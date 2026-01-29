МИД Китая отрицает поддержку производства "Орешников": "Мы не подливаем масла в огонь"

Китай заявляет, что не поддерживает российскую агрессию против Украины и не использует конфликт для получения выгоды, а обвинения в этом считает попыткой переложить ответственность за войну на Пекин.

Об этом на брифинге сообщил спикер МИД КНР Го Цзякунь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Позиция Китая в вопросе украинского кризиса последовательна и четкая: мы не подливаем масла в огонь и не используем этот конфликт для получения выгоды", - отметил Го, комментируя публикацию в The Daily Telegraph о якобы помощи России Китаем в производстве баллистических ракет "Орешник".

Дипломат подчеркнул, что обвинения Китая в поддержке российской войны - это попытка переложить ответственность за агрессию на Пекин. "Мы категорически не принимаем перекладывание ответственности на Китай", - добавил он.

Китай продолжает декларировать нейтралитет в конфликте, не оказывает прямой военной помощи ни Украине, ни России, и не присоединяется к западным санкциям против РФ, которые ограничивают поставки товаров двойного назначения.

В то же время китайские компании экспортируют в Россию продукцию двойного назначения по завышенным ценам, что позволяет российскому военно-промышленному комплексу поддерживать производство вооружений и продолжать наступательные операции в Украине.

Что предшествовало?

Как сообщалось, Китай поставляет России специализированные станки, инструменты и высокотехнологичное оборудование, которые используются для производства гиперзвуковых ракет с ядерными боеголовками, в частности ракеты "Орешник".

По данным, общая стоимость китайских технологий и оборудования, поставленных в Россию, составляет не менее 10,3 млрд долларов.

