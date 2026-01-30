Атака Калибрами с Черного моря
Атаковал Украину "Калибрами": сообщено о подозрении командиру подводной лодки РФ, - СБУ

СБУ заочно подозревает командира подводной лодки РФ в атаках на Украину

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении Алексею Ольховскому - командиру боевой части № 1 подводной лодки класса 636.3 "Варшавянка" Черноморского флота РФ - в государственной измене и участии в боевых действиях против Украины.

По данным следствия, 30-летний Ольховский с 2012 года служил в Вооруженных силах Украины на территории Крыма, но после захвата полуострова перешел на сторону РФ.

В составе подводной лодки он руководил навигацией и прокладкой курса к боевым позициям для запуска крылатых ракет "Калибр" по объектам гражданской инфраструктуры и системам жизнеобеспечения Украины.

Подозрение и розыск

На основании собранных доказательств его заочно подозревают по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Ольховский находится на временно оккупированной территории, продолжаются меры по его розыску и привлечению к ответственности.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

український підводний дрон повинен освятити діла його грішні.
30.01.2026 12:16 Ответить
А чому тільки командиру бойової частини № 1 підводного човна? Командир човна був "нє прі дєлах" ?
До речі, 99% кримських сбушників в 2014 році зрадили присязі!!!
Підозри їм висунені?
30.01.2026 12:17 Ответить
10 липня 2023 року в Краснодарі (РФ) було ліквідовано Станіслава Ржицького, командира підводного човна «Краснодар» Б-265 (проєкт «Варшав'янка»), причетного до ракетних обстрілів України. Ржицького застрелили під час ранкової пробіжки в парку, ось такі підозри треба вручати(помста за Вінницю як раз в роковину теракту, спасибі дентельменам з Ленглі)
30.01.2026 12:20 Ответить
Цей підАр повинен бути знищений!
30.01.2026 12:33 Ответить
Так тоді треба штампувати безтолкові, і для сміху,підозри всім кацапам.
30.01.2026 12:59 Ответить
Прям у підводний човен повідомили,чи на пірсі залишили????
30.01.2026 13:31 Ответить
 
 