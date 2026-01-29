Китай продолжит "конструктивную роль" в гуманитарных вопросах Украины, - МИД КНР
Китай призывает стороны российско-украинского конфликта избегать эскалации вооруженного противостояния и заявляет о намерении по-своему играть конструктивную роль для облегчения гуманитарной ситуации в Украине.
Об этом заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Китай неизменно призывает все стороны придерживаться трех принципов для снижения напряженности и создания условий для политического урегулирования "украинского кризиса". В частности, избегать расширения фронта, воздерживаться от эскалации боевых действий и не раздувать пламя конфликта", - сказал Го, комментируя массированные обстрелы Россией критической инфраструктуры Украины.
Гуманитарная ситуация в Украине
Он также заявил, что Китай "продолжит по-своему играть конструктивную роль для облегчения гуманитарной ситуации в Украине", однако не уточнил, в чем именно будут заключаться эти шаги.
В МИД КНР напомнили, что Китай декларирует нейтралитет в отношении войны, не называет Россию агрессором и не осуждает ее действия. Пекин воздерживается от практических шагов для прекращения войны, ограничиваясь призывами к абстрактным "сторонам конфликта" о деэскалации и политическом урегулировании.
