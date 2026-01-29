Офис Генпрокурора прокомментировал требование ОО и СМИ отменить назначение Шевчука в комиссию САП

В связи с публичными заявлениями отдельных общественных организаций и СМИ о формировании Конкурсной комиссии по отбору руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офис Генпрокурора предоставил разъяснения относительно процедуры отбора, правовых оснований принятых решений и пределов полномочий органов прокуратуры.

"О формировании Конкурсной комиссии по отбору руководства САП.

Учитывая распространенное заявление отдельных общественных организаций и СМИ о формировании Конкурсной комиссии, которая осуществляет отбор кандидатов на административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, считаем необходимым четко и просто объяснить, как именно происходил этот процесс и в пределах каких полномочий действовали органы прокуратуры.

Подчеркиваем, что в публичном пространстве могут существовать разные оценки профессиональной деятельности или репутации отдельных лиц. В то же время решение о формировании состава Конкурсной комиссии принимается исключительно на основании требований закона, а не публичных оценок или медийных интерпретаций.

Как начался отбор

28 ноября 2025 года Совет прокуроров Украины официально объявил о начале отбора лиц в состав Конкурсной комиссии.

Объявление было открытым и обнародовано на официальном сайте Совета прокуроров.

Накануне, 27 ноября 2025 года, Совет прокуроров Украины утвердил подробные рекомендации для кандидатов. В них четко определялось:

кто может быть членом Конкурсной комиссии;

кто не имеет на это права;

перечень необходимых документов;

сроки их подачи.

Вся эта информация была открытой и доступной для всех заинтересованных лиц.

Кто подал документы

В установленный законом срок документы подали четыре человека:

три сотрудника органов прокуратуры;

один адвокат.

Других заявлений или кандидатур не поступало. Ни один общественный деятель, эксперт не подал документы для участия в отборе.

Какое решение принял Совет прокуроров Украины

9 декабря 2025 года Совет прокуроров Украины рассмотрел поданные документы и предложил Генеральному прокурору включить в состав Конкурсной комиссии трех сотрудников органов прокуратуры.

Впоследствии один из этих кандидатов добровольно отказался от участия, подав соответствующее заявление.

В связи с этим 18 декабря 2025 года Совет прокуроров Украины сообщил Генеральному прокурору, что может предложить только двух кандидатов, а этого недостаточно для формирования полноценной Конкурсной комиссии.

Почему Генеральный прокурор определил третьего члена Комиссии

Закон обязывает обеспечить формирование Конкурсной комиссии в определенные сроки.

В ситуации, когда предложенных кандидатов недостаточно, Генеральный прокурор обязан обеспечить возможность работы Комиссии, чтобы конкурс не был сорван.

Поскольку других кандидатов не было, Генеральный прокурор определил членом Конкурсной комиссии адвоката О. Шевчука – четвертого участника, который принимал участие в отборе.

При этом закон не предусматривает отдельной процедуры оценки добропорядочности членов Конкурсной комиссии и не устанавливает иного порядка их определения в случае недостатка кандидатов, чем тот, который был применен.

Может ли Генеральный прокурор изменить состав Конкурсной комиссии

Закон четко определяет, что Генеральный прокурор не имеет полномочий произвольно изменять состав Конкурсной комиссии.

Полномочия члена Конкурсной комиссии могут быть прекращены досрочно исключительно в шести случаях:

подача лицом заявления о выходе;

невозможность участия в работе комиссии по состоянию здоровья более одного месяца;

внесение соответствующего предложения самой Конкурсной комиссией в случаях, предусмотренных ее регламентом;

вступление в законную силу обвинительного приговора суда;

признание лица недееспособным или без вести пропавшим;

смерть.

Только при наличии одного из этих оснований Генеральный прокурор имеет право принимать решение о замене члена Конкурсной комиссии. На сегодняшний день таких оснований нет.

Когда Конкурсная комиссия сможет полноценно приступить к работе

Конкурсная комиссия может работать только после формирования полного состава.

На данный момент Комиссия еще не является полномочной, поскольку не определены три кандидата от международных и иностранных организаций, которые должны быть предложены в соответствии с решением Кабинета Министров Украины.