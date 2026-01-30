17 населенных пунктов на Закарпатье могут остаться без газа из-за паводка

В Береговском районе Закарпатской области из-за резкого таяния снега и подъема уровня воды в реке Тиса подмыло опору газопровода, из-за чего почти 5 800 абонентов в 17 населенных пунктах могут остаться без газоснабжения.

Об этом сообщили в Закарпатской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Из-за резкого таяния снега и подъема уровня воды в Тисе вблизи с. Гетиня Береговского района паводок подмыл опору газопровода. Конструкция существенно наклонена, что ставит под угрозу стабильное газоснабжение для почти 5 800 абонентов в 17 населенных пунктах: Гетиня, Сасово, Дяково, Петрово, Бобово, Чепа, Чернотисово, Дюла, Холмовец, Дивичное, Затисовка, Великая Паладь, Заболотье, Братово, Окли, Окли Гедь и Клиново", - говорится в сообщении.

Работает оперативный штаб

Отмечается, что на месте происшествия в Пытерфолвовской общине работает оперативный штаб. Привлечены все необходимые силы и средства, чтобы не допустить возникновения чрезвычайной ситуации.

Также по результатам внепланового заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС утвержден план экстренных мер.

"Приоритет №1 - зафиксировать трубу и выиграть время для ремонта. Профильные службы уже устраивают насыпь через Тису, чтобы спецтехника могла добраться до опоры. Параллельно специалисты прорабатывают несколько инженерных решений: от создания временной перемычки до сложного бурения новой линии под руслом реки. Поскольку эти варианты требуют значительных ресурсов и времени, специалисты прорабатывают их одновременно", - рассказали в ОГА.

Поддержка населения

Сообщается, что населенные пункты, оказавшиеся под угрозой, будут иметь бесперебойное энергоснабжение: графики отключений для них на период работ применяться не будут. Чтобы сеть выдержала пиковые нагрузки, облэнерго увеличивает количество аварийных бригад. Жителям рекомендуют по возможности подготовиться к альтернативному печному отоплению, использованию сжиженного газа для бытовых нужд.

Кроме того, местные власти и ГСЧС развертывают дополнительные пункты несокрушимости и обогрева.

Есть наработанные алгоритмы, чтобы учреждения здравоохранения и школы продолжали работу. Медицинская помощь и образовательный процесс останутся доступными и качественными при любых условиях.

В ОГА отмечают, что все ответственные службы работают в усиленном режиме. Есть четкая координация, действия специалистов полностью синхронизированы. Ситуация находится под личным контролем главы Закарпатской ОГА.