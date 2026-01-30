Более 2 тыс. сообщений о "заминировании" в Киеве и 21 области поступило в полицию

В Нацполицию поступило более 2000 сообщений о заминировании в ряде областей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, начиная с 9:30 на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления, учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, банковских учреждений, развлекательных заведений и других объектов начали поступать массовые сообщения о заминировании принадлежащих им зданий.

"По состоянию на 12:10 в подразделения полиции поступило более 2000 сообщений о заминировании", - отметили правоохранители.

Где сообщили о минировании?

В целом поступили сообщения о минировании в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

"На данный момент почти 30% сообщений уже отработано. На этих объектах информация не подтвердилась.



Продолжается проверка других объектов", - добавили там.

