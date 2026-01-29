Китай продовжить "конструктивну роль" у гуманітарних питаннях України, - МЗС КНР

Китай закликає сторони російсько-українського конфлікту уникати ескалації збройного протистояння та заявляє про намір по-своєму відігравати конструктивну роль для полегшення гуманітарної ситуації в Україні.

Про це заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Китай незмінно закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів для зменшення напруженості та створення умов політичного врегулювання "української кризи". Зокрема, уникати розширення фронту, утримуватись від ескалації бойових дій та не роздмухувати полум’я конфлікту", - сказав Ґо, коментуючи масовані обстріли Росією критичної інфраструктури України.

Він також заявив, що Китай "продовжуватиме по-своєму відігравати конструктивну роль для полегшення гуманітарної ситуації в Україні", однак не уточнив, у чому саме полягатимуть ці кроки.

У МЗС КНР нагадали, що Китай декларує нейтралітет щодо війни, не називає Росію агресором і не засуджує її дії. Пекін утримується від практичних кроків для припинення війни, обмежуючись закликами до абстрактних "сторін конфлікту" щодо деескалації та політичного врегулювання.

Китайці можуть йти на ***. Покидьки жовтопикі.
29.01.2026 11:39 Відповісти
Поставляючи росіїї обладнання для виготовлення ракет та іншої зброї.
29.01.2026 11:40 Відповісти
це вузькоокий хрін закликає не бити по кацапських складах із бк, нпз та норах-бункерах *****?
29.01.2026 11:37 Відповісти
прям Конфуций как то
29.01.2026 11:37 Відповісти
******. галіма лабуда якогось суньх*уйвчая. про мир любов і братство. в рещультаті китайці практично всю історію в якомусь тоталітарно-феодальному рабстві існують. без відродження, реформації, права та демократії.
29.01.2026 12:01 Відповісти
Пасиба вам, благадєтєлі .
29.01.2026 11:38 Відповісти
першк, що плдумав, і хотів написати. На щастя, курсор зачепився за ваш комент, відбив охоту сказати те ж саме.
29.01.2026 15:40 Відповісти
Китай заявляє про намір підігрівати війну в Україні - як вони роблять насправді
29.01.2026 11:43 Відповісти
Китай забезпечує Росію супутниковими знімками високої та надвисокої роздільної здатності цивільних об'єктів на території України, які надалі використовуються для здійснення ракетних і дронових ударів.
29.01.2026 11:45 Відповісти
Яка ще в сраці «конструктивна роль»? Хоч один високопоставлений китаєць приїхав до України за 4 роки кризи війни?
29.01.2026 11:48 Відповісти
конструктивную?!!! контрацептивы косорылые
29.01.2026 11:54 Відповісти
червонодупий китай ,допоможіть краще своєму народу ,здихатися режиму сі , та не вбивайте своїх громадян ,заради органів, для свого омоложування чиновників !!! ...
29.01.2026 11:58 Відповісти
Косоокі виродки називають війну проти України "Українським конфліктом".
29.01.2026 12:12 Відповісти
Макаки косорилі, мало вас японці геноцидили під час "японо-китайського конфлікту"!
29.01.2026 12:12 Відповісти
 
 