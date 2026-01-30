Понад 2 тис. повідомлень про "замінування" у Києві та 21 області найдішло до поліції

До Нацполіції надійшло понад 2000 повідомлень про замінування у низці областей.

Про це повідомила пресслужба поліції, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Так, починаючи з 9:30 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, банківських установ, розважальних закладів й інших об’єктів почали надходити масові повідомлення про замінювання належних їм будівель.

"Станом на 12:10 до підрозділів поліції надійшло понад 2000 повідомлень про замінування", - зазначили правоохоронці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикарпатські правоохоронці ліквідували організоване наркоугруповання з мільйонними прибутками. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Де повідомили про мінування?

Загалом надійшли повідомлення про мінування в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

"Наразі майже 30% повідомлень вже відпрацьовано. На цих об’єктах інформація не підтвердилась.



Триває перевірка щодо інших об’єктів", - додали там.

Читайте: Понад 71 тисячу злочинів розкрив карний розшук Нацполіції у 2025 році