом прокуроров недостаточного количества кандидатов, это не отменяет и не ослабляет требования относительно добропорядочности и безупречной репутации кандидатов в члены Комиссии.

Мы считаем, что ряд публично известных фактов ставит под обоснованное сомнение соответствие Алексея Шевчука требованиям закона к члену Конкурсной комиссии:

Конкурсные процедуры отбора руководства САП должны быть не только формально законными, но и бесспорно легитимными в глазах общества и международных партнеров Украины. Включение в Конкурсную комиссию лица, в отношении которого имеются вышеуказанные репутационные и дисциплинарные обстоятельства, создает риски дискредитации самой Конкурсной комиссии и ее решений, снижения доверия к процедуре отбора руководства САП, а также ослабления способности САП как ключевой институции антикоррупционной системы.

Учитывая изложенное, а также руководствуясь требованиями Закона Украины "О прокуратуре", требуем от Генерального прокурора Руслана Кравченко:

1. Привести состав Конкурсной комиссии в соответствие с требованиями Закона, обеспечив безусловное соблюдение критерия добропорядочности, безупречной деловой репутации и общественного авторитета ее членов.

2. Отменить приказ в части определения Алексея Шевчука членом Конкурсной комиссии и определить замену, которая будет соответствовать требованиям Закона.

Считаем, что незамедлительное реагирование на эту ситуацию необходимо для сохранения доверия к конкурсным процедурам, защиты независимости САП и обеспечения надлежащего функционирования антикоррупционной инфраструктуры Украины".

Заявление подписали более 40 общественных организаций, инициатив и СМИ, в частности Центр противодействия коррупции, Transparency International Ukraine, Рух ЧЕСНО, Bihus.Info, NGL.media, "Слідство.Інфо", "Четверта влада", а также несколько общественных деятелей и военнослужащих.

Что предшествовало?

Генеральный прокурор Руслан Кравченко делегировал в Комиссию по избранию кандидатов на топ-должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) адвоката Алексея Шевчука, защищавшего Илью Киву.

Шевчука потрібно в сміттєвий бак посадити а не в комісію призначати...
28.01.2026 16:44 Ответить
Підар, який захищає підарів-манкуртів, жити не може без кацапських самоварів (на фото за спиною), є мінєтчиком мертветчука, не має ніякого права буди в Комісії. Кравченко, такий же гандон, як і опзжні прихвостні, але він діє не сам: це кандидатура з подачі татарова. Агент дєрмак керує владою і надалі.
28.01.2026 17:15 Ответить
28.01.2026 17:02 Ответить
Це призначення такої особи, є результатом дієвої роботи агентів ФСБ в Україні та саботажу посадовців призначених на посади в ЦОВВ КМУ ВРУ ГПУ ДБР …..
Це чергова атака на Україну, ****** з ригоАНАЛЬНИМИ зрадниками!
Мовчання стефанчука-зеленського-свириденко, РНБОУ, підтверджує, що це - спецоперація Оманських зрадників проти України!! Ось вам і наслідки криваві, другого туру 2019 року…….
28.01.2026 19:21 Ответить
На кол...
28.01.2026 17:29 Ответить
млядь,оце так ген.прокурор,подивився біографію,хтось так тягне за вуха аж іскри летять
28.01.2026 19:42 Ответить
....на пару з генпрокурором...
28.01.2026 18:31 Ответить
а в сусідній мусорний бак посадити мусора генпрокурора поки зельц не відправив його ослом в гондурас
29.01.2026 08:28 Ответить
Професія адвоката - захищати злодіів,вбивць,корупціонерів та іншу суспільну нечисть...Така от професія і нічого з тим не поробиш.Ідуть туди люди без жодних принципів,хитрі,підлі,підступні,з гнучким розумом і багатою уявою.Чесних в цьому середовищі просто не буває,чесні там не виживають,як не виживають чесні гаїшники та їм подібні.І прикриватись що мовляв захищаю лише порядних - то для легковірних ідіотів.І наостанок - з прокурора ще може получитись хороший адвокат,з адвоката хороший прокурор - ніколи...
28.01.2026 16:50 Ответить
Адвокат може обирати захищати когось чи ні.
Цей тіпок не був же державним адвокатом?
28.01.2026 17:00 Ответить
про хороших адвокатів,прокурорів,суддів,мєнтів-розповідайте рівно в 21.00. (вечірня казка для охлосу).
28.01.2026 22:08 Ответить
Так він не просто захищав одіозних осіб, а й у соцмережах умудрявся наїжджати на їх опонентів... Тобто якби мовчки захищав - було б ОК, але ж воно сильно увлєклося цим!
29.01.2026 01:56 Ответить
ти поняття не маєш про адвокатуру, твоя маячня це шаблонинакаидані жовтою пресою і заздрісниками. Вся проблема у тому, що у нас всі уряди хочуть підпорядкувати адвокатуру собі, але, на щастя, це не вдається і сподіваюсь не станеться.
29.01.2026 08:31 Ответить
ото репутацию заслужил так заслужил
28.01.2026 16:54 Ответить
Голобородько дав на ті організації те, чим грав на фортепіано.
28.01.2026 16:57 Ответить
Україна не отримала Томагавки через закон про НАБУ та САП.




