Понад 2 тис. повідомлень про "замінування" у Києві та 21 області найдішло до поліції
До Нацполіції надійшло понад 2000 повідомлень про замінування у низці областей.
Про це повідомила пресслужба поліції, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, починаючи з 9:30 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, банківських установ, розважальних закладів й інших об’єктів почали надходити масові повідомлення про замінювання належних їм будівель.
"Станом на 12:10 до підрозділів поліції надійшло понад 2000 повідомлень про замінування", - зазначили правоохоронці.
Де повідомили про мінування?
Загалом надійшли повідомлення про мінування в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
"Наразі майже 30% повідомлень вже відпрацьовано. На цих об’єктах інформація не підтвердилась.
Триває перевірка щодо інших об’єктів", - додали там.
Навіщо даремно витрачаються державні кошти?
Складається враження, що самі "мінуємо" і самі реагуємо на це...
Чи більше нема чим зайнятися?