Новини Призначення адвоката Шевчука до конкурсної комісії САП
Офіс Генпрокурора прокоментував вимогу ГО та медіа скасувати призначення Шевчука до комісії САП

Формування Конкурсної комісії САП відбулося в межах закону

У зв’язку з публічними заявами окремих громадських організацій і медіа щодо формування Конкурсної комісії з відбору керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офіс Генпрокурора надав роз’яснення щодо процедури відбору, правових підстав ухвалених рішень та меж повноважень органів прокуратури.

"Щодо формування Конкурсної комісії з відбору керівництва САП.

З огляду на поширену заяву окремих громадських організацій і медіа щодо формування Конкурсної комісії, яка здійснює відбір кандидатів на адміністративні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, вважаємо за необхідне чітко й просто пояснити, як саме відбувався цей процес та в межах яких повноважень діяли органи прокуратури.

Наголошуємо, що у публічному просторі можуть існувати різні оцінки професійної діяльності або репутації окремих осіб. Водночас рішення про формування складу Конкурсної комісії ухвалюється виключно на підставі вимог закону, а не публічних оцінок чи медійних інтерпретацій.

Як розпочався відбір

28 листопада 2025 року Рада прокурорів України офіційно оголосила початок відбору осіб до складу Конкурсної комісії.

Оголошення було відкритим і оприлюдненим на офіційному сайті Ради прокурорів.

Напередодні, 27 листопада 2025 року, Рада прокурорів України затвердила детальні рекомендації для кандидатів. У них чітко визначалося:

  • хто може бути членом Конкурсної комісії;
  • хто не має на це права;
  • перелік необхідних документів;
  • строки їх подання.

Уся ця інформація була відкритою та доступною для всіх зацікавлених осіб.

Хто подав документи

У визначений законом строк документи подали чотири особи:

  • три працівники органів прокуратури;
  • один адвокат.

Інших заяв чи кандидатур не надходило. Жоден громадський діяч, експерт не подав документи для участі у відборі.

Яке рішення ухвалила Рада прокурорів України

9 грудня 2025 року Рада прокурорів України розглянула подані документи та запропонувала Генеральному прокурору включити до складу Конкурсної комісії трьох працівників органів прокуратури.

Згодом один із цих кандидатів добровільно відмовився від участі, подавши відповідну заяву.

У зв’язку з цим 18 грудня 2025 року Рада прокурорів України повідомила Генерального прокурора, що може запропонувати лише двох кандидатів, а цього недостатньо для формування повноцінної Конкурсної комісії.

Чому Генеральний прокурор визначив третього члена Комісії

Закон зобов’язує забезпечити формування Конкурсної комісії у визначені строки.

У ситуації, коли запропонованих кандидатів недостатньо, Генеральний прокурор має обов’язок забезпечити можливість роботи Комісії, щоб конкурс не був зірваний.

Оскільки інших кандидатів не існувало, Генеральний прокурор визначив членом Конкурсної комісії адвоката О. Шевчука – четвертого учасника, який брав участь у відборі.

При цьому закон не передбачає окремої процедури оцінки доброчесності членів Конкурсної комісії та не встановлює іншого порядку їх визначення у разі нестачі кандидатів, ніж той, який був застосований.

Чи може Генеральний прокурор змінити склад Конкурсної комісії

Закон чітко визначає, що Генеральний прокурор не має повноважень довільно змінювати склад Конкурсної комісії.

Повноваження члена Конкурсної комісії можуть бути припинені достроково виключно у шести випадках:

  • подання особою заяви про вихід;
  • неможливість участі у роботі комісії через стан здоров’я понад один місяць;
  • внесення відповідної пропозиції самою Конкурсною комісією у випадках, передбачених її регламентом;
  • набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
  • визнання особи недієздатною або безвісно відсутньою;
  • смерть.

Лише за наявності однієї з цих підстав Генеральний прокурор має право ухвалювати рішення про заміну члена Конкурсної комісії. Станом на сьогодні таких підстав немає.

Коли Конкурсна комісія зможе повноцінно розпочати роботу

Конкурсна комісія може працювати лише після формування повного складу.

Наразі Комісія ще не є повноважною, оскільки не визначено трьох кандидатів від міжнародних та іноземних організацій, які мають бути запропоновані відповідно до рішення Кабінету Міністрів України.