28.01.2026 16:59 Ответить
28.01.2026 17:02 Ответить
Зелене лайно тягне до влади лише зелене лайно.
28.01.2026 17:20 Ответить
Не зовсім Зелене лайно тягне до влади лайно всіх кольорів.
28.01.2026 18:10 Ответить
Гундосому насрсати на думку активістів. Поки не вийдуть люди на Банкову.
28.01.2026 17:30 Ответить
Сазонов це дніще. А чому Гладких, Завгородній не служать?
28.01.2026 17:32 Ответить
гдадких . завгородній . жмайло . петров ходять на програму ****** золкіна --- ****** до ****** ходять щоб обливати брудом ПОРОХА .який владу передав ******м зеленим аж в 19 році
29.01.2026 08:33 Ответить
Ну так це ж ідеальний слухняний зевідданий чувак, там інших і не тримають.
28.01.2026 17:47 Ответить
а ось кримінальна справа "за корупцію" проти нинішнього голови НАБУ, закрита за "цікавими" обставинами, ніяк не вплинула на кар'єру "антикорупціонера"! та i "громадськість" з "активісами" сивіть рівненько на стільчиках! цікава "вибірковість"!
28.01.2026 19:00 Ответить
І всеодно земразі намагаються протягувати всіляку нечисть всюди де можна
28.01.2026 21:36 Ответить
Шевчука в сміттєвий бак, а Кравченка - геть, геть, геть!
28.01.2026 21:40 Ответить
Цікаво, чій це дружбан?
28.01.2026 21:58 Ответить
Татаровщина.
28.01.2026 22:14 Ответить
А відставку блатного кравчєнка не вимагають. Цікаві ці організації
28.01.2026 22:54 Ответить
А плокулолу похер...як на ці організації так і на все...
28.01.2026 23:06 Ответить
Давній партнер Мертвечука.
29.01.2026 03:47 Ответить
Хто страждає від корупції?- правиль,не влада, а народ, тому що влада краде його гроші і активи тому якщо призначаються представниками влади в комісію по відбору в антикорупційні органи нічого не змінеця. Потрібно або владу міняти, тим паче що строки дії її вже закінчені або вибирати в комісію а краще безпосередньо в антикорупційні органи нарід повинен напряму, а так вихотить що мухи борються проти повідла- цеж не природньо.
29.01.2026 05:44 Ответить
Таки так, Кравченко всіляке сміття підбирає! Геть обох...
29.01.2026 08:19 Ответить
Ну да, зеленим гнидам саме такі і потрібні, він їм підходить по всім критеріям!!!
29.01.2026 11:33 Ответить
 
 