Китай продовжить "конструктивну роль" у гуманітарних питаннях України, - МЗС КНР
Китай закликає сторони російсько-українського конфлікту уникати ескалації збройного протистояння та заявляє про намір по-своєму відігравати конструктивну роль для полегшення гуманітарної ситуації в Україні.
Про це заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Китай незмінно закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів для зменшення напруженості та створення умов політичного врегулювання "української кризи". Зокрема, уникати розширення фронту, утримуватись від ескалації бойових дій та не роздмухувати полум’я конфлікту", - сказав Ґо, коментуючи масовані обстріли Росією критичної інфраструктури України.
Гуманітарна ситуація в Україні
Він також заявив, що Китай "продовжуватиме по-своєму відігравати конструктивну роль для полегшення гуманітарної ситуації в Україні", однак не уточнив, у чому саме полягатимуть ці кроки.
У МЗС КНР нагадали, що Китай декларує нейтралітет щодо війни, не називає Росію агресором і не засуджує її дії. Пекін утримується від практичних кроків для припинення війни, обмежуючись закликами до абстрактних "сторін конфлікту" щодо деескалації та політичного врегулювання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
кризивійни?