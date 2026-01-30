Атаковал Украину "Калибрами": сообщено о подозрении командиру подводной лодки РФ, - СБУ
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении Алексею Ольховскому - командиру боевой части № 1 подводной лодки класса 636.3 "Варшавянка" Черноморского флота РФ - в государственной измене и участии в боевых действиях против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.
По данным следствия, 30-летний Ольховский с 2012 года служил в Вооруженных силах Украины на территории Крыма, но после захвата полуострова перешел на сторону РФ.
В составе подводной лодки он руководил навигацией и прокладкой курса к боевым позициям для запуска крылатых ракет "Калибр" по объектам гражданской инфраструктуры и системам жизнеобеспечения Украины.
Подозрение и розыск
На основании собранных доказательств его заочно подозревают по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Ольховский находится на временно оккупированной территории, продолжаются меры по его розыску и привлечению к ответственности.
Расследование проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.
До речі, 99% кримських сбушників в 2014 році зрадили присязі!!!
Підозри їм висунені?