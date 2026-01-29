Цензор.НЕТ
Новости Отношения РФ и Китая
1 117 11

МИД Китая отрицает поддержку производства "Орешников": "Мы не подливаем масла в огонь"

Китай

Китай заявляет, что не поддерживает российскую агрессию против Украины и не использует конфликт для получения выгоды, а обвинения в этом считает попыткой переложить ответственность за войну на Пекин.

Об этом на брифинге сообщил спикер МИД КНР Го Цзякунь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Позиция Китая в вопросе украинского кризиса последовательна и четкая: мы не подливаем масла в огонь и не используем этот конфликт для получения выгоды", - отметил Го, комментируя публикацию в The Daily Telegraph о якобы помощи России Китаем в производстве баллистических ракет "Орешник".

Дипломат подчеркнул, что обвинения Китая в поддержке российской войны - это попытка переложить ответственность за агрессию на Пекин. "Мы категорически не принимаем перекладывание ответственности на Китай", - добавил он.

Китай продолжает декларировать нейтралитет в конфликте, не оказывает прямой военной помощи ни Украине, ни России, и не присоединяется к западным санкциям против РФ, которые ограничивают поставки товаров двойного назначения.

В то же время китайские компании экспортируют в Россию продукцию двойного назначения по завышенным ценам, что позволяет российскому военно-промышленному комплексу поддерживать производство вооружений и продолжать наступательные операции в Украине.

Что предшествовало?

Как сообщалось, Китай поставляет России специализированные станки, инструменты и высокотехнологичное оборудование, которые используются для производства гиперзвуковых ракет с ядерными боеголовками, в частности ракеты "Орешник".

По данным, общая стоимость китайских технологий и оборудования, поставленных в Россию, составляет не менее 10,3 млрд долларов.

Топ комментарии
Косоокі виродки не олію підливають у вогонь, а ракетне паливо яке горить в сотні разів небезпечніше.
показать весь комментарий
29.01.2026 12:33 Ответить
Жовтопикі п#дари, які називають російську агресію "укрАінскім крізісом" і вилили вже мільйони "тон цього масла" , кажуть, с#ка, що не підливають.... Істоти комуністичні. Ненавиджу
показать весь комментарий
29.01.2026 12:33 Ответить
киздіти не мішки тягати (с)
повірити вузькоому - здохнути на місці
показать весь комментарий
29.01.2026 12:35 Ответить
Отже точно підтримують, ******
показать весь комментарий
29.01.2026 12:39 Ответить
Та ні тільки бензин та мастило
показать весь комментарий
29.01.2026 12:44 Ответить
Двоособисті,руді мавпи. Краще починайте захищати китайськомовних ведмедів в Сибірі.
показать весь комментарий
29.01.2026 12:45 Ответить
ага. и все вам, контрацептивам косорылым, тут же сразу и поверили
показать весь комментарий
29.01.2026 12:48 Ответить
показать весь комментарий
29.01.2026 13:20 Ответить
Цинічні жовтопикі мавпи.
показать весь комментарий
29.01.2026 14:16 Ответить
Віримо, віримо, жовта мавпа не бреше
показать весь комментарий
29.01.2026 14:19 Ответить
Та ваш жовтопикий комуністичний піздьож і все, що за ним ховається горить сильніше, ніж літій з фтором і без олії. «Філософи» зуєви.
показать весь комментарий
29.01.2026 17:41 Ответить
 
 