Более 2 тыс. сообщений о "заминировании" в Киеве и 21 области поступило в полицию

Волна фейковых минирований почти во всех областях Украины

В Нацполицию поступило более 2000 сообщений о заминировании в ряде областей.

Что известно?

Так, начиная с 9:30 на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления, учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, банковских учреждений, развлекательных заведений и других объектов начали поступать массовые сообщения о заминировании принадлежащих им зданий.

"По состоянию на 12:10 в подразделения полиции поступило более 2000 сообщений о заминировании", - отметили правоохранители.

Где сообщили о минировании?

В целом поступили сообщения о минировании в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

"На данный момент почти 30% сообщений уже отработано. На этих объектах информация не подтвердилась.

Продолжается проверка других объектов", - добавили там.

вони що спамерськи месаджі перевіряють? 🥳
30.01.2026 12:59 Ответить
Когда подгорает, устраивают видимость бурной работы.
30.01.2026 13:02 Ответить
А ви думали рашисти вам дадуть спокійно сидіти в теплі поки Х'уйло погодився кілька днів не бити ракетами? Коли до вас всіх дійде що поки буде існувати московський режим не буде ніякого міру. Якщо буде затишшя на фронті чи в небі то рашисти будуть тероризувати українців в інший спосіб в вигляді терактів
30.01.2026 13:04 Ответить
Давай особисто тебе закинемо в тил ворога в москву біля кремля і ти покажеш майстер класс по повалення московського режиму?
30.01.2026 13:11 Ответить
Цеж не міндічей шукать.
30.01.2026 13:09 Ответить
Теж на пошту мети приходило повідомлення про замінування.
30.01.2026 13:15 Ответить
А чому немає мінування москви ,пітера та інших міст чи клепки не хватає ?
30.01.2026 14:46 Ответить
Нам не відомо зі ЗМІ жодного випадку підтвердження наявності вибухових пристроїв (або їх спрацювання) за вказаними адресами за всю історію спостережень за дзвінками анонімних "підривників".
Навіщо даремно витрачаються державні кошти?
Складається враження, що самі "мінуємо" і самі реагуємо на це...
Чи більше нема чим зайнятися?
30.01.2026 15:22 Ответить
может хватит дергаться??ни одного найденного девайса..ну и какого хрена???забейте..придурки ей богу...мы обязаны реагировать..на что*?*на путиносранскую тупорылость??*
30.01.2026 16:42 Ответить
 
 