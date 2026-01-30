Готовили теракты в центре Одессы: СБУ задержала трех агентов РФ

В Одессе удалось предотвратить новые теракты. Задержаны три агента ФСБ, которые готовили подрывы автомобилей и жилищ украинских воинов и их семей.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Теракты должны были произойти путем дистанционной активации самодельных бомб. Злоумышленники надеялись не только ликвидировать украинских военных, но и распространить настроения среди гражданского населения.

Целями агентов были спецназовцы Службы безопасности и военные ВСУ, которые привлечены к боевым действиям на южном фронте.

Сначала они долгое время отслеживали места проживания украинских защитников и парковку их автомобилей. А затем получили от ФСБ координаты тайника, из которого забрали два самодельных взрывных устройства. Обе бомбы злоумышленники планировали заложить у входа в квартиру двух военнослужащих Сил обороны.

Позже они должны были забрать из тайников новую взрывчатку, чтобы взорвать автомобили следующих "целей".

Задержание

СБУ сработала на опережение и задержала фигурантов, когда те с взрывными устройствами ехали к местам проживания украинских военных.

Кто работал на врага?

Задание врага выполняли трое местных агентов ФСБ – 36-летний уклонист и двое его сообщников: дезертир и представитель ОО по охране общественного порядка.

На месте задержания у них изъяты СВП и смартфоны, с помощью которых они координировали свои действия с российским спецслужбовцем.

В настоящее время всем сообщено о подозрении в государственной измене.

Они находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Агенты ФСБ готовили теракты в Одессе: подробности
Одесса СБУ теракт
Топ комментарии
+9
Скільки ще має загинути людей ,що б почали знищувати цю мерзоту і нарешті закрили анонімні телеграм канали, які використовує ворог для вербування бидла ?
30.01.2026 10:23 Ответить
+6
Чергові мерзоти...
30.01.2026 10:24 Ответить
+3
а хто схрон наповнює?
30.01.2026 10:22 Ответить
а хто схрон наповнює?
30.01.2026 10:22 Ответить
а ти вважаєш що тут було мало консерв, де завгодно, у будь-якій структурі?
30.01.2026 11:01 Ответить
мабуть з расії фсбешники приїжджають зі свіжими СВП.
30.01.2026 12:45 Ответить
30.01.2026 10:23 Ответить
30.01.2026 10:24 Ответить
Похизненное, чтобы украинцы кормили этих сволочей из своих налогов??? Выбить из них всё, что они знают, а потом переработать их на удобрения!
30.01.2026 10:26 Ответить
Але телеграм ми не закриєм щоб мінти і далі отримували свою долю від торгівлі наркотою, взривайтесь нах!
30.01.2026 10:26 Ответить
Незаздрю проблемам вашої поліції..Звернись у Бундестаг.
30.01.2026 11:19 Ответить
Будьте гуманними, відпустіть їх, просто зріжте їм яйця... це буде уроком для інших. Слава Україні!
30.01.2026 10:46 Ответить
іде жорстока війна,а наші "СЛУГИ" не можуть змінити КК Повинно бути чітко сказано---затримали,допитали____РОЗСТРІЛЯЛИ,
30.01.2026 11:10 Ответить
Я добре усвідомлюю обов'язковість дотримання всіх процедур, обумовлених законами і Конституцією для існування нормальної держави.

Але зараз за ними виходить, що знищувати ворога на фронті і в його тилу правильно, а ворога, який нас знищує, стріляючи в спину, не можна. Все, що дозволено законами, це пожиттєво або довго годувати його, про всяк випадок позбавивши волі.

Вся інформація про їхні зв'язки є у них у смартфонах і вдома. Їхній улюблений Сталін з ними не церемонився б.

Виходить, щось недобре у нас з законами, які діють у воєнний час.
30.01.2026 11:30 Ответить
нa шибeницю, тiльки шибeниця їх виправить
30.01.2026 12:07 Ответить
 
 