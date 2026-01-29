Новости Назначение адвоката Шевчука в конкурсную комиссию САП
Офис Генпрокурора прокомментировал требование ОО и СМИ отменить назначение Шевчука в комиссию САП

Формирование Конкурсной комиссии САП состоялось в рамках закона

В связи с публичными заявлениями отдельных общественных организаций и СМИ о формировании Конкурсной комиссии по отбору руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офис Генпрокурора предоставил разъяснения относительно процедуры отбора, правовых оснований принятых решений и пределов полномочий органов прокуратуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"О формировании Конкурсной комиссии по отбору руководства САП.

Учитывая распространенное заявление отдельных общественных организаций и СМИ о формировании Конкурсной комиссии, которая осуществляет отбор кандидатов на административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, считаем необходимым четко и просто объяснить, как именно происходил этот процесс и в пределах каких полномочий действовали органы прокуратуры.

Подчеркиваем, что в публичном пространстве могут существовать разные оценки профессиональной деятельности или репутации отдельных лиц. В то же время решение о формировании состава Конкурсной комиссии принимается исключительно на основании требований закона, а не публичных оценок или медийных интерпретаций.

Как начался отбор

28 ноября 2025 года Совет прокуроров Украины официально объявил о начале отбора лиц в состав Конкурсной комиссии.

Объявление было открытым и обнародовано на официальном сайте Совета прокуроров.

Накануне, 27 ноября 2025 года, Совет прокуроров Украины утвердил подробные рекомендации для кандидатов. В них четко определялось:

  • кто может быть членом Конкурсной комиссии;
  • кто не имеет на это права;
  • перечень необходимых документов;
  • сроки их подачи.

Вся эта информация была открытой и доступной для всех заинтересованных лиц.

Кто подал документы

В установленный законом срок документы подали четыре человека:

  • три сотрудника органов прокуратуры;
  • один адвокат.

Других заявлений или кандидатур не поступало. Ни один общественный деятель, эксперт не подал документы для участия в отборе.

Какое решение принял Совет прокуроров Украины

9 декабря 2025 года Совет прокуроров Украины рассмотрел поданные документы и предложил Генеральному прокурору включить в состав Конкурсной комиссии трех сотрудников органов прокуратуры.

Впоследствии один из этих кандидатов добровольно отказался от участия, подав соответствующее заявление.

В связи с этим 18 декабря 2025 года Совет прокуроров Украины сообщил Генеральному прокурору, что может предложить только двух кандидатов, а этого недостаточно для формирования полноценной Конкурсной комиссии.

Почему Генеральный прокурор определил третьего члена Комиссии

Закон обязывает обеспечить формирование Конкурсной комиссии в определенные сроки.

В ситуации, когда предложенных кандидатов недостаточно, Генеральный прокурор обязан обеспечить возможность работы Комиссии, чтобы конкурс не был сорван.

Поскольку других кандидатов не было, Генеральный прокурор определил членом Конкурсной комиссии адвоката О. Шевчука – четвертого участника, который принимал участие в отборе.

При этом закон не предусматривает отдельной процедуры оценки добропорядочности членов Конкурсной комиссии и не устанавливает иного порядка их определения в случае недостатка кандидатов, чем тот, который был применен.

Может ли Генеральный прокурор изменить состав Конкурсной комиссии

Закон четко определяет, что Генеральный прокурор не имеет полномочий произвольно изменять состав Конкурсной комиссии.

Полномочия члена Конкурсной комиссии могут быть прекращены досрочно исключительно в шести случаях:

  • подача лицом заявления о выходе;
  • невозможность участия в работе комиссии по состоянию здоровья более одного месяца;
  • внесение соответствующего предложения самой Конкурсной комиссией в случаях, предусмотренных ее регламентом;
  • вступление в законную силу обвинительного приговора суда;
  • признание лица недееспособным или без вести пропавшим;
  • смерть.

Только при наличии одного из этих оснований Генеральный прокурор имеет право принимать решение о замене члена Конкурсной комиссии. На сегодняшний день таких оснований нет.

Когда Конкурсная комиссия сможет полноценно приступить к работе

Конкурсная комиссия может работать только после формирования полного состава.

На данный момент Комиссия еще не является полномочной, поскольку не определены три кандидата от международных и иностранных организаций, которые должны быть предложены в соответствии с решением Кабинета Министров Украины.

+29
Безпредєл продовжується або по іншому- гівно упаковано в цукеркову обгортку.
показать весь комментарий
29.01.2026 17:34 Ответить
+22
Й..баний прокурор хоче, щоб рнарод вийшов на вулицю. Непробивний послідовник януковоща...
показать весь комментарий
29.01.2026 17:38 Ответить
+21
Це ж від САП зараз очікується справа на Єрмака ( а читаємо+Умєров)

Це ж той самий генПРокуро котро ймовірно перед взяттям Криму завербували у Севастополі, (чому це не в Сісмефрроплі була військовиа прокуратура УКРАЇНИ? ) коли він соплливий випускник вузу за рік виріс до ведучого спеціаліста у військовій прокуратурі України за часи Яника й коли керівником СБУ та Мінстром Оборони були рашисти

https://www.youtube.com/watch?v=gWWJ4fZ9Bd8

Як Єрмак з міністром оборони Умєровим дерибанили бюджет на ЗСУ -Рева
показать весь комментарий
29.01.2026 17:38 Ответить
Щури трактують правила як завгодно!
Гидота сформувати комісію з покидіьків може, а припинити її діяльність ні! Шах і мат!
показать весь комментарий
29.01.2026 20:35 Ответить
и чтобы каждая кухарка могла управлять прокуратурой(с)
показать весь комментарий
29.01.2026 17:35 Ответить
Це саме цього генПРокурорва пересував з мсісця на місце Єрмак - то голова Податкової Києва, то голова держадміністрації Києва на боротьбу з Кличком, то у крісло НАЙМОЛОДШОГО В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Генпрокурора. Котрий вбивав те ж саме САП та НАБУ ...
показать весь комментарий
29.01.2026 17:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dzBBBo07WqI

