УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9829 відвідувачів онлайн
Новини Відносини РФ та Китаю
1 117 11

МЗС Китаю заперечує підтримку виробництва "Орєшніка": "Ми не підливаємо олії у вогонь"

Китай

Китай заявляє, що не підтримує російську агресію проти України і не використовує конфлікт для отримання вигоди, а звинувачення у цьому вважає спробою перекласти відповідальність за війну на Пекін.

Про це на брифінгу повідомив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Позиція Китаю в питанні української кризи послідовна і чітка: ми не підливаємо олії у вогонь і не використовуємо цей конфлікт для отримання вигоди", - зазначив Ґо, коментуючи публікацію в The Daily Telegraph про нібито допомогу Росії Китаєм у виробництві балістичних ракет "Орєшнік".

Дипломат наголосив, що звинувачення Китаю у підтримці російської війни - це спроба перекласти відповідальність за агресію на Пекін. "Ми категорично не приймаємо перекладання відповідальності на Китай", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський "Норнікель" втратив партнера для будівництва мідноплавильного заводу в Китаї

Китай продовжує декларувати нейтралітет у конфлікті, не надає прямої військової допомоги ні Україні, ні Росії, і не приєднується до західних санкцій проти РФ, які обмежують постачання товарів подвійного призначення.

Водночас китайські компанії експортують до Росії продукцію подвійного використання за завищеними цінами, що дозволяє російському військово-промисловому комплексу підтримувати виробництво озброєнь і продовжувати наступальні операції в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія торік збільшила поставки золота до Китаю на 800%. Це рекорд за весь час торгівлі між країнами

Що передувало?

Як повідомлялось, Китай надсилає Росії спеціалізовані верстати, інструменти та високотехнологічне обладнання, які використовуються для виробництва гіперзвукових ракет із ядерними боєголовками, зокрема ракети "Орєшнік".

За даними, загальна вартість китайських технологій та обладнання, поставлених до Росії, становить щонайменше 10,3 млрд доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "Орєшніками", - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Китай (5207) росія (69830) Орєшнік (50)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Косоокі виродки не олію підливають у вогонь, а ракетне паливо яке горить в сотні разів небезпечніше.
показати весь коментар
29.01.2026 12:33 Відповісти
+15
Жовтопикі п#дари, які називають російську агресію "укрАінскім крізісом" і вилили вже мільйони "тон цього масла" , кажуть, с#ка, що не підливають.... Істоти комуністичні. Ненавиджу
показати весь коментар
29.01.2026 12:33 Відповісти
+4
Отже точно підтримують, ******
показати весь коментар
29.01.2026 12:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Косоокі виродки не олію підливають у вогонь, а ракетне паливо яке горить в сотні разів небезпечніше.
показати весь коментар
29.01.2026 12:33 Відповісти
Жовтопикі п#дари, які називають російську агресію "укрАінскім крізісом" і вилили вже мільйони "тон цього масла" , кажуть, с#ка, що не підливають.... Істоти комуністичні. Ненавиджу
показати весь коментар
29.01.2026 12:33 Відповісти
киздіти не мішки тягати (с)
повірити вузькоому - здохнути на місці
показати весь коментар
29.01.2026 12:35 Відповісти
Отже точно підтримують, ******
показати весь коментар
29.01.2026 12:39 Відповісти
Та ні тільки бензин та мастило
показати весь коментар
29.01.2026 12:44 Відповісти
Двоособисті,руді мавпи. Краще починайте захищати китайськомовних ведмедів в Сибірі.
показати весь коментар
29.01.2026 12:45 Відповісти
ага. и все вам, контрацептивам косорылым, тут же сразу и поверили
показати весь коментар
29.01.2026 12:48 Відповісти
показати весь коментар
29.01.2026 13:20 Відповісти
Цинічні жовтопикі мавпи.
показати весь коментар
29.01.2026 14:16 Відповісти
Віримо, віримо, жовта мавпа не бреше
показати весь коментар
29.01.2026 14:19 Відповісти
Та ваш жовтопикий комуністичний піздьож і все, що за ним ховається горить сильніше, ніж літій з фтором і без олії. «Філософи» зуєви.
показати весь коментар
29.01.2026 17:41 Відповісти
 
 