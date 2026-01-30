Атакував Україну "Калібрами": повідомлено підозру командиру підводного човна РФ, - СБУ

СБУ заочно підозрює командира підводного човна РФ у атаках на Україну

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру Олексію Ольховському - командиру бойової частини № 1 підводного човна класу 636.3 "Варшавянка" Чорноморського флоту РФ - у державній зраді та участі у бойових діях проти України.

За даними слідства, 30-річний Ольховський з 2012 року служив у Збройних силах України на території Криму, але після захоплення півострова перейшов на бік РФ.

У складі підводного човна він керував навігацією та прокладанням курсу до бойових позицій для запуску крилатих ракет "Калібр" по об’єктах цивільної інфраструктури та системах життєзабезпечення України.

Підозра та розшук

На підставі зібраних доказів його заочно підозрюють за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Ольховський перебуває на тимчасово окупованій території, тривають заходи з його розшуку та притягнення до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

український підводний дрон повинен освятити діла його грішні.
30.01.2026 12:16 Відповісти
А чому тільки командиру бойової частини № 1 підводного човна? Командир човна був "нє прі дєлах" ?
До речі, 99% кримських сбушників в 2014 році зрадили присязі!!!
Підозри їм висунені?
30.01.2026 12:17 Відповісти
10 липня 2023 року в Краснодарі (РФ) було ліквідовано Станіслава Ржицького, командира підводного човна «Краснодар» Б-265 (проєкт «Варшав'янка»), причетного до ракетних обстрілів України. Ржицького застрелили під час ранкової пробіжки в парку, ось такі підозри треба вручати(помста за Вінницю як раз в роковину теракту, спасибі дентельменам з Ленглі)
30.01.2026 12:20 Відповісти
Цей підАр повинен бути знищений!
30.01.2026 12:33 Відповісти
Так тоді треба штампувати безтолкові, і для сміху,підозри всім кацапам.
30.01.2026 12:59 Відповісти
Прям у підводний човен повідомили,чи на пірсі залишили????
30.01.2026 13:31 Відповісти
 
 