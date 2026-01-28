Понад 40 громадських організацій і медіа вимагають скасувати наказ про участь Шевчука в комісії добору САП, - заява

Понад 40 громадських організацій і медіа виступили зі спільною заявою до Генерального прокурора України з вимогою скасувати наказ про включення адвоката Олексія Шевчука до складу конкурсної комісії з добору керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії корупції із посиланням на заяву.

ЦПК, ГО і медіа звернулися до Генпрокурора

"Тиждень тому суспільство дізналось про включення адвоката Олексія Шевчука до складу комісії, яка здійснюватиме відбір кандидатів на ключові посади в САП. Попри хвилю обурення - реакції нуль. Тому ЦПК та десятки громадських організацій і медіа звернулись до Генерального прокурора Руслана Кравченка з відкритою заявою", - ідеться в повідомленні.

ЗАЯВА

"Ми, представники громадських організацій та громадськість, що підписалися нижче, звертаємося до Генерального прокурора у зв’язку з рішенням про включення адвоката Олексія Шевчука до складу Конкурсної комісії, яка здійснюватиме відбір кандидатів на вакантні адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (далі – Комісія).

Так, Національна асоціація адвокатів України повідомила, що наказом № 405 від 23 грудня 2025 року було визначено склад Конкурсної комісії, до якого безпосереднім рішенням Генерального прокурора було включено Олексія Шевчука.

Низка громадських організацій та діячів уже закликала Генерального прокурора скасувати наказ щодо призначення Шевчука до Комісії. Проте Генеральний прокурор досі не відповів на жодне з таких публічних звернень.

Вимоги закону до членів Конкурсної комісії є імперативними: відповідно до Закону України "Про прокуратуру" членами Конкурсної комісії повинні бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, є доброчесними, а також відповідають вимогам щодо належного професійного досвіду. Попри те, що абзац 4 частини третьої 3 статті 29-1 Закону передбачає можливість визначення членів Конкурсної комісії Генеральним прокурором у разі подання Радою прокурорів недостатньої кількості кандидатів, це не скасовує і не послаблює вимоги щодо доброчесності та бездоганної репутації кандидатів у члени Комісії.

Ми вважаємо, що низка публічно відомих фактів ставить під обґрунтований сумнів відповідність Олексія Шевчука вимогам закону до члена Конкурсної комісії:

Конкурсні процедури добору керівництва САП мають бути не лише формально законними, а й беззаперечно легітимними в очах суспільства та міжнародних партнерів України. Включення до Конкурсної комісії особи, щодо якої наявні наведені вище репутаційні та дисциплінарні обставини, створює ризики дискредитації самої Конкурсної комісії та її рішень, зниження довіри до процедури добору керівництва САП, а також послаблення спроможності САП як ключової інституції антикорупційної системи.

З огляду на викладене, а також керуючись вимогами Закону України "Про прокуратуру", вимагаємо від Генерального прокурора Руслана Кравченка:

1. Привести склад Конкурсної комісії у відповідність до вимог Закону, забезпечивши безумовне дотримання критерію доброчесності, бездоганної ділової репутації та суспільного авторитету її членів.

2. Скасувати наказ у частині визначення Олексія Шевчука членом Конкурсної комісії та визначити заміну, яка відповідатиме вимогам Закону.

Вважаємо, що невідкладне реагування на цю ситуацію є необхідним для збереження довіри до конкурсних процедур, захисту незалежності САП та забезпечення належного функціонування антикорупційної інфраструктури України".

Заяву підписали понад 40 громадських організацій, ініціатив і медіа, зокрема Центр протидії корупції, Transparency International Ukraine, Рух ЧЕСНО, Bihus.Info, NGL.media, "Слідство.Інфо", "Четверта влада", а також кілька громадських діячів і військовослужбовців.

Що передувало?

Генеральний прокурор Руслан Кравченко делегував до Комісії з обрання кандидатів на топпосади до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) адвоката Олексія Шевчука, який захищав Іллю Киву.

