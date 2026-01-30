17 населених пунктів на Закарпатті можуть залишитися без газу через паводок

У Берегівському районі Закарпатської області через різке танення снігу та підйом рівня води в річці Тиса підмило опору газопроводу, через що майже 5 800 абонентів у 17 населених пунктах можуть опинитися без газопостачання.

Про це повідомили в Закарпатській ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Через різке танення снігу та підйом рівня води в Тисі поблизу с. Гетиня Берегівського району паводок підмив опору газопроводу. Конструкція суттєво нахилена, що ставить під загрозу стабільне газопостачання для майже 5 800 абонентів у 17 населених пунктах: Гетиня, Сасово, Дяково, Петрово, Бобове, Чепа, Чорнотисово, Дюла, Холмовець, Дівичне, Затисівка, Велика Паладь, Заболоття, Братово, Оклі, Оклі Гедь та Клинове", - йдеться в повідомленні.

Працює оперативний штаб

Зазначається, що на місці події в Пийтерфолвівській громаді працює оперативний штаб. Залучені всі необхідні сили та засоби, щоб не допустити виникнення надзвичайної ситуації.

Також за результатами позапланового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС затверджено план екстрених заходів.

"Пріоритет №1 – зафіксувати трубу та виграти час для ремонту. Профільні служби вже влаштовують насип через Тису, щоб спецтехніка могла дістатися до опори. Паралельно фахівці пропрацьовують кілька інженерних рішень: від створення тимчасової перемички до складного буріння нової лінії під руслом річки. Оскільки ці варіанти потребують значних ресурсів та часу, фахівці пропрацьовують їх одночасно", - розповіли в ОДА.

Підтримка населення

Повідомляється, що населені пункти, що опинилися під загрозою, матимуть безперебійне енергоживлення: графіки відключень для них на період робіт застосовуватися не будуть. Щоб мережа витримала пікові навантаження, обленерго збільшує кількість аварійних бригад. Мешканцям рекомендують за можливості підготуватися до альтернативного пічного опалення, використання скрапленого газу для побутових потреб.

Крім того, місцева влада та ДСНС розгортають додаткові пункти незламності й обігріву.

Є напрацьовані алгоритми, щоб заклади охорони здоров’я та школи продовжували роботу. Медична допомога та освітній процес залишатимуться доступними і якісними за будь-яких умов.

В ОДА наголошують, що всі відповідальні служби працюють у посиленому режимі. Є чітка координація, дії фахівців повністю синхронізовані. Ситуація перебуває під особистим контролем голови Закарпатської ОВА.