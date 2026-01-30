Готували теракти в центрі Одеси: СБУ затримала трьох агентів РФ

В Одесі вдалося запобігти новим терактам. Затримано трьох агентів ФСБ, які готували підриви авто і помешкань українських воїнів та їхніх сімей.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Подробиці

Теракти мали відбутися через дистанційну активацію саморобних бомб. Зловмисники сподівалися не тільки ліквідувати українських військових, а й поширити настрої серед цивільних.

Цілями агентів були спецпризначенці Служби безпеки та військові ЗСУ, які залучені до бойових дій на південному фронті.

Вони спочатку тривалий час відстежували місця проживання українських оборонців та паркування їхніх авто. А потім отримали від ФСБ координати схрону, з якого забрали два саморобні вибухові пристрої. Обидві бомби зловмисники планували закласти біля входу до квартири двох військовослужбовців Сил оборони.

Пізніше вони мали забрати зі схованок нову вибухівку, щоб підірвати авто наступних "цілей".

Затримання

СБУ спрацювала на випередження та затримала фігурантів, коли ті із вибуховими пристроями їхали до помешкань українських військових.

Хто працював на ворога?

Завдання ворога виконували троє місцевих агентів ФСБ – 36-річний ухилянт і двоє його спільників: дезертир та представник ГО з охорони громадського порядку.

На місці затримання у них вилучено СВП та смартфони, з яких вони координували свої дії з російським спецслужбістом.

Наразі усім повідомлено про підозру у держзраді.

Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агенти ФСБ готували теракти в Одесі: подробиці
Одеса СБУ теракт
Топ коментарі
+9
Скільки ще має загинути людей ,що б почали знищувати цю мерзоту і нарешті закрили анонімні телеграм канали, які використовує ворог для вербування бидла ?
30.01.2026 10:22
30.01.2026 10:23
+6
Чергові мерзоти...
30.01.2026 10:24
30.01.2026 10:24 Відповісти
+3
а хто схрон наповнює?
30.01.2026 10:22
30.01.2026 10:22 Відповісти
а хто схрон наповнює?
30.01.2026 10:22
30.01.2026 10:22 Відповісти
а ти вважаєш що тут було мало консерв, де завгодно, у будь-якій структурі?
30.01.2026 11:01
30.01.2026 11:01 Відповісти
мабуть з расії фсбешники приїжджають зі свіжими СВП.
30.01.2026 12:45
30.01.2026 12:45 Відповісти
Скільки ще має загинути людей ,що б почали знищувати цю мерзоту і нарешті закрили анонімні телеграм канали, які використовує ворог для вербування бидла ?
30.01.2026 10:23
30.01.2026 10:23 Відповісти
Чергові мерзоти...
30.01.2026 10:24
30.01.2026 10:24 Відповісти
Похизненное, чтобы украинцы кормили этих сволочей из своих налогов??? Выбить из них всё, что они знают, а потом переработать их на удобрения!
30.01.2026 10:26
30.01.2026 10:26 Відповісти
Але телеграм ми не закриєм щоб мінти і далі отримували свою долю від торгівлі наркотою, взривайтесь нах!
30.01.2026 10:26
30.01.2026 10:26 Відповісти
Незаздрю проблемам вашої поліції..Звернись у Бундестаг.
30.01.2026 11:19
30.01.2026 11:19 Відповісти
Будьте гуманними, відпустіть їх, просто зріжте їм яйця... це буде уроком для інших. Слава Україні!
30.01.2026 10:46
30.01.2026 10:46 Відповісти
іде жорстока війна,а наші "СЛУГИ" не можуть змінити КК Повинно бути чітко сказано---затримали,допитали____РОЗСТРІЛЯЛИ,
30.01.2026 11:10
30.01.2026 11:10 Відповісти
Я добре усвідомлюю обов'язковість дотримання всіх процедур, обумовлених законами і Конституцією для існування нормальної держави.

Але зараз за ними виходить, що знищувати ворога на фронті і в його тилу правильно, а ворога, який нас знищує, стріляючи в спину, не можна. Все, що дозволено законами, це пожиттєво або довго годувати його, про всяк випадок позбавивши волі.

Вся інформація про їхні зв'язки є у них у смартфонах і вдома. Їхній улюблений Сталін з ними не церемонився б.

Виходить, щось недобре у нас з законами, які діють у воєнний час.
30.01.2026 11:30
30.01.2026 11:30 Відповісти
нa шибeницю, тiльки шибeниця їх виправить
30.01.2026 12:07
30.01.2026 12:07 Відповісти
 
 