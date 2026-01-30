Готовили теракты в центре Одессы: СБУ задержала трех агентов РФ

В Одессе удалось предотвратить новые теракты. Задержаны три агента ФСБ, которые готовили подрывы автомобилей и жилищ украинских воинов и их семей.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Теракты должны были произойти путем дистанционной активации самодельных бомб. Злоумышленники надеялись не только ликвидировать украинских военных, но и распространить настроения среди гражданского населения.

Целями агентов были спецназовцы Службы безопасности и военные ВСУ, которые привлечены к боевым действиям на южном фронте.

Сначала они долгое время отслеживали места проживания украинских защитников и парковку их автомобилей. А затем получили от ФСБ координаты тайника, из которого забрали два самодельных взрывных устройства. Обе бомбы злоумышленники планировали заложить у входа в квартиру двух военнослужащих Сил обороны.

Позже они должны были забрать из тайников новую взрывчатку, чтобы взорвать автомобили следующих "целей".

Задержание

СБУ сработала на опережение и задержала фигурантов, когда те с взрывными устройствами ехали к местам проживания украинских военных.

Кто работал на врага?

Задание врага выполняли трое местных агентов ФСБ – 36-летний уклонист и двое его сообщников: дезертир и представитель ОО по охране общественного порядка.

На месте задержания у них изъяты СВП и смартфоны, с помощью которых они координировали свои действия с российским спецслужбовцем.

В настоящее время всем сообщено о подозрении в государственной измене.

Они находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