Баканова вчепили за зябра! Це зрадник не краще Ківи. Його злочини вражають! / ДИМОВ

ТУТ БАГАТО ШИРШЕ НІЖ ПРО БАКАНОВА - з фактами;

Це як продововження пояснення РЕВИ за посиланням раніше, але це вже від Димова - абсолютний повноцінний вирок ЗЕ та його коханцю сірому кардиналу Єрмаку .
Так, Димов занадто емоційний - тому усій МАРОДЕРНІ , де можемо, робимо посилання на цей ефір.
показать весь комментарий
29.01.2026 19:26 Ответить
Гопники з базару ЗАХОПИЛИ владу.
https://www.youtube.com/watch?v=8mpTktNBh40
показать весь комментарий
29.01.2026 17:42 Ответить
Точно не можу ствержувати , но може так що вибрані 4 претендента , а більше ніхто і не знав розголошували таємно ві для своїх людей . Коли в нас багато громадських організацій то потрібно було обратитись до них щоб ті виставили своїх кандидатів і тд і тп
показать весь комментарий
29.01.2026 17:43 Ответить
Офіс генпрокурора включив дурака і замість виконання вимоги суспільства послав нас в сраку.
Інших заяв чи кандидатур не надходило. Жоден громадський діяч, експерт не подав документи для участі у відборі. Згодом один із цих кандидатів добровільно відмовився від участі, подавши відповідну заяву. Тут можна тільки здогадуватися що заявки кандидатів тупо проігнорували, а одного кандидата винудили піти добровільно.
показать весь комментарий
29.01.2026 17:43 Ответить
Послали нарід і громадські організації на йух.
показать весь комментарий
29.01.2026 17:45 Ответить
Нарід! Боїмося...?
Генпрокурор може прийти до кожного!
Піду двері закрию на 2 замки!
показать весь комментарий
29.01.2026 17:45 Ответить
Портновщина не закінчилась,вона живе і процвітає!Система вигідна і генпрокурору і владі.
показать весь комментарий
29.01.2026 17:46 Ответить
Кого цар призначить, той і має і права і підстави. Чергове Шапіто, а суспільство ніхто і не питав, нехай заткнеться, її номер шостий.
показать весь комментарий
29.01.2026 17:48 Ответить
"вони живуть своє найкраще і сите життя!" А ви?
показать весь комментарий
29.01.2026 17:48 Ответить
Смерть цього гандона цілком мене задовольнила б.
показать весь комментарий
29.01.2026 17:50 Ответить
Як би путін подав заявку, а інші відмовились, то воно б стало у керма? Ви так вважаєте? Покажіть де шукали претендентів???????
показать весь комментарий
29.01.2026 18:08 Ответить
"Коли ми хочемо, то можемо і ветерана пристрелити, і кремлівську мерзоту в будь-яку структуру пропхати. І нам на вашу Україну начхати. Бо ми пропарашна банда."
показать весь комментарий
29.01.2026 18:13 Ответить
100%
показать весь комментарий
29.01.2026 18:21 Ответить
Рада прокурорів-інвалідів
показать весь комментарий
29.01.2026 18:19 Ответить
Такі чорти як цей шевчук повинні давно мати "вовчі" квитки.З усіма наслідками щодо державних посад...
показать весь комментарий
29.01.2026 18:25 Ответить
Ага генеральний нічим не ліпше за Шевчука...
показать весь комментарий
29.01.2026 18:36 Ответить
Водночас рішення про формування складу Конкурсної комісії ухвалюється виключно на підставі вимог закону, а не публічних оцінок чи медійних інтерпретацій. Джерело: https://censor.net/ua/n3597934

Іншими словами - пішли нафіг, кріпаки, ваша думка нікого не цікавить! Ваша справа - за нас в окопах гнити!
показать весь комментарий
29.01.2026 18:43 Ответить
Чого незрозумілого ? Все буде як того бажає Зеленський !
показать весь комментарий
29.01.2026 18:47 Ответить
Генеральний прокурор може призначити на посаду,а звільнити-ніт!Це у нас Закон такий? Система Ніпель-туди дуй, а назад...
показать весь комментарий
29.01.2026 19:04 Ответить
Технічно спрацювали.
показать весь комментарий
29.01.2026 19:29 Ответить
Насрать им на общество,как вы не можете это понять!
показать весь комментарий
29.01.2026 19:36 Ответить
Хлопці, скажіть простіше: в нас Монархія, той Шевчук - дворянин, а ви всі ніхто, холопи, кріпаки. Все вірно.
показать весь комментарий
29.01.2026 21:50 Ответить
Якщо скоротити-ідіть накуй,нам насрати на вашу думку
показать весь комментарий
29.01.2026 22:19 Ответить
Тобто, репутація не входить у параметри відбору.

Тоді ясно, чому у ГПУ зараз працюють покидьки.
показать весь комментарий
30.01.2026 01:12 Ответить
 
 