Безпредєл продовжується або по іншому- гівно упаковано в цукеркову обгортку.
Й..баний прокурор хоче, щоб рнарод вийшов на вулицю. Непробивний послідовник януковоща...
Це ж від САП зараз очікується справа на Єрмака ( а читаємо+Умєров)

Це ж той самий генПРокуро котро ймовірно перед взяттям Криму завербували у Севастополі, (чому це не в Сісмефрроплі була військовиа прокуратура УКРАЇНИ? ) коли він соплливий випускник вузу за рік виріс до ведучого спеціаліста у військовій прокуратурі України за часи Яника й коли керівником СБУ та Мінстром Оборони були рашисти

https://www.youtube.com/watch?v=gWWJ4fZ9Bd8

Як Єрмак з міністром оборони Умєровим дерибанили бюджет на ЗСУ -Рева
Безпредєл продовжується або по іншому- гівно упаковано в цукеркову обгортку.
Щури трактують правила як завгодно!
Гидота сформувати комісію з покидіьків може, а припинити її діяльність ні! Шах і мат!
Це саме цього генПРокурорва пересував з мсісця на місце Єрмак - то голова Податкової Києва, то голова держадміністрації Києва на боротьбу з Кличком, то у крісло НАЙМОЛОДШОГО В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Генпрокурора. Котрий вбивав те ж саме САП та НАБУ ...
Баканова вчепили за зябра! Це зрадник не краще Ківи. Його злочини вражають! / ДИМОВ

ТУТ БАГАТО ШИРШЕ НІЖ ПРО БАКАНОВА - з фактами;

Це як продововження пояснення РЕВИ за посиланням раніше, але це вже від Димова - абсолютний повноцінний вирок ЗЕ та його коханцю сірому кардиналу Єрмаку .
Так, Димов занадто емоційний - тому усій МАРОДЕРНІ , де можемо, робимо посилання на цей ефір.
Гопники з базару ЗАХОПИЛИ владу.
https://www.youtube.com/watch?v=8mpTktNBh40
Точно не можу ствержувати , но може так що вибрані 4 претендента , а більше ніхто і не знав розголошували таємно ві для своїх людей . Коли в нас багато громадських організацій то потрібно було обратитись до них щоб ті виставили своїх кандидатів і тд і тп
Офіс генпрокурора включив дурака і замість виконання вимоги суспільства послав нас в сраку.
Інших заяв чи кандидатур не надходило. Жоден громадський діяч, експерт не подав документи для участі у відборі. Згодом один із цих кандидатів добровільно відмовився від участі, подавши відповідну заяву. Тут можна тільки здогадуватися що заявки кандидатів тупо проігнорували, а одного кандидата винудили піти добровільно.
Послали нарід і громадські організації на йух.
Нарід! Боїмося...?
Генпрокурор може прийти до кожного!
Піду двері закрию на 2 замки!
Портновщина не закінчилась,вона живе і процвітає!Система вигідна і генпрокурору і владі.
Кого цар призначить, той і має і права і підстави. Чергове Шапіто, а суспільство ніхто і не питав, нехай заткнеться, її номер шостий.
"вони живуть своє найкраще і сите життя!" А ви?
Смерть цього гандона цілком мене задовольнила б.
Як би путін подав заявку, а інші відмовились, то воно б стало у керма? Ви так вважаєте? Покажіть де шукали претендентів???????
"Коли ми хочемо, то можемо і ветерана пристрелити, і кремлівську мерзоту в будь-яку структуру пропхати. І нам на вашу Україну начхати. Бо ми пропарашна банда."
100%
Рада прокурорів-інвалідів
Такі чорти як цей шевчук повинні давно мати "вовчі" квитки.З усіма наслідками щодо державних посад...
Ага генеральний нічим не ліпше за Шевчука...
Водночас рішення про формування складу Конкурсної комісії ухвалюється виключно на підставі вимог закону, а не публічних оцінок чи медійних інтерпретацій.

Іншими словами - пішли нафіг, кріпаки, ваша думка нікого не цікавить! Ваша справа - за нас в окопах гнити!
Чого незрозумілого ? Все буде як того бажає Зеленський !
Генеральний прокурор може призначити на посаду,а звільнити-ніт!Це у нас Закон такий? Система Ніпель-туди дуй, а назад...
Технічно спрацювали.
Насрать им на общество,как вы не можете это понять!
Хлопці, скажіть простіше: в нас Монархія, той Шевчук - дворянин, а ви всі ніхто, холопи, кріпаки. Все вірно.
Якщо скоротити-ідіть накуй,нам насрати на вашу думку
Тобто, репутація не входить у параметри відбору.

Тоді ясно, чому у ГПУ зараз працюють покидьки.
