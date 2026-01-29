МЗС Китаю заперечує підтримку виробництва "Орєшніка": "Ми не підливаємо олії у вогонь"

Китай заявляє, що не підтримує російську агресію проти України і не використовує конфлікт для отримання вигоди, а звинувачення у цьому вважає спробою перекласти відповідальність за війну на Пекін.

Про це на брифінгу повідомив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Позиція Китаю в питанні української кризи послідовна і чітка: ми не підливаємо олії у вогонь і не використовуємо цей конфлікт для отримання вигоди", - зазначив Ґо, коментуючи публікацію в The Daily Telegraph про нібито допомогу Росії Китаєм у виробництві балістичних ракет "Орєшнік".

Дипломат наголосив, що звинувачення Китаю у підтримці російської війни - це спроба перекласти відповідальність за агресію на Пекін. "Ми категорично не приймаємо перекладання відповідальності на Китай", - додав він.

Китай продовжує декларувати нейтралітет у конфлікті, не надає прямої військової допомоги ні Україні, ні Росії, і не приєднується до західних санкцій проти РФ, які обмежують постачання товарів подвійного призначення.

Водночас китайські компанії експортують до Росії продукцію подвійного використання за завищеними цінами, що дозволяє російському військово-промисловому комплексу підтримувати виробництво озброєнь і продовжувати наступальні операції в Україні.

Що передувало?

Як повідомлялось, Китай надсилає Росії спеціалізовані верстати, інструменти та високотехнологічне обладнання, які використовуються для виробництва гіперзвукових ракет із ядерними боєголовками, зокрема ракети "Орєшнік".

За даними, загальна вартість китайських технологій та обладнання, поставлених до Росії, становить щонайменше 10,3 млрд доларів.

