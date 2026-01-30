Готували теракти в центрі Одеси: СБУ затримала трьох агентів РФ
В Одесі вдалося запобігти новим терактам. Затримано трьох агентів ФСБ, які готували підриви авто і помешкань українських воїнів та їхніх сімей.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Теракти мали відбутися через дистанційну активацію саморобних бомб. Зловмисники сподівалися не тільки ліквідувати українських військових, а й поширити настрої серед цивільних.
Цілями агентів були спецпризначенці Служби безпеки та військові ЗСУ, які залучені до бойових дій на південному фронті.
Вони спочатку тривалий час відстежували місця проживання українських оборонців та паркування їхніх авто. А потім отримали від ФСБ координати схрону, з якого забрали два саморобні вибухові пристрої. Обидві бомби зловмисники планували закласти біля входу до квартири двох військовослужбовців Сил оборони.
Пізніше вони мали забрати зі схованок нову вибухівку, щоб підірвати авто наступних "цілей".
Затримання
СБУ спрацювала на випередження та затримала фігурантів, коли ті із вибуховими пристроями їхали до помешкань українських військових.
Хто працював на ворога?
Завдання ворога виконували троє місцевих агентів ФСБ – 36-річний ухилянт і двоє його спільників: дезертир та представник ГО з охорони громадського порядку.
На місці затримання у них вилучено СВП та смартфони, з яких вони координували свої дії з російським спецслужбістом.
Наразі усім повідомлено про підозру у держзраді.
Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Але зараз за ними виходить, що знищувати ворога на фронті і в його тилу правильно, а ворога, який нас знищує, стріляючи в спину, не можна. Все, що дозволено законами, це пожиттєво або довго годувати його, про всяк випадок позбавивши волі.
Вся інформація про їхні зв'язки є у них у смартфонах і вдома. Їхній улюблений Сталін з ними не церемонився б.
Виходить, щось недобре у нас з законами, які діють у воєнний час.