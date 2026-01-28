Понад 40 громадських організацій і медіа вимагають скасувати наказ про участь Шевчука в комісії добору САП, - заява
Понад 40 громадських організацій і медіа виступили зі спільною заявою до Генерального прокурора України з вимогою скасувати наказ про включення адвоката Олексія Шевчука до складу конкурсної комісії з добору керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії корупції із посиланням на заяву.
ЦПК, ГО і медіа звернулися до Генпрокурора
"Тиждень тому суспільство дізналось про включення адвоката Олексія Шевчука до складу комісії, яка здійснюватиме відбір кандидатів на ключові посади в САП. Попри хвилю обурення - реакції нуль. Тому ЦПК та десятки громадських організацій і медіа звернулись до Генерального прокурора Руслана Кравченка з відкритою заявою", - ідеться в повідомленні.
ЗАЯВА
"Ми, представники громадських організацій та громадськість, що підписалися нижче, звертаємося до Генерального прокурора у зв’язку з рішенням про включення адвоката Олексія Шевчука до складу Конкурсної комісії, яка здійснюватиме відбір кандидатів на вакантні адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (далі – Комісія).
Так, Національна асоціація адвокатів України повідомила, що наказом № 405 від 23 грудня 2025 року було визначено склад Конкурсної комісії, до якого безпосереднім рішенням Генерального прокурора було включено Олексія Шевчука.
Низка громадських організацій та діячів уже закликала Генерального прокурора скасувати наказ щодо призначення Шевчука до Комісії. Проте Генеральний прокурор досі не відповів на жодне з таких публічних звернень.
Вимоги закону до членів Конкурсної комісії є імперативними: відповідно до Закону України "Про прокуратуру" членами Конкурсної комісії повинні бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, є доброчесними, а також відповідають вимогам щодо належного професійного досвіду. Попри те, що абзац 4 частини третьої 3 статті 29-1 Закону передбачає можливість визначення членів Конкурсної комісії Генеральним прокурором у разі подання Радою прокурорів недостатньої кількості кандидатів, це не скасовує і не послаблює вимоги щодо доброчесності та бездоганної репутації кандидатів у члени Комісії.
Ми вважаємо, що низка публічно відомих фактів ставить під обґрунтований сумнів відповідність Олексія Шевчука вимогам закону до члена Конкурсної комісії:
- Олексій Шевчук фігурував у журналістських розслідуваннях щодо переправлення понад 200 чоловіків призовного віку за кордон через зловживання системою "Шлях", за фактом чого Національна поліція розпочала кримінальне провадження;
- Олексія Шевчука неодноразово позбавляли права та призупиняли право на заняття адвокатською діяльністю за грубі порушення етики, зокрема за публічні образи колег та ветеранів. Так, зокрема NGL.media повідомляло, що 19 грудня 2023 року КДКА Київської області ухвалила рішення про позбавлення Олексія Шевчука права займатися адвокатською діяльністю через порушення правил адвокатської етики; також зазначено, що у лютому 2023 року дію його свідоцтва вже призупиняли на три місяці у зв’язку з образливим дописом про ветерана та адвоката Масі Найєма. Рішення КДКА Київської області було скасоване у лютому 2024 з суто формальних підстав;
- Підтримка Олексієм Шевчуком "диктаторських законів 16 січня" та ведення авторської програми на каналі, що пов’язаний із Віктором Медведчуком, свідчить про його недоброчесну публічну репутацію та медійно-політичний бекграунд;
- Етична рада у 2023 році офіційно встановила невідповідність Олексія Шевчука критеріям професійної етики та доброчесності. У цьому рішенні, зокрема, зазначено обставини, що викликали обґрунтовані сумніви щодо доброчесності кандидата: непідтвердженість законності джерел коштів, використаних для будівництва нерухомості, а також використання документів, що мали на меті введення в оману.
Конкурсні процедури добору керівництва САП мають бути не лише формально законними, а й беззаперечно легітимними в очах суспільства та міжнародних партнерів України. Включення до Конкурсної комісії особи, щодо якої наявні наведені вище репутаційні та дисциплінарні обставини, створює ризики дискредитації самої Конкурсної комісії та її рішень, зниження довіри до процедури добору керівництва САП, а також послаблення спроможності САП як ключової інституції антикорупційної системи.
З огляду на викладене, а також керуючись вимогами Закону України "Про прокуратуру", вимагаємо від Генерального прокурора Руслана Кравченка:
1. Привести склад Конкурсної комісії у відповідність до вимог Закону, забезпечивши безумовне дотримання критерію доброчесності, бездоганної ділової репутації та суспільного авторитету її членів.
2. Скасувати наказ у частині визначення Олексія Шевчука членом Конкурсної комісії та визначити заміну, яка відповідатиме вимогам Закону.
Вважаємо, що невідкладне реагування на цю ситуацію є необхідним для збереження довіри до конкурсних процедур, захисту незалежності САП та забезпечення належного функціонування антикорупційної інфраструктури України".
Заяву підписали понад 40 громадських організацій, ініціатив і медіа, зокрема Центр протидії корупції, Transparency International Ukraine, Рух ЧЕСНО, Bihus.Info, NGL.media, "Слідство.Інфо", "Четверта влада", а також кілька громадських діячів і військовослужбовців.
Що передувало?
Генеральний прокурор Руслан Кравченко делегував до Комісії з обрання кандидатів на топпосади до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) адвоката Олексія Шевчука, який захищав Іллю Киву.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це чергова атака на Україну, ****** з ригоАНАЛЬНИМИ зрадниками!
Мовчання стефанчука-зеленського-свириденко, РНБОУ, підтверджує, що це - спецоперація Оманських зрадників проти України!! Ось вам і наслідки криваві, другого туру 2019 року…….
Цей тіпок не був же державним адвокатом?