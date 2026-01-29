Новости Китай о войне в Украине
Китай продолжит "конструктивную роль" в гуманитарных вопросах Украины, - МИД КНР

Китай призывает стороны российско-украинского конфликта избегать эскалации вооруженного противостояния и заявляет о намерении по-своему играть конструктивную роль для облегчения гуманитарной ситуации в Украине.

Об этом заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Китай неизменно призывает все стороны придерживаться трех принципов для снижения напряженности и создания условий для политического урегулирования "украинского кризиса". В частности, избегать расширения фронта, воздерживаться от эскалации боевых действий и не раздувать пламя конфликта", - сказал Го, комментируя массированные обстрелы Россией критической инфраструктуры Украины.

Он также заявил, что Китай "продолжит по-своему играть конструктивную роль для облегчения гуманитарной ситуации в Украине", однако не уточнил, в чем именно будут заключаться эти шаги.

В МИД КНР напомнили, что Китай декларирует нейтралитет в отношении войны, не называет Россию агрессором и не осуждает ее действия. Пекин воздерживается от практических шагов для прекращения войны, ограничиваясь призывами к абстрактным "сторонам конфликта" о деэскалации и политическом урегулировании.

Топ комментарии
Китайці можуть йти на ***. Покидьки жовтопикі.
29.01.2026 11:39
Поставляючи росіїї обладнання для виготовлення ракет та іншої зброї.
29.01.2026 11:40
це вузькоокий хрін закликає не бити по кацапських складах із бк, нпз та норах-бункерах *****?
29.01.2026 11:37
прям Конфуций как то
29.01.2026 11:37
******. галіма лабуда якогось суньх*уйвчая. про мир любов і братство. в рещультаті китайці практично всю історію в якомусь тоталітарно-феодальному рабстві існують. без відродження, реформації, права та демократії.
29.01.2026 12:01
це вузькоокий хрін закликає не бити по кацапських складах із бк, нпз та норах-бункерах *****?
29.01.2026 11:37
Пасиба вам, благадєтєлі .
29.01.2026 11:38
першк, що плдумав, і хотів написати. На щастя, курсор зачепився за ваш комент, відбив охоту сказати те ж саме.
29.01.2026 15:40
Поставляючи росіїї обладнання для виготовлення ракет та іншої зброї.
29.01.2026 11:40
Китай заявляє про намір підігрівати війну в Україні - як вони роблять насправді
29.01.2026 11:43
Китай забезпечує Росію супутниковими знімками високої та надвисокої роздільної здатності цивільних об'єктів на території України, які надалі використовуються для здійснення ракетних і дронових ударів.
29.01.2026 11:45
Яка ще в сраці «конструктивна роль»? Хоч один високопоставлений китаєць приїхав до України за 4 роки кризи війни?
29.01.2026 11:48
конструктивную?!!! контрацептивы косорылые
29.01.2026 11:54
червонодупий китай ,допоможіть краще своєму народу ,здихатися режиму сі , та не вбивайте своїх громадян ,заради органів, для свого омоложування чиновників !!! ...
29.01.2026 11:58
Косоокі виродки називають війну проти України "Українським конфліктом".
29.01.2026 12:12
Макаки косорилі, мало вас японці геноцидили під час "японо-китайського конфлікту"!
29.01.2026 12:12
 
 