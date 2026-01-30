Понад 2 тис. повідомлень про "замінування" у Києві та 21 області найдішло до поліції

Хвиля фейкових мінувань у майже всіх областях України

До Нацполіції надійшло понад 2000 повідомлень про замінування у низці областей.

Про це повідомила пресслужба поліції, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, починаючи з 9:30 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, банківських установ, розважальних закладів й інших об’єктів почали надходити масові повідомлення про замінювання належних їм будівель.

"Станом на 12:10 до підрозділів поліції надійшло понад 2000 повідомлень про замінування", - зазначили правоохоронці.

Де повідомили про мінування?

Загалом надійшли повідомлення про мінування в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

"Наразі майже 30% повідомлень вже відпрацьовано. На цих об’єктах інформація не підтвердилась.

Триває перевірка щодо інших об’єктів", - додали там.

вони що спамерськи месаджі перевіряють? 🥳
30.01.2026 12:59 Відповісти
Когда подгорает, устраивают видимость бурной работы.
30.01.2026 13:02 Відповісти
А ви думали рашисти вам дадуть спокійно сидіти в теплі поки Х'уйло погодився кілька днів не бити ракетами? Коли до вас всіх дійде що поки буде існувати московський режим не буде ніякого міру. Якщо буде затишшя на фронті чи в небі то рашисти будуть тероризувати українців в інший спосіб в вигляді терактів
30.01.2026 13:04 Відповісти
Давай особисто тебе закинемо в тил ворога в москву біля кремля і ти покажеш майстер класс по повалення московського режиму?
30.01.2026 13:11 Відповісти
Цеж не міндічей шукать.
30.01.2026 13:09 Відповісти
Теж на пошту мети приходило повідомлення про замінування.
30.01.2026 13:15 Відповісти
А чому немає мінування москви ,пітера та інших міст чи клепки не хватає ?
30.01.2026 14:46 Відповісти
Нам не відомо зі ЗМІ жодного випадку підтвердження наявності вибухових пристроїв (або їх спрацювання) за вказаними адресами за всю історію спостережень за дзвінками анонімних "підривників".
Навіщо даремно витрачаються державні кошти?
Складається враження, що самі "мінуємо" і самі реагуємо на це...
Чи більше нема чим зайнятися?
30.01.2026 15:22 Відповісти
может хватит дергаться??ни одного найденного девайса..ну и какого хрена???забейте..придурки ей богу...мы обязаны реагировать..на что*?*на путиносранскую тупорылость??*
30.01.2026 16:42 Відповісти
 
 