Шевчука потрібно в сміттєвий бак посадити а не в комісію призначати...
28.01.2026 16:44 Відповісти
Підар, який захищає підарів-манкуртів, жити не може без кацапських самоварів (на фото за спиною), є мінєтчиком мертветчука, не має ніякого права буди в Комісії. Кравченко, такий же гандон, як і опзжні прихвостні, але він діє не сам: це кандидатура з подачі татарова. Агент дєрмак керує владою і надалі.
28.01.2026 17:15 Відповісти
28.01.2026 17:02 Відповісти
Це призначення такої особи, є результатом дієвої роботи агентів ФСБ в Україні та саботажу посадовців призначених на посади в ЦОВВ КМУ ВРУ ГПУ ДБР …..
Це чергова атака на Україну, ****** з ригоАНАЛЬНИМИ зрадниками!
Мовчання стефанчука-зеленського-свириденко, РНБОУ, підтверджує, що це - спецоперація Оманських зрадників проти України!! Ось вам і наслідки криваві, другого туру 2019 року…….
28.01.2026 19:21 Відповісти
На кол...
28.01.2026 17:29 Відповісти
млядь,оце так ген.прокурор,подивився біографію,хтось так тягне за вуха аж іскри летять
28.01.2026 19:42 Відповісти
....на пару з генпрокурором...
28.01.2026 18:31 Відповісти
а в сусідній мусорний бак посадити мусора генпрокурора поки зельц не відправив його ослом в гондурас
29.01.2026 08:28 Відповісти
Професія адвоката - захищати злодіів,вбивць,корупціонерів та іншу суспільну нечисть...Така от професія і нічого з тим не поробиш.Ідуть туди люди без жодних принципів,хитрі,підлі,підступні,з гнучким розумом і багатою уявою.Чесних в цьому середовищі просто не буває,чесні там не виживають,як не виживають чесні гаїшники та їм подібні.І прикриватись що мовляв захищаю лише порядних - то для легковірних ідіотів.І наостанок - з прокурора ще може получитись хороший адвокат,з адвоката хороший прокурор - ніколи...
28.01.2026 16:50 Відповісти
Адвокат може обирати захищати когось чи ні.
Цей тіпок не був же державним адвокатом?
28.01.2026 17:00 Відповісти
про хороших адвокатів,прокурорів,суддів,мєнтів-розповідайте рівно в 21.00. (вечірня казка для охлосу).
28.01.2026 22:08 Відповісти
Так він не просто захищав одіозних осіб, а й у соцмережах умудрявся наїжджати на їх опонентів... Тобто якби мовчки захищав - було б ОК, але ж воно сильно увлєклося цим!
29.01.2026 01:56 Відповісти
ти поняття не маєш про адвокатуру, твоя маячня це шаблонинакаидані жовтою пресою і заздрісниками. Вся проблема у тому, що у нас всі уряди хочуть підпорядкувати адвокатуру собі, але, на щастя, це не вдається і сподіваюсь не станеться.
29.01.2026 08:31 Відповісти
ото репутацию заслужил так заслужил
28.01.2026 16:54 Відповісти
Голобородько дав на ті організації те, чим грав на фортепіано.
28.01.2026 16:57 Відповісти
Україна не отримала Томагавки через закон про НАБУ та САП.




28.01.2026 16:59 Відповісти
28.01.2026 17:02 Відповісти
Зелене лайно тягне до влади лише зелене лайно.
28.01.2026 17:20 Відповісти
Не зовсім Зелене лайно тягне до влади лайно всіх кольорів.
28.01.2026 18:10 Відповісти
Гундосому насрсати на думку активістів. Поки не вийдуть люди на Банкову.
28.01.2026 17:30 Відповісти
Сазонов це дніще. А чому Гладких, Завгородній не служать?
28.01.2026 17:32 Відповісти
гдадких . завгородній . жмайло . петров ходять на програму ****** золкіна --- ****** до ****** ходять щоб обливати брудом ПОРОХА .який владу передав ******м зеленим аж в 19 році
29.01.2026 08:33 Відповісти
Ну так це ж ідеальний слухняний зевідданий чувак, там інших і не тримають.
28.01.2026 17:47 Відповісти
а ось кримінальна справа "за корупцію" проти нинішнього голови НАБУ, закрита за "цікавими" обставинами, ніяк не вплинула на кар'єру "антикорупціонера"! та i "громадськість" з "активісами" сивіть рівненько на стільчиках! цікава "вибірковість"!
28.01.2026 19:00 Відповісти
І всеодно земразі намагаються протягувати всіляку нечисть всюди де можна
28.01.2026 21:36 Відповісти
Шевчука в сміттєвий бак, а Кравченка - геть, геть, геть!
28.01.2026 21:40 Відповісти
Цікаво, чій це дружбан?
28.01.2026 21:58 Відповісти
Татаровщина.
28.01.2026 22:14 Відповісти
А відставку блатного кравчєнка не вимагають. Цікаві ці організації
28.01.2026 22:54 Відповісти
А плокулолу похер...як на ці організації так і на все...
28.01.2026 23:06 Відповісти
Давній партнер Мертвечука.
29.01.2026 03:47 Відповісти
Хто страждає від корупції?- правиль,не влада, а народ, тому що влада краде його гроші і активи тому якщо призначаються представниками влади в комісію по відбору в антикорупційні органи нічого не змінеця. Потрібно або владу міняти, тим паче що строки дії її вже закінчені або вибирати в комісію а краще безпосередньо в антикорупційні органи нарід повинен напряму, а так вихотить що мухи борються проти повідла- цеж не природньо.
29.01.2026 05:44 Відповісти
Таки так, Кравченко всіляке сміття підбирає! Геть обох...
29.01.2026 08:19 Відповісти
Ну да, зеленим гнидам саме такі і потрібні, він їм підходить по всім критеріям!!!
29.01.2026 11:33 Відповісти
 
 