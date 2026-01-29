Китай продолжит "конструктивную роль" в гуманитарных вопросах Украины, - МИД КНР

Китай призывает стороны российско-украинского конфликта избегать эскалации вооруженного противостояния и заявляет о намерении по-своему играть конструктивную роль для облегчения гуманитарной ситуации в Украине.

Об этом заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Китай неизменно призывает все стороны придерживаться трех принципов для снижения напряженности и создания условий для политического урегулирования "украинского кризиса". В частности, избегать расширения фронта, воздерживаться от эскалации боевых действий и не раздувать пламя конфликта", - сказал Го, комментируя массированные обстрелы Россией критической инфраструктуры Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украину ждут тяжелые три недели из-за похолодания и ударов РФ по энергетике, - Reuters

Гуманитарная ситуация в Украине

Он также заявил, что Китай "продолжит по-своему играть конструктивную роль для облегчения гуманитарной ситуации в Украине", однако не уточнил, в чем именно будут заключаться эти шаги.

В МИД КНР напомнили, что Китай декларирует нейтралитет в отношении войны, не называет Россию агрессором и не осуждает ее действия. Пекин воздерживается от практических шагов для прекращения войны, ограничиваясь призывами к абстрактным "сторонам конфликта" о деэскалации и политическом урегулировании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение между РФ и Украиной близко во всем, за исключением вопросов, которые действительно имеют значение - Politico