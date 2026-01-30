Атакував Україну "Калібрами": повідомлено підозру командиру підводного човна РФ, - СБУ
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру Олексію Ольховському - командиру бойової частини № 1 підводного човна класу 636.3 "Варшавянка" Чорноморського флоту РФ - у державній зраді та участі у бойових діях проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.
За даними слідства, 30-річний Ольховський з 2012 року служив у Збройних силах України на території Криму, але після захоплення півострова перейшов на бік РФ.
У складі підводного човна він керував навігацією та прокладанням курсу до бойових позицій для запуску крилатих ракет "Калібр" по об’єктах цивільної інфраструктури та системах життєзабезпечення України.
Підозра та розшук
На підставі зібраних доказів його заочно підозрюють за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Ольховський перебуває на тимчасово окупованій території, тривають заходи з його розшуку та притягнення до відповідальності.
Розслідування проводили співробітники СБУ у Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.
До речі, 99% кримських сбушників в 2014 році зрадили присязі!!!
Підозри їм висунені?